Гаджиев - Политическая философия и социология
Поскольку политическая философия по самому своему определению является прежде всего рефлексией политического бытия, то она может возникнуть лишь при наличии некоторых необходимых для этого предварительных условий. Речь идет прежде всего о формировании и утверждении: во-первых, самого мира политического; во-вторых, понятия политического в самом широком и глубинном его значении и, в-третьих, понятий второго порядка таких как государство, власть, право, свобода.
Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология: учебник для бакалавриата и магистратуры
М. : Издательство Юрайт, 2016. - 451 с.
ISBN 978-5-9916-4139-5
Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология - Содержание
- Введение
- Глава 1. Античные корни политической философии
- Глава 2. Политическая мысль Средневековья
- Глава 3. Формирование основ политической философии в Новое время
- Глава 4. Формирование основных политико-философских идей и теорий
- Глава 5. Политическая философия: системные характеристики и предмет исследования
- Глава 6. Онтология мира политического
- Глава 7. Происхождение и институционализация политической социологии
- Глава 8. Политическая социология: системные характеристики и предмет исследования
- Глава 9. Взаимосвязь между политической философией и социологией
- Глава 10. Теории происхождения власти и государства
- Глава 11. Власть: сущностные характеристики
- Глава 12. Амбивалентная природа власти
- Глава 13. Легитимность и легальность власти
- Глава 14. Государство
- Глава 15. Сущность государственного суверенитета
- Глава 16. Абстрактность и безличность власти и государства
- Глава 17. Власть и монополия на законное насилие
- Глава 18. Теоретические проблемы прав и свобод человека
- Глава 19. Морально-нравственное измерение мира политического
- Глава 20. Рационализм в политике
- Глава 21. Иррационализм в политике
- Глава 22. Реализм в политике
- Глава 23. Политический идеализм
- Глава 24. Философия конфликта и войны
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Камалудин Гаджиев - Политическая философия и социология - Введение
Речь о проблемах и трудностях, стоящих перед политической философией, представляется целесообразным начинать с рассуждения А. Шопенгауэра о философии в целом. Философия, писал он, это «высокая альпийская дорога; к ней ведет лишь крутая тропа чрез острые камни и колючие терния: она уединена и становится все пустыннее, чем выше восходишь, и кто идет по ней, пусть не ведает страха, все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой в холодном снегу.
Часто приходит он внезапно к краю пропасти и видит внизу зеленую долину: властно влечет его туда головокружение; но он должен удержаться, хотя бы пришлось собственною кровью приклеить подошвы к скалам. Зато скоро видит он мир под собою, и песчаные пустыни и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, его раздоры не доносятся наверх, — проступает его округлая форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем альпийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще покоится темная ночь».
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