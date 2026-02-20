Гачева - Русский космизм в идеях и лицах

Книга «Русский космизм в идеях и лицах» Анастасии Гачевой представляет собой масштабную панораму уникального философского направления, возникшего на стыке науки, веры и утопии. Автор раскрывает суть космизма через идею «активной эволюции» — убеждения в том, что человек должен перестать быть пассивным продуктом природы и стать сознательным сотворцом Вселенной. В центре исследования стоят фигуры Николая Федорова, Константина Циолковского и Владимира Вернадского, чьи идеи о преодолении смерти и выходе в космос рассматриваются не как фантастика, а как нравственный долг человечества.

Особое внимание Гачева уделяет тому, как русский космизм синтезирует христианские идеалы с научным поиском. Она показывает, что для мыслителей этого круга освоение Вселенной и регуляция природы были неразрывно связаны с духовным преображением личности и поиском путей к всеобщему спасению. Книга глубоко анализирует влияние этих идей на литературу и культуру, доказывая, что космизм стал фундаментом для многих достижений XX века и сохраняет статус «проективной» философии, способной дать ориентиры для развития человека в будущем.

М.: Академический проект, 2019, 431 с.

Серия "Научно-популярная серия РФФИ"

ISBN 978-5-8291-2447-2

Гачева Анастасия - Русский космизм в идеях и лицах - Содержание

Введение. Что такое русский космизм?

ЧАСТЬ 1. ИДЕИ

Русский космизм: образ мира и человека. Основной круг идей Идея активной эволюции Активное христианство. Оправдание человека Идеал ноосферы Регуляция природы Смысл любви. Этика преображенного Эроса Космическая философия. Выход человечества в космос

Христианская ветвь космизма: история и эсхатология

«Аргонавты бессмертия». Иммортализм русского космизма

Искусство как творчество жизни

ЧАСТЬ 2. ЛИЦА

Философ общего дела. Николай Федоров

Алеша Карамазов двадцатого века. Александр Горский

Философ конечного идеала. Николай Сетницкий

«Основная проблема есть проблема вечности». Валериан Муравьев

Художник, спасающий мир. Василий Чекрыгин

Вестник космизма на чешской земле. Константин Чхеидзе

Нужен ли космизм современности? Вместо заключения

Русский космизм. Хроника

Рекомендуемая литература