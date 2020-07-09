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Гайслер - Непоколебимые основания

Гайслер - Непоколебимые основания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics, Educational, Reference
28 января 1986 года народ Соединенных Штатов, затаив дыхание, следил перед телеэкранами за запуском космического корабля «Челленджер». Трансляция шла по всей стране и по всему миру. Несмотря на то, что полеты космических кораблей давно перестали быть событием из ряда вон выходящим, это старт был необычен, потому что одним из семи астронавтов в экипаже «Челленджера» была Криста Маколифф, учительница из штата Нью-Гемпшир. Через семьдесят три секунды после взлета всеобщее ликование сменилось ужасом - мир стал свидетелем самого трагического события за историю освоения космоса.
«Челленджер» взорвался, и дымовой след опустился за космическим кораблем в океан. Все члены экипажа погибли. В ходе расследования выяснилось, что причина катастрофы была очень проста: дефект в уплотняющих кольцах. Несмотря на всю свою простоту, эти кольца выполняли чрезвычайно важную задачу. Они должны были изолировать газы твердого топлива от основного топливного отсека. Но неправильная конструкция и экстремальные природные условия привели к тому, что кольца не сработали. Горячие газы, образовавшиеся при сжигании, просочились через отсек ракеты.
Когда газы соприкоснулись с внешним топливным баком космического корабля, произошел взрыв. Наверное, печальнее всего в этой истории то, что инженеры НАСА предупреждали центр управления полетом о возможной опасности. Несмотря на предупреждения инженеров, было принято решение не откладывать запуск! Нашлись соображения, которые показались более важными, чем вероятность смертельной катастрофы. В конце концов, ведь космический корабль оснащен множеством систем, которые должны были обеспечить безопасность команды! И все же команда корабля погибла, доверившись тем, кто принял неверное решение.
Мы написали эту книгу для того, чтобы предотвратить подобную ошибку в вашей духовной жизни. В ходе учебы - а ведь учимся мы всю жизнь! - вам не раз придется принимать решения, которые имеют непосредственное отношение к вашим убеждениям, и эти решения могут иметь самые серьезные последствия. Не исключено, что преподаватели, соученики, коллеги и другие люди будут склонять вас пересмотреть ваши убеждения. Поэтому мы призываем вас: не позволяйте другим людям решать, во что вам верить! В этой книге мы приводим веские свидетельства в пользу достоверности и истинности христианства.
Чтобы помочь вам в этом убедиться, мы обратимся к античному философу Аристотелю, сказавшему, что каждая область знаний начинается с некоторых истин, которые он назвал «первопринципами», или основными принципами. Основные принципы - это не выводы, сделанные из ряда предпосылок; напротив, это основные предпосылки, из которых делаются выводы. Это аксиомы, данность, очевидные истины. Их разумность настолько очевидна, что они не требуют и не признают прямого доказательства. Основные принципы не доказываются потому, что по природе своей они истинны и неизбежны.
Нельзя их и опровергнуть; всякая попытка сделать это (в любой области знаний) закончится утверждениями, противоречащими самим себе. Аристотель объяснил, каким образом эти принципы формируют непоколебимые основания, на которые опирается любая мысль и любое знание. Цель этой книги - подтвердить наблюдения Аристотеля и показать, что основные принципы неизменно приводят только к Тому Богу, о Котором говорит Библия. В главе 1 мы познакомим вас с логикой и ее основным принципом: законом непротиворечия.
Из всеобщей и неизбежной природы этого простого, но важнейшего закона вытекает вопрос о его происхождении и высшем смысле. Ответ на этот вопрос таков: существует Разум, служащий основанием законов человеческого мышления. В главе 2 мы познакомимся с широко распространенными мировоззрениями - агностицизмом, плюрализмом и релятивизмом, - проанализируем их в свете закона непротиворечия и увидим, что каждое из этих мировоззрений внутренне противоречиво, то есть само себя опровергает.
Затем мы объясним, почему имеет смысл верить в существование абсолютной истины - притом, что истиной мы называем утверждение (идею, символ), соответствующее реальности. В главе 3 мы вкратце опишем разные мировоззрения и выясним, каким образом они влияют на убеждения и поведение человека. В этой же главе мы предложим вам тест, с помощью которого можно проверить истинность утверждений того или иного мировоззрения, и дадим несколько советов о том, как отвечать на вопросы о вашем мировоззрении.

