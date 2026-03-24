Гарин - Мудрецы древности и творцы религий

По своей этимологии слово cultura восходит к латинскому colere (возделывать, обрабатывать) и первоначально означало «возделывание земли», «обработку почвы». Цицерон в письме Тускулану впервые использовал это понятие в сочетании с «духом»: cultura animi autem philosophia est (культура духа есть философия). Цицерон писал, что разум необходимо возделывать так же, как крестьянин возделывает почву. Видимо, с этого времени термин cultura изредка употреблялся для обозначения процесса духовного совершенствования людей, преобразования внутреннего мира человека с помощью философии, искусства и морали. По крайней мере с XVII века cultura употребляется как синоним уровня духовных и практических навыков народа.

Латинскому слову «культура» в древней Греции, видимо, соответствовала «пайдейя». В Японии и Китае «культура» описана понятиями «бунка» и «вэньхуа», означающими «развитие вечного этического принципа, заложенного в иероглифике», палийское слово «ваттанатхам» означает «развитие благоприятного поля (дхармы)».

Игорь Гарин - Мудрость веков - Мудрецы древности и творцы религий

Игорь Гарин - Мудрость веков - Мудрецы древности и творцы религий - Содержание