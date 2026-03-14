Книга христианского автора Линн Гарднер посвящена одному из самых сложных вопросов человеческой жизни и веры — почему существует страдание и где находится Бог, когда человеку больно.

Автор рассматривает различные формы человеческой боли: болезнь, утрату, несправедливость, внутренние кризисы и сомнения. В книге анализируются библейские тексты и духовный опыт верующих, показывающие, что страдание не означает отсутствия Бога, но может стать местом глубокой встречи человека с Ним.

Особое внимание уделяется тому, как вера помогает пережить трудные периоды жизни: через молитву, доверие Богу, поддержку общины и надежду на Божье присутствие даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Книга сочетает библейские размышления, духовное наставление и пастырскую поддержку. Она предназначена для людей, переживающих трудности, и помогает найти утешение, смысл и духовную опору в моменты страдания.

Линн Гарднер – Где Бог, когда мы страдаем?

Симферополь: ДИАЙПИ, 2009. - 392 с.

ISBN 978-966-491-089-4

Линн Гарднер – Где Бог, когда мы страдаем? – Содержание

Предисловие

Введение. О содержании книги и принципах организации материала

Глава 1. Страдание - всерьез и не понаслышке. Доктор Гарднер рассказывает историю страданий и утрат, пережитых его семьей с 1999 года.

Часть I. Библейский подход к страданию

Глава 2. Где Бог, когда мы страдаем? Как соотносится Бог с обшей картиной страданий мира. Как зло вошло в мир. Божий замысел искупления во Христе.

Глава 3. Страдания Иова - наглядный пример. История Иова помогает нам понять, каким образом в мире, о котором Бог сказал «хорошо весьма», может существовать страдание.

Глава 4. Песни страданий. Как псалмопевцы преодолевали страдание посредством псалмов доверия, песен плача, благодарственных псалмов.

Глава 5. Пророки спрашивают: «Почему?» О плачах пророков, сетовавших на несправедливость этой жизни. Особое внимание уделено пророкам Иеремии и Аввакуму.

Глава 6. Христос - страдающий Раб Господень. Страдания Христа на земле. Ветхозаветные пророчества, евангельская летопись трудностей и испытаний, новозаветное учение о значении Его страданий для нас.

Глава 7. Апостолы и их страдания за Христа. Об Апостолах, посвятивших жизнь страданию за Христа.

Глава 8. Страдания христианина. Напоминание о том, как воспринимала страдание ранняя церковь, и о том, как учение и воодушевление, воспринятое от духовных учителей, помогало справляться с испытаниями, переживать утраты и идти на смерть.

Глава 9. Польза боли и страданий. С помощью врачей мы осознаем, что боль и страдания имеют положительные стороны и способны принести нам пользу.

Глава 10. Обзор библейского учения о страдании. Двадцать истин о страдании и подтверждающие их библейские цитаты.

Часть II. Страдание с верой, радостью и надеждой

Глава 11. Просим - и не получаем. Рассмотрение библейских стихов, содержащих - на первый взгляд - обещания ответить на все молитвы и дать каждому то, что он просит. Уточнение контекста, выяснение адресатов, попытка разобраться, что хотели сказать этими обещаниями авторы Писания. Это поможет нам понять, чего ждать от Бога, когда мы молимся Ему.

Глава 12. Христианское отношение к испытаниям. Иаков учит, что мы способы переносить испытания с радостью благодаря духовной зрелости, которую они в нас воспитывают.

Глава 13. Сила и присутствие Бога в нашей жизни. Молитва Апостола Павла помогает понять: когда Бог живет в нас, нам хватает сил преодолеть все, что бы ни уготовила нам жизнь.

Глава 14. Упование живое. Апостол Петр напоминает нам, что наше упование - на Воскресенье Христово, и надежда наша жива верою в Него.

Глава 15. «Для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение». Ближе к концу жизни Апостол Павел сказал, что жизнь ради Христа - то, ради чего стоит жить, а смерть принесет нам жизнь вечную. Испытания наши легки и мимолетны в сравнении с той великой радостью, что обещает нам Христос.

Часть III. Проблема зла и страданий

Глава 16. Отношение к Богу во время страданий. Разные люди по-разному реагируют на Бога, столкнувшись с трудностями и страданиями.

Глава 17. Ответ на проблему зла и страданий. Интеллектуальная и эмоциональная проблемы зла. Интеллектуальная проблема - аргумент, согласно которому существование зла опровергает существование Бога. Эмоциональная проблема: человек сердится на Бога, допустившего зло и страдания в этом мире.

Глава 18. Несостоятельные решения проблемы зла и страданий. Обсуждаются решения проблемы зла и страданий с точки зрения различных религиозных и философских учений. Доказывается несостоятельность всех этих решений.

Часть IV. Помощь страдающим

Глава 19. Служение страдающим. Советы и ободрение христианам, готовящимся помогать тем, кто страдает

Глава 20. Что не поможет страдающему. Чего не нужно говорить страдальцам, поскольку это не облегчит их страданий

Глава 21. Что поможет страдающему. Что можно сказать страдающему человеку или сделать для него, чтобы по-настоящему утешить и приблизить исцеление от скорби

Слова, которые нужно знать. Термины, относящиеся к теме страдания

Другие авторы о страдании. Краткий аннотированный список книг о страдании для тех, кто захочет глубже исследовать эту проблему самостоятельно

Список цитируемых источников. Подробный список работ, упоминаемых в тексте книги