Гартфельд - Оксана - История между КГБ и мафией
Я ненавижу и люблю. Вопрос возможен: почему?
Я сам того не знаю. Но чувствую – страдаю.
Гай Валерий Катулл, 1-й век до н.э. (87 до н. э. – около 54 до н.э. один из наиболее известных поэтов древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.
Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией
Издательство: Friedensbote, 2014 г., 136 с.
Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией – Содержание
Предисловие
Пролог: Встреча в Киеве
1. Одиссея на Днепре
2. Невероятная история
3. Трудное возвращение домой
4. У шефа
5. Дома
6. Принятие решений
7. Переезд в Одессу
8. Прощание с Николаем
9. Новые будни
10. Алекс
11. Возвращение Оксаны домой
12. Неожиданная удача
13. Другая Россия
14. Ненависть
15. Интриги
16. Новое задание
17. Кулаки и слезы
18. Начало в Кембридже
19. Необычный пастор
20. Приключение
21. Сюрпризы
22. Продолжать делать
23. Начинается вторая Одиссея
24. Лицо несчастья
25. Встречи на границе
26. Оксана и Алекс
27. Кое для чего нужно время
28. Встречи Николая
29. Обещание
30. День освобождения
31. В окружении сумасшедших
32. Причина для празднования
33. С преградами к бракосочетанию
34. Свадьба
Эпилог: Взгляд назад Николая младшего
Благодарность/Посвящение
Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией - Предисловие
Кто в состоянии измерить страдания ребенка, описанные в данной книге Марии и Германа Гартфельд? Кто может понять и прочувствовать то, что происходит в душе маленькой девочки, которая становится игрушкой могущественного, эгоистичного и жестокого человека и которая вследствие этого лишается невинности? Рассказанная здесь история возмутительна и в то же время приводит в замешательство. Здесь стираются границы между «преступником» и «жертвой»: жертвы становятся обвиняемыми, вина производит месть, месть производит новую вину. Кто в состоянии освободиться из этой смертельной спирали? Пятилетний ребенок едва ли способен на это, да и способна ли на это уже взрослая женщина, детство которой отмечено этими ранами?
Однако спасение, освобождение приходит с совершенно неожиданной стороны. Посредством божественного вмешательства становится возможным то, что, по-человечески, невозможно. Бог посредством Своей божественной силы преобразовывает человеческое бессилие. Люди, которые запутались в грехах и уже не видят выхода в своей жизни, узнают то, что обещает Иисус Христос (Лк. 4,18-19): «Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
Если бы мы не знали, что речь в этом рассказе идет о действительных событиях, то можно было бы подумать: «Здесь слишком сильно сгущены краски! В реальной жизни так не бывает!» Однако опыт громадного числа христиан, которые и сегодня живут под религиозным, политическим и общественным гнетом, показывает, что так бывает. Бог таким необычным, невероятным образом изменяет людей, что можно только удивляться. И для этого Он нередко использует совершенно обычных людей, которые отличаются не особой силой или талантами, но исключительно своим безусловным доверием Иисусу Христу, распятому и воскресшему Господу, в Которого они верят.
Я желаю этой увлекательной и впечатляющей книге широкого распространения и благотворного воздействия на читателей, так как она является свидетельством живой надежды, которую дарует Бог.
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный.
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
Какой кошмар!!!
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный.
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
[/quote]Он сам прислал этот текст
[quote=Natalya_53]
Какой кошмар!!!
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный.
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
[/quote]Он сам прислал этот текст
[/quote]Жаль, конечно... но Хозяин - Барин(это я об авторе)