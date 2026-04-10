Ганапати - Йога сиддхи Тирумулара

Исследование Т. Н. Ганапати и К. Р. Арумугама «Йога сиддхи Тирумулара» является фундаментальным путеводителем по «Тирумандираму» — одному из самых загадочных и глубоких памятников тамильской духовной литературы. Авторы проясняют сложнейшие концепции шайва-сиддханты, раскрывая природу Шивы не просто как божества, а как Высшей Абстракции и воплощения Чистой Любви. Книга служит необходимым «введением в проблематику» для всех, кто стремится постичь 3000 стихов древнего трактата, написанного, согласно легенде, святым Тирумуларом на протяжении трех тысячелетий мистического созерцания.
Особое внимание в работе уделено многогранности йогической практики: от классической аштанга-йоги до уникальных тантрических методов, таких как кхечари-йога и чандра-йога («лунная йога»). Исследование подробно описывает концепцию трансформации человеческого тела в божественное, роль кундалини и специфику «сумеречного языка» мистиков. Книга не только анализирует философские доктрины, но и подчеркивает социальное значение учения Тирумулара, выраженное в махавакье: «Человечество — это одна семья, и Бог един».
Йога сиддхи Тирумулара. Исследование «Тирумандирама»
М.: Книгоиздательство «АБВ», 2018. — 320 с.
ISBN 978-5-906564-42-9. Авторы: Т. Н. Ганапати, К. Р. Арумугам.
Йога сиддхи Тирумулара. Исследование «Тирумандирама» - Содержание
Шиваизм и Шайва-сиддханта: Исследование отношений между Господом и душой (дживой), природа оков и путь к окончательному освобождению.
Йога в Тирумандираме: Подробный разбор аштанга-йоги, кундалини-йоги и уникальных практик трансформации сознания.
Мистицизм и "Сумеречный язык": Анализ символизма и скрытых значений, используемых древними сиддхами для описания сверхчувственного опыта.
Концепция человеческого тела: Взгляд на тело как на инструмент духовного просветления, а не препятствие.
Гуру и социум: Роль учителя и социальные аспекты йогической традиции в контексте единства человечества.
