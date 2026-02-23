Гатри - История греческой философии - в 6 томах
История греческой философии
Русский читатель, впервые открывающий для себя «Историю греческой философии» кембриджского исследователя античной религии и философии Уильяма Кита Гатри, получает доступ к классическому труду, хорошо известному знатокам и любителям древнегреческой мысли. Шеститомная история философии Гатри издавалась в 1962-1981 гг., ее первые два тома посвящены философии досократиков, третий — софистам и Сократу, следующие два рассматривали творчество Платона и Древней Академии. Выход последнего тома, «Аристотель. Исследователь», совпал со смертью автора, который не успел, ко всеобщему сожалению, охватить эллинистическую философию, как это первоначально предполагалось. Выход первого же тома принес «Истории греческой философии» широкий и совершенно заслуженный успех в англочитающем мире и за его пределами, ее многократно переиздавали и переводили на иностранные языки (испанский, хорватский, турецкий).
Гатри Уильям - История греческой философии в 6 томах - Том I: Ранние досократики и пифагорейцы
Пер. с англ, под ред. и с прим. Л. Я. Жмудя
СПб.: «Владимир Даль», 2015. — 863 с.
ISBN 978-5-93615-157-6
ISBN 978-5-93615-157-6
Гатри Уильям - История греческой философии в 6 томах - Том I: Ранние досократики и пифагорейцы - Содержание
Аннотация
- Уильям Гатри и его "История греческой философии" (Л.Я. Жмудь)
- Предисловие
- Замечание об источниках
- Список сокращений
- Введение и краткий обзор
- Начала философии в Греции
- Милетская школа
- Пифагор и пифагорейцы
- Алкмеон
- Ксенофан
- Гераклит
Примечания
Библиография
Указатель цитируемых пассажей
Библиография
Указатель цитируемых пассажей
Предметно-именной указатель
Гатри Уильям - История греческой философии в 6 томах - Том II: Досократовская традиция от Парменида до Демокрита
Пер. с англ, под ред. И. Н. Мочаловой
СПб.: Владимир Даль, 2017. — 845 с.
ISBN 978-5-93615-158-3
Гатри Уильям - История греческой философии в 6 томах - Том II: Досократовская традиция от Парменида до Демокрита - Содержание
Предисловие
Замечание об источниках
Список сокращений
- Элеаты
- Ионийцы и элеаты: взлет и упадок монизма
- Эмпедокл
- Анаксагор
- Архелай
- Философия во второй половине V столетия
- Диоген Аполлонийский
- Атомисты V столетия
Библиография
Указатель цитируемых пассажей
Предметно-именной указатель
Содержание
Уильям Кит Чемберс Гатри - История греческой философии в 6 томах Том III: Софисты. Сократ
СПб.: Владимир Даль, 2021. — 823 с.
ISBN 978-5-93615-220-7
Уильям Кит Чемберс Гатри - История греческой философии в 6 томах Том III: Софисты. Сократ - Содержание
Софисты
- Предисловие
- Список сокращений
- I. Введение
- II. Злободневные темы
III. Кто такие софисты?
- 1. Слово «софист»
2. Софисты
- 2.1. Профессионализм
- 2.2. Межполисный статус
- 2.3. Методы
- 2.4. Интересы и общее мировоззрение
- 2.5. Упадок или молодость?
- 2.6. Риторика и скептицизм
- 2.7. Судьба софистической литературы: Платон и Аристотель
IV. Антитеза nomos—physis в морали и политике
- 1. Введение
2. Сторонники «номоса»
- 2.1. Антропологические теории прогресса
- 2.2. Протагор об изначальном состоянии человека
- 2.3. Другие уравнения «номоса» с правильным и справедливым
- Приложение: Несколько отрывков, описывающих прогресс человечества
3. Реалисты
- 3.1. Фукидид
- 3.2. Фрасимах в «Государстве»
- 3.3. Главкон и Адимант
- 3.4. Природа и необходимость
4. Сторонники «physis»
- 4.1. Эгоистическая точка зрения
- 4.2. Гуманистическая точка зрения: писаный и неписаный законы
- Приложение: Пиндар о «номосе»
- V. Общественный договор
VI. Равенство
- 1. Политическое равенство
- 2. Равенство богатства
- 3. Социальное равенство
- 4. Рабство
- 5. Расовое равенство
- VII. Относительность ценностей и ее влияние на этическую теорию
VIII. Риторика и философия (видимость и бытие, вера и знание, убеждение и доказательство)
- 1. Общее
- 2. Протагор
- Приложение: Протагор, фр. 1, DK: некоторые особенности перевода
- 3. Горгий
- 4. Другие взгляды: крайний и умеренный скептицизм
- 5. Язык и его объекты
- 6. Грамматика
- Дополнительные замечания
IX. Рационалистические теории религии: агностицизм и атеизм
- 1. Критика традиционной религии
- 2. Агностицизм: Протагор
- 3. Атеизм: Диагор, Продик, Критий; два типа атеистов у Платона
- 4. Монотеизм: Антисфен
- X. Можно ли научить добродетели?
