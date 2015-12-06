Я ненавижу и люблю. Вопрос возможен: почему?

Я сам того не знаю. Но чувствую – страдаю.

Гай Валерий Катулл, 1-й век до н.э. (87 до н. э. – около 54 до н.э. один из наиболее известных поэтов древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией

Издательство: Friedensbote, 2014 г., 136 с.

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией – Содержание

Предисловие

Пролог: Встреча в Киеве

1. Одиссея на Днепре

2. Невероятная история

3. Трудное возвращение домой

4. У шефа

5. Дома

6. Принятие решений

7. Переезд в Одессу

8. Прощание с Николаем

9. Новые будни

10. Алекс

11. Возвращение Оксаны домой

12. Неожиданная удача

13. Другая Россия

14. Ненависть

15. Интриги

16. Новое задание

17. Кулаки и слезы

18. Начало в Кембридже

19. Необычный пастор

20. Приключение

21. Сюрпризы

22. Продолжать делать

23. Начинается вторая Одиссея

24. Лицо несчастья

25. Встречи на границе

26. Оксана и Алекс

27. Кое для чего нужно время

28. Встречи Николая

29. Обещание

30. День освобождения

31. В окружении сумасшедших

32. Причина для празднования

33. С преградами к бракосочетанию

34. Свадьба

Эпилог: Взгляд назад Николая младшего

Благодарность/Посвящение

Герман Гартфельд - Оксана: История между КГБ и мафией - Предисловие

Кто в состоянии измерить страдания ребенка, описанные в данной книге Марии и Германа Гартфельд? Кто может понять и прочувствовать то, что происходит в душе маленькой девочки, которая становится игрушкой могущественного, эгоистичного и жестокого человека и которая вследствие этого лишается невинности? Рассказанная здесь история возмутительна и в то же время приводит в замешательство. Здесь стираются границы между «преступником» и «жертвой»: жертвы становятся обвиняемыми, вина производит месть, месть производит новую вину. Кто в состоянии освободиться из этой смертельной спирали? Пятилетний ребенок едва ли способен на это, да и способна ли на это уже взрослая женщина, детство которой отмечено этими ранами?

Однако спасение, освобождение приходит с совершенно неожиданной стороны. Посредством божественного вмешательства становится возможным то, что, по-человечески, невозможно. Бог посредством Своей божественной силы преобразовывает человеческое бессилие. Люди, которые запутались в грехах и уже не видят выхода в своей жизни, узнают то, что обещает Иисус Христос (Лк. 4,18-19): «Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».

Если бы мы не знали, что речь в этом рассказе идет о действительных событиях, то можно было бы подумать: «Здесь слишком сильно сгущены краски! В реальной жизни так не бывает!» Однако опыт громадного числа христиан, которые и сегодня живут под религиозным, политическим и общественным гнетом, показывает, что так бывает. Бог таким необычным, невероятным образом изменяет людей, что можно только удивляться. И для этого Он нередко использует совершенно обычных людей, которые отличаются не особой силой или талантами, но исключительно своим безусловным доверием Иисусу Христу, распятому и воскресшему Господу, в Которого они верят.

Я желаю этой увлекательной и впечатляющей книге широкого распространения и благотворного воздействия на читателей, так как она является свидетельством живой надежды, которую дарует Бог.