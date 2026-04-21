Гагарина - Русское мистическое сектантство XVIII — начала XXI в.
Эта монография посвящена глубокому анализу альтернативной религиозности в России на протяжении трех столетий. Автор рассматривает мистическое сектантство не просто как набор экзотических культов, а как форму духовной и социальной оппозиции, возникающую там, где государственные и традиционные церковные институты не могут удовлетворить потребности граждан.
В книге прослеживается путь развития сект от дореволюционных «людей божьих» до современных новых религиозных движений (НРД), акцентируя внимание на преемственности психологических факторов, побуждающих людей уходить в мистический андеграунд.
И. Ю. Гагарина - Русское мистическое сектантство XVIII — начала XXI в.
Изд-во Московского гуманитарного университета, 2012. — 280 с.
ISBN 978-5-98079-804-8
И. Ю. Гагарина - Русское мистическое сектантство XVIII — начала XXI в. - Содержание
Дореволюционный период (Глава 1): Становление хлыстовщины и скопчества. Автор анализирует социально-политические причины конфликта государства и сектантов, а также бытовую сторону жизни общин.
Советский период (Глава 2): Уникальный этап «карт-бланша», когда большевики в первые годы власти использовали сектантов как силу, оппозиционную царизму и официальной Церкви. Рассматривается трансформация мистических идей в условиях жесткого атеистического строя.
Постсоветская эпоха (Глава 3): Бум новых религиозных движений в конце 1980-х — 1990-х годах. Исследуется эволюция старого российского сектантства в условиях религиозной свободы и появление «экстатических» культов нового типа.
Религиозная безопасность: Исследование поднимает острый вопрос о влиянии нетрадиционных верований на стабильность общества и ментальность россиян в периоды смены эпох.
