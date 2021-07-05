Невозможно отрицать, что факт существования людей, живущих в безбрачии, всегда вызывал или восхищение, или презрение, подозрение или похвалу. В наше время, похоже, эта тема попросту перестала быть интересной, как будто речь идет о сугубо личном решении каких-то людей, никоим образом не влияющем на общество и окружающих. Однако случилось так, что из-за последних скандалов, выплывших на свет, вопрос о безбрачии вновь оказался в центре внимания средств информации. И хотя только близорукость может побудить напрямую связать безбрачие с гомосексуализмом - словно целибат - сам по себе есть причина или основание для возникновения извращенного сексуального поведения, - на самом деле вопрос все-таки встал, и эта форма жизни словно вновь требует своего обоснования и оправдания перед общественным мнением. Книга, которую мы публикуем, была написана почти двадцать пять лет назад и не может стать ответом на сомнения или подозрения, которые вызывает этот вопрос сегодня. Однако нам кажется, что глубокое и серьезное размышление об этой форме христианской жизни, которое предлагает автор, может много дать для беспристрастного осмысления темы, вызывающей столько страстей.

Но даже если оставить в стороне популярность этого вопроса в средствах массовой информации, для которых, надо сказать, смысл самого безбрачия не представляет никакого интереса, не анахронизм ли - продолжать сегодня говорить или писать на эту тему? Что нового можно сказать о вопросе, который как будто бы принадлежит иным временам, столь отличным от нашей эпохи, несущей на себе печать сексуальной революции, с ее культом тела и жаждой наслаждений? И даже если допустить, что такая тема может иметь смысл или вызывать любопытство, насколько она интересна людям, не идущим этим путем, свойственным, прежде всего, монашеству и духовенству латинского обряда? Не будет ли эта книга лежать мертвым грузом на библиотечных и магазинных полках?

И все же переводчики и издатели решили, что игра стоит свеч. Автор книги писал ее отнюдь не только для католических священников и монахов. Его замысел - в том, чтобы показать, что столь радикальное решение, как отказ от семьи по религиозным мотивам, затрагивает самые глубины человеческого существа и что внутренняя зрелость человека, живущего в безбрачии, невозможна, если он не научится гармонично воспринимать и проживать все, что предполагает подобный выбор, то есть мир психоэмоциональной зрелости, внутренней свободы и духовной жизни.

Хавьер Гарридо - Христианский целибат: величие и нищета

Москва, Издательство Францисканцев, 2011

ISBN: 978-5-89208-090-3

Хавьер Гарридо - Христианский целибат: величие и нищета - Содержание

Предисловие для русского издания