XI. Персоналии
- Введение
- 1. Протагор
- 2. Горгий
- 3. Продик
- 4. Гиппий
- 5. Антифонт
- Дополнительное замечание: личность Антифонта
- 6. Фрасимах
- 7. Критий
- 8. Антисфен
- 9. Алкидамант
- 10. Ликофрон
11. Анонимные авторы
- 11.1. Аноним Ямвлиха
- 11.2. Двоякие речи
Сократ
I. Проблемы и источники
- 1. Общие
- 2. Ксенофонт
- 3. Платон
- 4. Аристотель
- 5. Комедия
- Замечание о двух изданиях «Облаков»
II. Жизнь и характер
- 1. Жизнь
- 2. Внешность и общие черты характера
- 3. Отношение к сексу и любви
- 4. Воздействие на других
- 5. Божественное знамение: Сократ и иррациональное
- 6. Сократ и ответ Дельфийского оракула
- 7. Его служение богу
- 8. Политические взгляды
- Дополнительное замечание: некоторые мнения о политических взглядах Сократа
III. Философское значение
- 1. «Philosophia de caelo devocata»
- 2. Индукция и дефиниция
- 3. Отношение индукции и дефиниции к этическим целям Сократа
- 4. Природа сократовской дефиниции
- 5. Неведение Сократа
- 6. Добродетель — это знание
- 7. Любой проступок непроизволен: Сократ детерминист?
- 8. Благо и польза
- 9. Самопознание и «забота о душе»
- 10. Религиозные убеждения Сократа: бессмертна ли душа?
- 11. Наследие Сократа
- 12. Непосредственные последователи Сократа
Библиография
Указатель цитируемых пассажей
Предметно-именной указатель
Гатри У. К. Ч. - История греческой философии - Т. IV: Платон. Человек и диалоги: ранний период
Пер. с англ. Н. М. Селивёрстова под ред. В. В. Прокопенко. - СПб.: Владимир Даль, 2023. - 871 с.
ISBN 978-5-93615-310-5
Гатри У. К. Ч. - История греческой философии - Т. IV – Содержание
Предисловие
Список сокращений
I. Введение
II. Жизнь Платона и философские влияния
1. Жизнь
- 1.1. Источники
- 1.2. Рождение и семейные связи
- 1.3. Ранние годы
- 1.4. Сицилия и Академия
- 2. Философские влияния
III. Диалоги
- 1. Канон
2. Хронология
- 2.1. Литературная критика
- 2.2. Философские соображения
- 2.3. Стилометрические и лингвистические тесты
- 2.4. Сторонние свидетельства и перекрёстные ссылки
- Приложение: Написал ли Платон какие-либо диалоги до смерти Сократа?
- З. Философский статус: игра и всерьёз
- Дополнительное замечание
IV. Ранние сократические диалоги
- Введение
- 1. «Апология Сократа»
- 2. «Критон»
- 3. «Евтифрон»
- 4. «Лахет»
- 5. «Лисид»
- 6. «Хармид»
- 7. «Гриппий больший»
- 8. «Гриппий меньший»
- 9. «Ион»
V. «Протагор», «Менон», «Евтидем», «Горгий», «Менексеи»
- Введение
- 1. «Протагор»
- 2. «Меннон»
- 3. «Евтидем»
- 4. «Горгий»
- 5. «Менексен»
VI. «Федон», «Пир», «Федр»
- Введение
- 1. «Федон»
- 2. «Пир»
- 3. «Федр»
VII. «Государство»
- Введение
- Предмет; датировка и драматическая дата; сцена и персонажи
- 1. Приближение к главной проблеме и ее постановка
- 2. Начало поиска справедливости: происхождение и элементы общественного порядка
- 3. Отбор стражей и воспитание юношества
- 4. Стражи и помощники: принципы правления
- 5. Обнаружение справедливости: структура индивидуального характера
- 6. Женщины и дети в государстве Платона (с дополнением о ведении войны)
- 7. Планировалась ли практическая реализация государства Платона?
- 8. Знание, мнение и два порядка реальности: почему должны править философы
- 9. Философ и общество
- 10. Идея Блага
- 11. Высшее образование стражей
- 12. Упадок государства: несовершенные типы обществ и индивидуумов
- 13. Какой человек счастливее: справедливый или несправедливый?
- 14. Вражда между философией и поэзией
- 15. Мы заботимся о вечности
Заключение
Библиография
Предметно-именной указатель
