Ганапати - Йога сиддхи Тирумулара

Исследование Т. Н. Ганапати и К. Р. Арумугама «Йога сиддхи Тирумулара» является фундаментальным путеводителем по «Тирумандираму» — одному из самых загадочных и глубоких памятников тамильской духовной литературы. Авторы проясняют сложнейшие концепции шайва-сиддханты, раскрывая природу Шивы не просто как божества, а как Высшей Абстракции и воплощения Чистой Любви. Книга служит необходимым «введением в проблематику» для всех, кто стремится постичь 3000 стихов древнего трактата, написанного, согласно легенде, святым Тирумуларом на протяжении трех тысячелетий мистического созерцания.

Особое внимание в работе уделено многогранности йогической практики: от классической аштанга-йоги до уникальных тантрических методов, таких как кхечари-йога и чандра-йога («лунная йога»). Исследование подробно описывает концепцию трансформации человеческого тела в божественное, роль кундалини и специфику «сумеречного языка» мистиков. Книга не только анализирует философские доктрины, но и подчеркивает социальное значение учения Тирумулара, выраженное в махавакье: «Человечество — это одна семья, и Бог един».

Йога сиддхи Тирумулара. Исследование «Тирумандирама»

М.: Книгоиздательство «АБВ», 2018. — 320 с.

ISBN 978-5-906564-42-9. Авторы: Т. Н. Ганапати, К. Р. Арумугам.

