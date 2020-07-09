28 января 1986 года народ Соединенных Штатов, затаив дыхание, следил перед телеэкранами за запуском космического корабля «Челленджер». Трансляция шла по всей стране и по всему миру. Несмотря на то, что полеты космических кораблей давно перестали быть событием из ряда вон выходящим, это старт был необычен, потому что одним из семи астронавтов в экипаже «Челленджера» была Криста Маколифф, учительница из штата Нью-Гемпшир. Через семьдесят три секунды после взлета всеобщее ликование сменилось ужасом - мир стал свидетелем самого трагического события за историю освоения космоса.

«Челленджер» взорвался, и дымовой след опустился за космическим кораблем в океан. Все члены экипажа погибли. В ходе расследования выяснилось, что причина катастрофы была очень проста: дефект в уплотняющих кольцах. Несмотря на всю свою простоту, эти кольца выполняли чрезвычайно важную задачу. Они должны были изолировать газы твердого топлива от основного топливного отсека. Но неправильная конструкция и экстремальные природные условия привели к тому, что кольца не сработали. Горячие газы, образовавшиеся при сжигании, просочились через отсек ракеты.

Когда газы соприкоснулись с внешним топливным баком космического корабля, произошел взрыв. Наверное, печальнее всего в этой истории то, что инженеры НАСА предупреждали центр управления полетом о возможной опасности. Несмотря на предупреждения инженеров, было принято решение не откладывать запуск! Нашлись соображения, которые показались более важными, чем вероятность смертельной катастрофы. В конце концов, ведь космический корабль оснащен множеством систем, которые должны были обеспечить безопасность команды! И все же команда корабля погибла, доверившись тем, кто принял неверное решение.

Мы написали эту книгу для того, чтобы предотвратить подобную ошибку в вашей духовной жизни. В ходе учебы - а ведь учимся мы всю жизнь! - вам не раз придется принимать решения, которые имеют непосредственное отношение к вашим убеждениям, и эти решения могут иметь самые серьезные последствия. Не исключено, что преподаватели, соученики, коллеги и другие люди будут склонять вас пересмотреть ваши убеждения. Поэтому мы призываем вас: не позволяйте другим людям решать, во что вам верить! В этой книге мы приводим веские свидетельства в пользу достоверности и истинности христианства.

Чтобы помочь вам в этом убедиться, мы обратимся к античному философу Аристотелю, сказавшему, что каждая область знаний начинается с некоторых истин, которые он назвал «первопринципами», или основными принципами. Основные принципы - это не выводы, сделанные из ряда предпосылок; напротив, это основные предпосылки, из которых делаются выводы. Это аксиомы, данность, очевидные истины. Их разумность настолько очевидна, что они не требуют и не признают прямого доказательства. Основные принципы не доказываются потому, что по природе своей они истинны и неизбежны.

Нельзя их и опровергнуть; всякая попытка сделать это (в любой области знаний) закончится утверждениями, противоречащими самим себе. Аристотель объяснил, каким образом эти принципы формируют непоколебимые основания, на которые опирается любая мысль и любое знание. Цель этой книги - подтвердить наблюдения Аристотеля и показать, что основные принципы неизменно приводят только к Тому Богу, о Котором говорит Библия. В главе 1 мы познакомим вас с логикой и ее основным принципом: законом непротиворечия.

Из всеобщей и неизбежной природы этого простого, но важнейшего закона вытекает вопрос о его происхождении и высшем смысле. Ответ на этот вопрос таков: существует Разум, служащий основанием законов человеческого мышления. В главе 2 мы познакомимся с широко распространенными мировоззрениями - агностицизмом, плюрализмом и релятивизмом, - проанализируем их в свете закона непротиворечия и увидим, что каждое из этих мировоззрений внутренне противоречиво, то есть само себя опровергает.

Затем мы объясним, почему имеет смысл верить в существование абсолютной истины - притом, что истиной мы называем утверждение (идею, символ), соответствующее реальности. В главе 3 мы вкратце опишем разные мировоззрения и выясним, каким образом они влияют на убеждения и поведение человека. В этой же главе мы предложим вам тест, с помощью которого можно проверить истинность утверждений того или иного мировоззрения, и дадим несколько советов о том, как отвечать на вопросы о вашем мировоззрении.

