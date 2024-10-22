Гарсия - Крик в баррио
Эта книга посвящается с любовью и благодарностью:
Памяти папы и мамы, которые воспитали меня в любви и понимании, находясь со мной все время рядом.
Моей жене Нинфе. В Библии сказано: «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей ... Боящаяся Господа, достойна хвалы . Так кто же найдет добродетельную женщину? Мой отец нашел ее. С помощью Божьей удалось обрести ее и мне. Для меня ты, Нинфа, являешься именно той добродетельной женщиной, которая описана в Библии.
Моим горячо любимым детям: Франки, Рикки, Сандре, Джессе, Джози, Полу и Джубалу. Я всем сердцем люблю каждоrо из вас. В Библии говорится: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, ко-торый наполнил ими колчан свой!» Я молюсь о том, чтобы каЖдый из вас любил и служил Иисусу Христу и следовал словам, сказанным Господом Иеремии: «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и праацу на земле; ибо только это блаrоуrодно Мне, говорит Господь
Фредци и Нинфа Гарсия - Крик в баррио
ISBN 0-9619319-0-6
издание Московской Патриархии, Москва
Фредци и Нинфа Гарсия - Крик в баррио - СОДЕРЖАНИЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ДЭВИДА ВИЛКЕРСОНА
ГЛАВА 1. Я хочу быть самим собой
ГЛАВА 2. Лос батос локос
ГЛАВА 3.Обезьяна на спине
ГЛАВА 4. Рожценный вновь
ГЛАВА 5. Новая жизнь
ГЛАВА 6. Сан-Антонио, Техас
ГЛАВА 7. Дикое стадо
ГЛАВА 8. Дом торжества
ГЛАВА 9. «Храм торжества
ГЛАВА 10. Боевые шрамы
ГЛАВА 11. Итак, идите и воспитывайте учеников
ГЛАВА 12. Крики битвы
ГЛАВА 13. Приходит ночь
эпилог
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