Гачева - Русский космизм в идеях и лицах

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Книга «Русский космизм в идеях и лицах» Анастасии Гачевой представляет собой масштабную панораму уникального философского направления, возникшего на стыке науки, веры и утопии. Автор раскрывает суть космизма через идею «активной эволюции» — убеждения в том, что человек должен перестать быть пассивным продуктом природы и стать сознательным сотворцом Вселенной. В центре исследования стоят фигуры Николая Федорова, Константина Циолковского и Владимира Вернадского, чьи идеи о преодолении смерти и выходе в космос рассматриваются не как фантастика, а как нравственный долг человечества.

Особое внимание Гачева уделяет тому, как русский космизм синтезирует христианские идеалы с научным поиском. Она показывает, что для мыслителей этого круга освоение Вселенной и регуляция природы были неразрывно связаны с духовным преображением личности и поиском путей к всеобщему спасению. Книга глубоко анализирует влияние этих идей на литературу и культуру, доказывая, что космизм стал фундаментом для многих достижений XX века и сохраняет статус «проективной» философии, способной дать ориентиры для развития человека в будущем.

Гачева Анастасия - Русский космизм в идеях и лицах

М.: Академический проект, 2019, 431 с.

Серия "Научно-популярная серия РФФИ"

ISBN 978-5-8291-2447-2

Гачева Анастасия - Русский космизм в идеях и лицах - Содержание

Введение. Что такое русский космизм?

ЧАСТЬ 1. ИДЕИ

  • Русский космизм: образ мира и человека. Основной круг идей

    • Идея активной эволюции

    • Активное христианство. Оправдание человека

    • Идеал ноосферы

    • Регуляция природы

    • Смысл любви. Этика преображенного Эроса

    • Космическая философия. Выход человечества в космос

  • Христианская ветвь космизма: история и эсхатология

  • «Аргонавты бессмертия». Иммортализм русского космизма

  • Искусство как творчество жизни

ЧАСТЬ 2. ЛИЦА

  • Философ общего дела. Николай Федоров

  • Алеша Карамазов двадцатого века. Александр Горский

  • Философ конечного идеала. Николай Сетницкий

  • «Основная проблема есть проблема вечности». Валериан Муравьев

  • Художник, спасающий мир. Василий Чекрыгин

  • Вестник космизма на чешской земле. Константин Чхеидзе

Нужен ли космизм современности? Вместо заключения

Русский космизм. Хроника

Рекомендуемая литература

Views 95
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