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере

Издательство — Христианский научно-апологетический центр — 400 с.

Симферополь — 2003 г.

ISBN: 966-7491-78-1

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Вопросы о логике

Вопросы об истине

Вопросы о мировоззрениях

Вопросы о науке

Вопросы о космосе

Вопросы о происхождении жизни

Вопросы о макроэволюции

Вопросы о разумном замысле

Вопросы о законе

Вопросы о справедливости

О Боге и о зле

Вопросы об Иисусе и истории

Вопросы о божественной природе Иисуса Христа

Вопросы об этике и морали

Вопросы о подлинном смысле жизни и о небесах

Вопросы о подлинном страдании и об аде

Приложение.

Вопросы этики сквозь призму первопринципов

Литература

Норман Гайслер - Непоколебимые основания - Современные ответы на главные вопросы о христианской вере - Что есть истина?

По Аристотелю, философия начинается с естественного стремления человека познать истину. Но одно дело просто стремиться к истине и совсем другое - действительно ее найти. Внешность обманчива; многое, что кажется нам верным, - всего лишь видимость. На первый взгляд прямой металлический стержень, опущенный в стакан с водой, кажется надломленным, но на самом деле это не так. Если даже физический мир так обманчив, что уж говорить о метафизике? Метафизика занимается такими вопросами, как существование и природа Бога. Но есть ли у нас хоть какая-то надежда найти истинные ответы на вопросы о происхождении и природе сущего, если предметы физического, осязаемого мира обманывают нас?

Прежде чем искать ответ на этот вопрос, попытаемся ответить на другие, основополагающие: способны ли мы постичь действительность, и какова природа истины. Если мы искренне стремимся познать истину, мы должны научиться верно применять философию в жизни. Возможно, термин «философия» кажется нам слишком сложным и туманным, но мы постоянно прибегаем к философии. Размышляя о жизни, мы пользуемся логикой, а логика - один из разделов философии. Вопрос не в том, применяем мы философию в жизни или нет; вопрос в том, верно ли мы это делаем. Некоторые думают, что философией занимаются лишь «высоколобые» интеллектуалы, - но это не так. Клайв Льюис замечает: «Необразованный - не значит лишенный здравого смысла.

Я обнаружил, что необразованные люди «переваривают» довольно длинные рассуждения, если они излагаются медленно и последовательно. Зачастую их очаровывает новизна аргументов (раньше им почти не доводилось слышать ничего подобного)». Льюис, вслед за древними греками, полагал, что философия по определению должна быть практичной и целесообразной. Греки считали, что необразованному ремесленнику философия нужна не меньше, чем ученому ме- тафизику. Поэтому незачем в страхе отшатываться от философии: она нужна всем, независимо от образования. Слово «философия» происходит от двух греческих слов: филео - «любить» и софия - «мудрость».

Любопытно отметить, что слово «филео» в греческом языке означает любовь к другу; то есть настоящий философ любит мудрость как близкого друга. Греки объединили два этих слова в одно, обозначив им особый вид умственных упражнений - усилия разума в поисках истины. Философию также можно рассматривать как исследование основ нашего бытия, включая слова и концепции обыденного языка. Помимо прочего, философия - это еще и попытка рациональной и сис- тематической проверки любых утверждений, претендующих на истинность. Но если истины нет, зачем тогда вообще нужна философия? Только представьте, сколько философов и их трудов известно современному миру!

Если философия как научная дисциплина лишена истины, значит, все философские поиски тщетны, и мыслители глубоко заблуждаются - их «любимого друга» и в помине нет! Тот, кто ищет ответы, исходит из предпосылки, что истинные ответы существуют. Некоторые, правда, это отрицают; но тем самым они претендуют на истинность своей позиции, а значит, их позиция опровергает сама себя. Если кто-то считает все взгляды на действительность ложными, то и его взгляд ложен: будь он истинным, не все взгляды были бы ложными. Отрицая существование истины, мы лишь подтверждаем ее неизбежность. Таким образом, истинные утверждения о действительности возможны, и это логически доказуемо. Если истина и действительность неизбежны, каким образом они соотносятся между собой?

