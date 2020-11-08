Поскольку политическая философия по самому своему определению является прежде всего рефлексией политического бытия, то она может возникнуть лишь при наличии некоторых необходимых для этого предварительных условий. Речь идет прежде всего о формировании и утверждении: во-первых, самого мира политического; во-вторых, понятия политического в самом широком и глубинном его значении и, в-третьих, понятий второго порядка таких как государство, власть, право, свобода.

Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология: учебник для бакалавриата и магистратуры

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 451 с.

ISBN 978-5-9916-4139-5

Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология - Содержание

Введение

Глава 1. Античные корни политической философии

Глава 2. Политическая мысль Средневековья

Глава 3. Формирование основ политической философии в Новое время

Глава 4. Формирование основных политико-философских идей и теорий

Глава 5. Политическая философия: системные характеристики и предмет исследования

Глава 6. Онтология мира политического

Глава 7. Происхождение и институционализация политической социологии

Глава 8. Политическая социология: системные характеристики и предмет исследования

Глава 9. Взаимосвязь между политической философией и социологией

Глава 10. Теории происхождения власти и государства

Глава 11. Власть: сущностные характеристики

Глава 12. Амбивалентная природа власти

Глава 13. Легитимность и легальность власти

Глава 14. Государство

Глава 15. Сущность государственного суверенитета

Глава 16. Абстрактность и безличность власти и государства

Глава 17. Власть и монополия на законное насилие

Глава 18. Теоретические проблемы прав и свобод человека

Глава 19. Морально-нравственное измерение мира политического

Глава 20. Рационализм в политике

Глава 21. Иррационализм в политике

Глава 22. Реализм в политике

Глава 23. Политический идеализм

Глава 24. Философия конфликта и войны

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Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология - Введение

Речь о проблемах и трудностях, стоящих перед политической философией, представляется целесообразным начинать с рассуждения А. Шопенгауэра о философии в целом. Философия, писал он, это «высокая альпийская дорога; к ней ведет лишь крутая тропа чрез острые камни и колючие терния: она уединена и становится все пустыннее, чем выше восходишь, и кто идет по ней, пусть не ведает страха, все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой в холодном снегу.

Часто приходит он внезапно к краю пропасти и видит внизу зеленую долину: властно влечет его туда головокружение; но он должен удержаться, хотя бы пришлось собственною кровью приклеить подошвы к скалам. Зато скоро видит он мир под собою, и песчаные пустыни и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, его раздоры не доносятся наверх, — проступает его округлая форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем альпийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще покоится темная ночь».