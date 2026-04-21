Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Эта монография посвящена глубокому анализу альтернативной религиозности в России на протяжении трех столетий. Автор рассматривает мистическое сектантство не просто как набор экзотических культов, а как форму духовной и социальной оппозиции, возникающую там, где государственные и традиционные церковные институты не могут удовлетворить потребности граждан.

В книге прослеживается путь развития сект от дореволюционных «людей божьих» до современных новых религиозных движений (НРД), акцентируя внимание на преемственности психологических факторов, побуждающих людей уходить в мистический андеграунд.

И. Ю. Гагарина - Русское мистическое сектантство XVIII — начала XXI в.

Изд-во Московского гуманитарного университета, 2012. — 280 с.
ISBN 978-5-98079-804-8

И. Ю. Гагарина - Русское мистическое сектантство XVIII — начала XXI в. - Содержание

  • Дореволюционный период (Глава 1): Становление хлыстовщины и скопчества. Автор анализирует социально-политические причины конфликта государства и сектантов, а также бытовую сторону жизни общин.

  • Советский период (Глава 2): Уникальный этап «карт-бланша», когда большевики в первые годы власти использовали сектантов как силу, оппозиционную царизму и официальной Церкви. Рассматривается трансформация мистических идей в условиях жесткого атеистического строя.

  • Постсоветская эпоха (Глава 3): Бум новых религиозных движений в конце 1980-х — 1990-х годах. Исследуется эволюция старого российского сектантства в условиях религиозной свободы и появление «экстатических» культов нового типа.

  • Религиозная безопасность: Исследование поднимает острый вопрос о влиянии нетрадиционных верований на стабильность общества и ментальность россиян в периоды смены эпох.

Views 31
Rating
Added 21.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books