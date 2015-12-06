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Гартфельд - Оксана - История между КГБ и мафией

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature
Я ненавижу и люблю. Вопрос возможен: почему?
Я сам того не знаю. Но чувствую – страдаю.
Гай Валерий Катулл, 1-й век до н.э. (87 до н. э. – около 54 до н.э. один из наиболее известных поэтов древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией

Издательство: Friedensbote, 2014 г., 136 с.

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией – Содержание

Предисловие
Пролог: Встреча в Киеве
1. Одиссея на Днепре
2. Невероятная история
3. Трудное возвращение домой
4. У шефа
5. Дома
6. Принятие решений
7. Переезд в Одессу
8. Прощание с Николаем
9. Новые будни
10. Алекс
11. Возвращение Оксаны домой
12. Неожиданная удача
13. Другая Россия
14. Ненависть
15. Интриги
16. Новое задание
17. Кулаки и слезы
18. Начало в Кембридже
19. Необычный пастор
20. Приключение
21. Сюрпризы
22. Продолжать делать
23. Начинается вторая Одиссея
24. Лицо несчастья
25. Встречи на границе
26. Оксана и Алекс
27. Кое для чего нужно время
28. Встречи Николая
29. Обещание
30. День освобождения
31. В окружении сумасшедших
32. Причина для празднования
33. С преградами к бракосочетанию
34. Свадьба
Эпилог: Взгляд назад Николая младшего
Благодарность/Посвящение

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией - Предисловие

Кто в состоянии измерить страдания ребенка, описанные в данной книге Марии и Германа Гартфельд? Кто может понять и прочувствовать то, что происходит в душе маленькой девочки, которая становится игрушкой могущественного, эгоистичного и жестокого человека и которая вследствие этого лишается невинности? Рассказанная здесь история возмутительна и в то же время приводит в замешательство. Здесь стираются границы между «преступником» и «жертвой»: жертвы становятся обвиняемыми, вина производит месть, месть производит новую вину. Кто в состоянии освободиться из этой смертельной спирали? Пятилетний ребенок едва ли способен на это, да и способна ли на это уже взрослая женщина, детство которой отмечено этими ранами?
Однако спасение, освобождение приходит с совершенно неожиданной стороны. Посредством божественного вмешательства становится возможным то, что, по-человечески, невозможно. Бог посредством Своей божественной силы преобразовывает человеческое бессилие. Люди, которые запутались в грехах и уже не видят выхода в своей жизни, узнают то, что обещает Иисус Христос (Лк. 4,18-19): «Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
Если бы мы не знали, что речь в этом рассказе идет о действительных событиях, то можно было бы подумать: «Здесь слишком сильно сгущены краски! В реальной жизни так не бывает!» Однако опыт громадного числа христиан, которые и сегодня живут под религиозным, политическим и общественным гнетом, показывает, что так бывает. Бог таким необычным, невероятным образом изменяет людей, что можно только удивляться. И для этого Он нередко использует совершенно обычных людей, которые отличаются не особой силой или талантами, но исключительно своим безусловным доверием Иисусу Христу, распятому и воскресшему Господу, в Которого они верят.
Я желаю этой увлекательной и впечатляющей книге широкого распространения и благотворного воздействия на читателей, так как она является свидетельством живой надежды, которую дарует Бог.
Views 655
Rating 4.0 / 5
Added 06.12.2015
Author brat Warden
Rate this publication:
4.0/5 (4)

Comments (3 comments)

N
Natalya_53 10 years ago
Какой кошмар!!!
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный. 
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
E
esxatos 10 years ago
[quote=Natalya_53]
Какой кошмар!!!
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный. 
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
[/quote]Он сам прислал этот текст 
N
Natalya_53 10 years ago
[quote=eshatos]
[quote=Natalya_53]
Какой кошмар!!!
Не верю, что это мог написать уважаемый мною Герман Гартфельд. Мало того, что совершенно нет связи в повествовании, много глупостей и грубостей... да еще и перевод явно делался машинный. 
Не позорилась бы такое на сайте размещать, была бы моя воля.
[/quote]Он сам прислал этот текст 
[/quote]Жаль, конечно... но Хозяин - Барин(это я об авторе)

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