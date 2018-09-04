Одно из лучших пособий по Пятикнижию на русском языке. Достаточно подробное, чтобы использовать как комментарий к первым пяти книгам Ветхого Завета.

Автор придерживается консервативных позиций на Писание.

Кстати, его двух томный комментарий на книгу Бытие в серии The New International Commentary on the Old Testament, признан одним из (2-х) лучших.

Виктор Гамильтон - Справочник по Пятикнижию Моисееву

Hamilton V.P. Handbook on the Pentateuch

Русское издание

Лайф Паблишерс

Интернешнл, 2003

ISBN 0-7361-0296-5 (англ.)

Справочник по Пятикнижию Моисееву - Виктор Гамильтон - Предисловие

Не многие разделы Ветхого Завета рассматривались исследователями Библии так же тщательно, как Пятикнижие Моисеево. Стоит лишь мельком заглянуть в любой из библиографических справочников, охватывающих библейские исследования, как сразу же открывается огромный объем материала, издаваемого каждый год в отношении этой части Писания.

Вероятно, более правильным будет сказать, что Бытие и Исход изучались наиболее подробно, следом за ними идут исследования Книги Второзаконие. Статьи, монографии и комментарии на Книги Левит и Числа, напротив, далеко отстают с точки зрения масштабов исследования.

Однако в последнее время проводилось совсем немного исследований, целью которых было создание однотомного комментария к Пятикнижию Моисееву. Именно это я и попробовал сделать на страницах своей книги. Более конкретно, я пытался написать книгу, которую можно было бы использовать в качестве учебника на занятиях по изучению Библии как на начальном уровне, так и на уровне семинаристов.

Мои исследования библейского текста ни в коей мере не являются исчерпывающими. В помощь тем учащимся, которые хотят выйти за рамки размышлений этой книги, я поместил в конце каждой главы библиографию. В своем отборе я руководствовался двумя принципами. Во-первых, в библиографии включались только те исследовательские работы, которые появились в последние десять лет. Большинство из них более чем адекватно подтвердят все предыдущие исследования в этой области.

Во-вторых, я ограничил свой выбор почти исключительно трудами, которые издавались на английском языке. Университетские журналы в Америке и европейские издательства постоянно выпускают много материалов, необыкновенно ценных в библейском исследовании, но лишь немногие студенты смогут приложить усилия и читать специальные статьи на французском, немецком, итальянском, испанском языках.

Читатели сразу же заметят, что я опустил возможный подробный анализ некоторых вопросов, в которых они, возможно, чрезвычайно заинтересованы. Например, рассматривая первые главы Бытия, я не затрагивал вопрос о сотворении мира — в отличие от процесса эволюции. Эту задачу я предпочел оставить для естествоведов, а не для исследователей Библии.

Я не рассматривал некоторые исторические детали, такие как историчность патриархов или дата исхода. Мне кажется, что эти вопросы были хорошо освещены как критиками, так и традиционалистами. По этой самой причине я не посвящал отдельного раздела своей книги вопросу "происхождения" Пятикнижия. Вместо этого я ограничился изучением, то в одном месте, то в другом, некоторых отрывков Пятикнижия, которые часто приводятся в качестве традиционных примеров многочисленных письменных источников, лежащих в основе книг Моисеевых.

Когда я писал эту книгу, я предназначал ее не только для тех, кто изучает Божье Слово как богослов, но и для тех, кто провозглашает Божье Слово. Поэтому я попытался создать нечто такое, что мог бы использовать и пастор в своем служении, и преподаватель в аудитории — книгу, которая была бы столь же вдохновенной, как и академической.