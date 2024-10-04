Роже Гароди — ярчайшая легенда шестидесятых годов. Один из символов хрущёвской «оттепели». Помню, ещё живя в Петрозаводске, жадно читая всю литературную периодику, обмениваясь информацией с такими же молодыми бунтарями, я сумел достать книгу Роже Гароди «Реализм без берегов».

Книга вышла мизерным тиражом с грифом «для научных библиотек», предисловие к ней написал классик французской литературы, большой друг Советского Союза Луи Арагон. Да и сам Роже Гароди в ту пору был, ни много, ни мало, членом политбюро французской компартии, её официальным идеологом и ближайшим соратником Мориса Тореза. Вот почему и вынуждены были сусловские идеологи выпустить «Реализм без берегов», хотя бы небольшим тиражом.

В те годы книга оказалась настоящей бомбой. Рамки соцреализма были, как бы, взорваны нашим французским другом. И несмотря на явное замалчивание, книга была замечена всей интеллигенцией, её стали цитировать в массовых журналах. Сусловские идеологи вынуждены были дать настоящий бой. Команда специалистов из ИМЛИ на страницах журнала «Вопросы литературы» стремилась доказать, что реализм без берегов приведет к отходу от коммунистической идеологии. В этой дискуссии «О реализме без берегов» были вынуждены дать слово и самому автору нашумевшей книги — Роже Гароди. Его курс на «социализм с человеческим лицом» привел к исключению Гароди не только из политбюро ЦК компартии Франции, но и вообще из ФКП, несмотря на все его былые коммунистические заслуги. Линия ортодоксальной марксистской идеологии победила…

Роже Гароди, Иммануил Валлерстайн - Мифы израильской пропаганды - Земля обетованная или земля завоёванная?

М.: Родина, 2024, 240 с.: илл

Серия "Документальный триллер"

ISBN 978-5-00222-258-2

Роже Гароди, Иммануил Валлерстайн - Мифы израильской пропаганды - Земля обетованная или земля завоёванная? - Содержание

Легендарный Гароди

Введение

I. Теологические мифы

1. Миф об «обете»: обетованная земля или завоеванная земля?

2. Миф о «богоизбранном народе»

3. Миф об Иисусе Навине: этническая чистка

II. Мифы двадцатого века

1. Миф о сионистском антифашизме

2. Миф о нюрнбергском правосудии

3. Миф о «Холокосте»

4. Миф о «земле без народа, для народа без земли»

III. Политическое использование мифа

1. Лобби в США

2. Лобби во Франции

3. Миф об «израильском чуде»: финансирование Израиля извне

Заключение

Израильская машина лжи работает на полных оборотах. Алан Маас

История и «мораль» этнической чистки. Виктория Бух

Хроника предсказанного самоубийства: дело Израиля. Иммануил Валлерстайн

Чего может добиться Израиль? Иммануил Валлерстайн