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере

Издательство — Христианский научно-апологетический центр — 400 с.
Симферополь — 2003 г.
ISBN: 966-7491-78-1

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию
  • Введение
  • Вопросы о логике
  • Вопросы об истине
  • Вопросы о мировоззрениях
  • Вопросы о науке
  • Вопросы о космосе
  • Вопросы о происхождении жизни
  • Вопросы о макроэволюции
  • Вопросы о разумном замысле
  • Вопросы о законе
  • Вопросы о справедливости
  • О Боге и о зле
  • Вопросы об Иисусе и истории
  • Вопросы о божественной природе Иисуса Христа
  • Вопросы об этике и морали
  • Вопросы о подлинном смысле жизни и о небесах
  • Вопросы о подлинном страдании и об аде
  • Приложение.
  • Вопросы этики сквозь призму первопринципов
  • Литература

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере - Что есть истина?

По Аристотелю, философия начинается с естественного стремления человека познать истину. Но одно дело просто стремиться к истине и совсем другое - действительно ее найти. Внешность обманчива; многое, что кажется нам верным, - всего лишь видимость. На первый взгляд прямой металлический стержень, опущенный в стакан с водой, кажется надломленным, но на самом деле это не так. Если даже физический мир так обманчив, что уж говорить о метафизике? Метафизика занимается такими вопросами, как существование и природа Бога. Но есть ли у нас хоть какая-то надежда найти истинные ответы на вопросы о происхождении и природе сущего, если предметы физического, осязаемого мира обманывают нас?
Прежде чем искать ответ на этот вопрос, попытаемся ответить на другие, основополагающие: способны ли мы постичь действительность, и какова природа истины. Если мы искренне стремимся познать истину, мы должны научиться верно применять философию в жизни. Возможно, термин «философия» кажется нам слишком сложным и туманным, но мы постоянно прибегаем к философии. Размышляя о жизни, мы пользуемся логикой, а логика - один из разделов философии. Вопрос не в том, применяем мы философию в жизни или нет; вопрос в том, верно ли мы это делаем. Некоторые думают, что философией занимаются лишь «высоколобые» интеллектуалы, - но это не так. Клайв Льюис замечает: «Необразованный - не значит лишенный здравого смысла.
Я обнаружил, что необразованные люди «переваривают» довольно длинные рассуждения, если они излагаются медленно и последовательно. Зачастую их очаровывает новизна аргументов (раньше им почти не доводилось слышать ничего подобного)». Льюис, вслед за древними греками, полагал, что философия по определению должна быть практичной и целесообразной. Греки считали, что необразованному ремесленнику философия нужна не меньше, чем ученому ме- тафизику. Поэтому незачем в страхе отшатываться от философии: она нужна всем, независимо от образования. Слово «философия» происходит от двух греческих слов: филео - «любить» и софия - «мудрость».
Любопытно отметить, что слово «филео» в греческом языке означает любовь к другу; то есть настоящий философ любит мудрость как близкого друга. Греки объединили два этих слова в одно, обозначив им особый вид умственных упражнений - усилия разума в поисках истины. Философию также можно рассматривать как исследование основ нашего бытия, включая слова и концепции обыденного языка. Помимо прочего, философия - это еще и попытка рациональной и сис- тематической проверки любых утверждений, претендующих на истинность. Но если истины нет, зачем тогда вообще нужна философия? Только представьте, сколько философов и их трудов известно современному миру!
Если философия как научная дисциплина лишена истины, значит, все философские поиски тщетны, и мыслители глубоко заблуждаются - их «любимого друга» и в помине нет! Тот, кто ищет ответы, исходит из предпосылки, что истинные ответы существуют. Некоторые, правда, это отрицают; но тем самым они претендуют на истинность своей позиции, а значит, их позиция опровергает сама себя. Если кто-то считает все взгляды на действительность ложными, то и его взгляд ложен: будь он истинным, не все взгляды были бы ложными. Отрицая существование истины, мы лишь подтверждаем ее неизбежность. Таким образом, истинные утверждения о действительности возможны, и это логически доказуемо. Если истина и действительность неизбежны, каким образом они соотносятся между собой?
Какова связь между природой истины и природой реальности? В главе 1 мы иллюстрировали истину на примере закона тяготения. Мы говорили, что если бы Исаак Ньютон не дал определения силе притяжения, эта сила все равно оставалась бы реальной и неизменной. Действие гравитации не зависит о того, знаем мы о ней или нет. Если реальность не зависит от нашего знания о ней, то поиск истины связан с изучением и познанием свойств реальности. Изучая и познавая какой-либо аспект действительности и излагая его в точных определениях, мы находим истину.
