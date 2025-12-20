Если бы я принялась рассказывать вам свою историю, то, пожалуй, начала бы с того, где я родилась. Родилась я в Канзас-сити, штат Миссури. Я бы рассказала о родителях — Клоде и Элле Ди. Я бы рассказала о своем муже Дэвиде и детях — Мэтте, Хоуп и Гэбриеле. Возможно, я рассказала бы вам о значительных событиях, произошедших в моей жизни: где я росла, в каком колледже училась, где начала свою карьеру, как познакомилась с Дэвидом и вышла за него замуж, как изменилась моя жизнь, когда родился мой сын Мэтт, как она изменилась еще сильнее, когда умерли мои дети Хоуп и Гэбриел.

Все правда — обо мне и о том, что было и есть в моей жизни. Но это никак нельзя считать самым главным в моей истории. Есть и другая история. История, которая рассказана на страницах Библии — от Книги Бытие до Книги Откровение, — и которая определяет, откуда я, почему я такая, как выглядит моя повседневная жизнь и что меня ожидает в Идущем. Это история, которая объясняет, чему я больше всего радуюсь, а также рассказывает о той пустоте, из-за которой мне трудно чувствовать себя удовлетворенной.

Эта же великая история — история, записанная в шестидесяти шести книгах Библии, — придает смысл миру, в котором вы живете, определяет, кто вы, и объясняет ваши желания. Именно поэтому и вам, и мне нужно знать эту историю. Именно в ней мы найдем ответы на наши вопросы, что действительно важно сейчас и в вечности. Эта история способна полностью изменить наши истории.

Нэнси Гатри - Даже лучше, чем в Эдеме - Девять аспектов библейской истории, меняющих все в вашей жизни

Пер. с англ. 2023 — Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО — 240 с.

ISBN-10: 1433561255

ISBN-13: 978-1433561252

Нэнси Гатри - Даже лучше, чем в Эдеме - Содержание