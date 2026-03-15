Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гарнак - Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века

Гарнак - Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, Religious Studies Atheism

Книга Адольфа Гарнака «Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века» является монументальным классическим трудом по истории ранней Церкви. Автор, крупнейший немецкий богослов и историк либерального направления, ставит задачу проанализировать конкретные механизмы, благодаря которым небольшая иудейская группа превратилась в доминирующую религию Римской империи к началу IV века. Основная идея произведения заключается в том, что успех христианства был обусловлен не только сверхъестественными факторами, но и уникальным сочетанием внутренней гибкости учения, социальной сплоченности общин и способности веры отвечать на глубочайшие интеллектуальные и духовные запросы античного общества.

Содержательная часть исследования детально реконструирует миссионерские методы ранних христиан, подчеркивая, что распространение веры шло не только через профессиональных проповедников, но и через повседневные контакты ремесленников, рабов и торговцев. Гарнак подробно анализирует содержание самой проповеди — «керигмы», которая предлагала людям того времени радикально новое понимание Бога, спасения и братства. Автор исследует социальный состав первых общин, роль женщин в миссии, отношение христианства к государству и культуре, а также институциональное развитие Церкви. Особое внимание уделяется тому, как христианство впитывало элементы эллинизма, становясь «универсальной религией», понятной для всего средиземноморского мира.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для немецкой исторической школы конца XIX — начала XX века, с опорой на колоссальный объем первоисточников. Адольф Гарнак мастерски связывает воедино богословские идеи и конкретные социально-политические условия эпохи, создавая живую и детальную панораму первых трех столетий христианской эры. Работа служит обязательным фундаментом для любого исследователя церковной истории, предлагая глубокий анализ того, как вера преодолевала границы сословий и национальностей. Это чтение позволяет понять, как закладывались основы европейской цивилизации и какую цену первым христианам пришлось заплатить за свое свидетельство.

Адольф Гарнак - Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века

Пер. с нем., вступ. ст. и комм. проф. А. А. Спасского.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 384 с.

(Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

ISBN 978-5-903525-02-7

Адольф Гарнак - Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века - Содержание

  • А. А. Спасский. Новый труд проф. А. Гарнака по истории распространения христианства

А. Гарнак. Миссионерская проповедь и распространение христианства

  • Внешние и внутренние условия миссионерской проповеди христианства в первые три века

  • Религиозные основы миссионерской проповеди христианства в первые три века

  • Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии

  • Христианство как Евангелие любви и благотворения

  • Христианство как религия духа и силы, нравственной строгости и святости, авторитета и разума

  • Христианство как благовестие о «новом народе» и «третьем роде» (историческое и политическое сознание христианства)

  • Христианство как религия Книги и исполнившейся истории

  • Миссионеры, действовавшие в первые три века христианства (апостолы, евангелисты, пророки, учителя; обыкновенные миссионеры)

  • Методы миссионерской проповеди христианства в первые три века

  • Общинный строй ранних христиан и значение его для миссии

  • Препятствия, встречавшиеся на пути распространения христианства в первые три века его истории

  • Суждения языческой философии о христианстве

  • Распространение христианства среди различных классов общества в первые три века его истории

  • Распространение христианства в придворных кружках в первые века

  • Распространение христианства среди военного сословия

  • Распространение христианства среди женщин

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