И, напротив, утверждения, не соответствующие действительности, уводят нас от истины. Что же такое истина? По определению, истина - это выражение, символ или утверждение, которое соответствует обозначаемому, или референту (будь то абстрактная идея или конкретный предмет). Истинное представление или утверждение о действительности должно соответствовать этой действительности. Однако таких утверждений — великое множество. Что же дает христианам право утверждать, что их взгляд на истину - единственно верный? Разве каждый не сам решает для себя, что для него истинно? Разве истина не у каждого своя - в том числе и религиозная?
Относительна ли истина? Релятивистское отношение к истине накрепко засело в умах современных людей, особенно в академических кругах. Релятивистское мышление оказало на нас столь сильное влияние, что вера в абсолютную истину считается дурным тоном. Большинство преподавателей и студентов считает истину пережитком прошлого, а не абсолютной категорией. Алан Блюм, автор одной из лучших книг об упадке высшего образования, пишет: «Есть только одна вещь, в которой преподаватель может быть уверен абсолютно: практически каждый студент, поступающий в университет, считает (или говорит, что считает) истину относительной. Если вы предложите студентам проверить это утверждение, их реакцию можно предсказать: непонимание.
Сам факт, что кто-то не принимает это как должное, поражает их, словно бы кто- то усомнился в верности формулы 2+2=4. Об этом даже не принято говорить. У этих студентов самое разнообразное прошлое - какое только может быть в Америке. Одни верующие, другие атеисты; одни левые, другие правые; одни хотят заниматься естественными науками, другие - гуманитарными, третьи - бизнесом; одни из бедных семей, другие из богатых. Объединяет их одно - приверженность релятивизму и равенству. Между этими двумя вещами существует нравственная связь. Относительность истины - это не теоретическое утверждение, а нравственный постулат, обязательное условие свободного общества — по крайней мере, так они считают.
Убеждение это внушают им с самого рождения; в наши дни оно пришло на смену естественным неотъемлемым правам, которые раньше были основой свободного американского общества. Для студентов вопрос об относительности истины - это нравственный вопрос. Судить об этом можно по стандартной реакции, в которой смешаны недоверие и возмущение: «Ты что, абсолютист?» Тон, которым задается этот вопрос, созвучен разве что тону вопросов: «Ты что, монархист?» или «Неужто ты веришь в ведьм?».. Релятивизм - это необходимое условие открытости. Сейчас он стал добродетелью - единственной добродетелью, которую прививает вся система школьного образования вот уже более пятидесяти лет... Истинные верующие представляют настоящую опасность.
Преподаватели истории и культурологии учат, что в прошлом мир был безумен: люди, уверенные в своей правоте, разжигали войны, пре- следовали себе подобных, насаждали рабство, ксенофобию, расизм и шовинизм. Выход видится не в том, чтобы исправлять ошибки и быть правым, а в том, чтобы вовсе отказаться от убеждения в собственной правоте. Конечно, студенты не способны отстоять свою точку зрения. Им очень крепко вбили ее в голову. В лучшем случае, они смогут перечислить разные системы убеждений, прежние и современные. Какое право, спросят они, имею я (или кто-то еще) утверждать, что одно лучше другого?.. Цель образования вовсе не в том, чтобы сделать их учеными, а в том, чтобы привить им нравственную добродетель: открытость».
Если этот взгляд верен - а мы в этом убеждены, - как тогда отстаивать христианское утверждение об абсолютной истине? Мало того, некоторые учителя исполнены решимости расшатать религиозность своих учеников. Один преподаватель говорил студентам: «Наша этика основана на древнем поверье, что в мире действуют сверхъестественные силы, что силы эти служат фундаментом морали, что мы несем нравственную ответственность, основа которой - наша свободная воля. Все это не так. Даже те, кто по-прежнему считают это истиной, вынуждены признать, что такая точка зрения устарела, и никто ее не придерживается... Я предлагаю своим верующим студентам взглянуть на соседей, сидящих справа и слева от них...
Views 1 591
Rating 5.0 / 5
Added 09.07.2020
Author palatinus
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (6 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
G
gios76 4 years ago


спасибо


 
ЮрийБ 4 years ago

Дякую за чудову книгу!
V
viktor_bn 4 years ago
Дякую
S
Sergey05 5 years ago

Большое спасибо!
Y
yuniy 5 years ago

Благодарю!

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