Какова связь между природой истины и природой реальности? В главе 1 мы иллюстрировали истину на примере закона тяготения. Мы говорили, что если бы Исаак Ньютон не дал определения силе притяжения, эта сила все равно оставалась бы реальной и неизменной. Действие гравитации не зависит о того, знаем мы о ней или нет. Если реальность не зависит от нашего знания о ней, то поиск истины связан с изучением и познанием свойств реальности. Изучая и познавая какой-либо аспект действительности и излагая его в точных определениях, мы находим истину.

И, напротив, утверждения, не соответствующие действительности, уводят нас от истины. Что же такое истина? По определению, истина - это выражение, символ или утверждение, которое соответствует обозначаемому, или референту (будь то абстрактная идея или конкретный предмет). Истинное представление или утверждение о действительности должно соответствовать этой действительности. Однако таких утверждений — великое множество. Что же дает христианам право утверждать, что их взгляд на истину - единственно верный? Разве каждый не сам решает для себя, что для него истинно? Разве истина не у каждого своя - в том числе и религиозная?

Относительна ли истина? Релятивистское отношение к истине накрепко засело в умах современных людей, особенно в академических кругах. Релятивистское мышление оказало на нас столь сильное влияние, что вера в абсолютную истину считается дурным тоном. Большинство преподавателей и студентов считает истину пережитком прошлого, а не абсолютной категорией. Алан Блюм, автор одной из лучших книг об упадке высшего образования, пишет: «Есть только одна вещь, в которой преподаватель может быть уверен абсолютно: практически каждый студент, поступающий в университет, считает (или говорит, что считает) истину относительной. Если вы предложите студентам проверить это утверждение, их реакцию можно предсказать: непонимание.

Сам факт, что кто-то не принимает это как должное, поражает их, словно бы кто- то усомнился в верности формулы 2+2=4. Об этом даже не принято говорить. У этих студентов самое разнообразное прошлое - какое только может быть в Америке. Одни верующие, другие атеисты; одни левые, другие правые; одни хотят заниматься естественными науками, другие - гуманитарными, третьи - бизнесом; одни из бедных семей, другие из богатых. Объединяет их одно - приверженность релятивизму и равенству. Между этими двумя вещами существует нравственная связь. Относительность истины - это не теоретическое утверждение, а нравственный постулат, обязательное условие свободного общества — по крайней мере, так они считают.

Убеждение это внушают им с самого рождения; в наши дни оно пришло на смену естественным неотъемлемым правам, которые раньше были основой свободного американского общества. Для студентов вопрос об относительности истины - это нравственный вопрос. Судить об этом можно по стандартной реакции, в которой смешаны недоверие и возмущение: «Ты что, абсолютист?» Тон, которым задается этот вопрос, созвучен разве что тону вопросов: «Ты что, монархист?» или «Неужто ты веришь в ведьм?».. Релятивизм - это необходимое условие открытости. Сейчас он стал добродетелью - единственной добродетелью, которую прививает вся система школьного образования вот уже более пятидесяти лет... Истинные верующие представляют настоящую опасность.

Преподаватели истории и культурологии учат, что в прошлом мир был безумен: люди, уверенные в своей правоте, разжигали войны, пре- следовали себе подобных, насаждали рабство, ксенофобию, расизм и шовинизм. Выход видится не в том, чтобы исправлять ошибки и быть правым, а в том, чтобы вовсе отказаться от убеждения в собственной правоте. Конечно, студенты не способны отстоять свою точку зрения. Им очень крепко вбили ее в голову. В лучшем случае, они смогут перечислить разные системы убеждений, прежние и современные. Какое право, спросят они, имею я (или кто-то еще) утверждать, что одно лучше другого?.. Цель образования вовсе не в том, чтобы сделать их учеными, а в том, чтобы привить им нравственную добродетель: открытость».

Если этот взгляд верен - а мы в этом убеждены, - как тогда отстаивать христианское утверждение об абсолютной истине? Мало того, некоторые учителя исполнены решимости расшатать религиозность своих учеников. Один преподаватель говорил студентам: «Наша этика основана на древнем поверье, что в мире действуют сверхъестественные силы, что силы эти служат фундаментом морали, что мы несем нравственную ответственность, основа которой - наша свободная воля. Все это не так. Даже те, кто по-прежнему считают это истиной, вынуждены признать, что такая точка зрения устарела, и никто ее не придерживается... Я предлагаю своим верующим студентам взглянуть на соседей, сидящих справа и слева от них...