Гароди, Валлерстайн - Мифы израильской пропаганды
Роже Гароди — ярчайшая легенда шестидесятых годов. Один из символов хрущёвской «оттепели». Помню, ещё живя в Петрозаводске, жадно читая всю литературную периодику, обмениваясь информацией с такими же молодыми бунтарями, я сумел достать книгу Роже Гароди «Реализм без берегов».
Книга вышла мизерным тиражом с грифом «для научных библиотек», предисловие к ней написал классик французской литературы, большой друг Советского Союза Луи Арагон. Да и сам Роже Гароди в ту пору был, ни много, ни мало, членом политбюро французской компартии, её официальным идеологом и ближайшим соратником Мориса Тореза. Вот почему и вынуждены были сусловские идеологи выпустить «Реализм без берегов», хотя бы небольшим тиражом.
В те годы книга оказалась настоящей бомбой. Рамки соцреализма были, как бы, взорваны нашим французским другом. И несмотря на явное замалчивание, книга была замечена всей интеллигенцией, её стали цитировать в массовых журналах. Сусловские идеологи вынуждены были дать настоящий бой. Команда специалистов из ИМЛИ на страницах журнала «Вопросы литературы» стремилась доказать, что реализм без берегов приведет к отходу от коммунистической идеологии. В этой дискуссии «О реализме без берегов» были вынуждены дать слово и самому автору нашумевшей книги — Роже Гароди. Его курс на «социализм с человеческим лицом» привел к исключению Гароди не только из политбюро ЦК компартии Франции, но и вообще из ФКП, несмотря на все его былые коммунистические заслуги. Линия ортодоксальной марксистской идеологии победила…
Роже Гароди, Иммануил Валлерстайн - Мифы израильской пропаганды - Земля обетованная или земля завоёванная?
М.: Родина, 2024, 240 с.: илл
Серия "Документальный триллер"
ISBN 978-5-00222-258-2
Роже Гароди, Иммануил Валлерстайн - Мифы израильской пропаганды - Земля обетованная или земля завоёванная? - Содержание
Легендарный Гароди
Введение
I. Теологические мифы
- 1. Миф об «обете»: обетованная земля или завоеванная земля?
- 2. Миф о «богоизбранном народе»
- 3. Миф об Иисусе Навине: этническая чистка
II. Мифы двадцатого века
- 1. Миф о сионистском антифашизме
- 2. Миф о нюрнбергском правосудии
- 3. Миф о «Холокосте»
- 4. Миф о «земле без народа, для народа без земли»
III. Политическое использование мифа
- 1. Лобби в США
- 2. Лобби во Франции
3. Миф об «израильском чуде»: финансирование Израиля извне
Заключение
Израильская машина лжи работает на полных оборотах. Алан Маас
История и «мораль» этнической чистки. Виктория Бух
Хроника предсказанного самоубийства: дело Израиля. Иммануил Валлерстайн
Чего может добиться Израиль? Иммануил Валлерстайн
Какой-то антисемитизм...