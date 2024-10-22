Гарсия - Крик в баррио

Эта книга посвящается с любовью и благодарностью:

Памяти папы и мамы, которые воспитали меня в любви и понимании, находясь со мной все время рядом.

Моей жене Нинфе. В Библии сказано: «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей ... Боящаяся Господа, достойна хвалы . Так кто же найдет добродетельную женщину? Мой отец нашел ее. С помощью Божьей удалось обрести ее и мне. Для меня ты, Нинфа, являешься именно той добродетельной женщиной, которая описана в Библии.

Моим горячо любимым детям: Франки, Рикки, Сандре, Джессе, Джози, Полу и Джубалу. Я всем сердцем люблю каждоrо из вас. В Библии говорится: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, ко-торый наполнил ими колчан свой!» Я молюсь о том, чтобы каЖдый из вас любил и служил Иисусу Христу и следовал словам, сказанным Господом Иеремии: «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и праацу на земле; ибо только это блаrоуrодно Мне, говорит Господь