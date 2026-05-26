Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Галлo - Презентации в стиле

Галлo - Презентации в стиле
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Cultural Studies Art

Книга «Презентации в стиле» помогает читателю освоить искусство создания эффективных и запоминающихся презентаций. Автор раскрывает основные принципы визуальной коммуникации, подчеркивая важность структуры, дизайна слайдов и использования визуальных метафор для усиления восприятия информации. Пошаговые инструкции и примеры демонстрируют, как превратить сухой текст или сложные данные в наглядные и эмоционально привлекательные слайды, удерживающие внимание аудитории.

Особое внимание уделено психологическим аспектам презентации: как удерживать интерес слушателей, управлять вниманием и воздействовать на восприятие через визуальные и вербальные средства. Книга сочетает теоретические основы и практические советы, делая акцент на применении современных инструментов и технологий для создания презентаций, которые действительно производят впечатление.

Галлo Жан-Пьер – Презентации в стиле – Искусство визуальной подачи информации

М.: «Питер», 2016. – 224 с.

Галлo Жан-Пьер – Презентации в стиле – Содержание

  1. Введение в искусство презентаций

  2. Основные принципы визуальной коммуникации

  3. Структура и сценарий презентации

  4. Дизайн слайдов: цвета, шрифты, композиция

  5. Визуальные метафоры и инфографика

  6. Психология восприятия и внимание аудитории

  7. Работа с текстом и данными

  8. Использование технологий и инструментов

  9. Практические примеры и кейсы

  10. Заключение и рекомендации

Views 30
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books