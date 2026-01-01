Дорогие братья и сестры, в этом семестре мы будем говорить о человеческих страстях. Преподобный Марк Подвижник однажды сказал, что человек, не знающий причины страстей, непременно падает. Нам предстоит изучить курс православного аскетического богословия и «духовную механику» человека, чтобы разобраться, каким образом греховные помыслы реализуются в поступках.

Когда говорится об аскетике, прежде всего возникает вопрос нормы. Для христианина нормой является первозданный человек: Адам — еще чистый от страстей, в единении с Богом. А идеалом является Господь наш Иисус Христос. В светских гуманитарных сферах — медицине, психологии, педагогике — те греховные явления, которые вошли в нашу жизнь, часто кажутся естественными и «нормализованными».

Будьте готовы к тому, что в вопросах воспитания или образа жизни (например, соблюдения поста) аскетическое представление о человеке может существенно расходиться с общепринятым. Наша задача — не просто теоретическое изучение, но понимание того, как упражняться в воздержании и бороться с «засадами» врага, чтобы обрести истинную свободу во Христе.

Где начинается святость? - Греховные страсти в человеке и борьба с ними

епископ Пантелеймон (Шатов), протоиерей Вадим Леонов и др.; составитель мон. Иулиания (Самсонова). — Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 256 с.

ISBN 978-5-7533-1994-4

Где начинается святость? — Содержание

I. Развитие греховных страстей в человеке (прот. Вадим Леонов)

Цель православной аскетики и основные понятия

Страсти естественные и противоестественные

Классификация и естественные основания страстей

Принципы аскетической борьбы

II. Чревоугодие и борьба с ним (прот. Андрей Овчинников)

Путь воздержания и последствия невоздержания

Пост как орудие борьбы

Чревоугодие как «антидепрессант»

III. Блудная страсть и борьба с ней (еп. Пантелеймон (Шатов))

Чистота и целомудрие

Как в нас действует диавол

Целомудрие в супружеской жизни

IV. Сребролюбие и борьба с ним (прот. Андрей Рахновский)

Нестяжание в миру и в монастыре

Сребролюбие и карьера

Причины страсти в семейной и церковной жизни

V. Гнев и борьба с ним (прот. Андрей Овчинников)

Стадии развития страсти гнева

Использование яростной энергии души в мирных целях

Раздражительность

VI. Печаль, уныние и борьба с ними (еп. Пантелеймон (Шатов))

Три силы души человека

Правила радости

Различия между печалью и унынием

VII. Гордость, тщеславие и борьба с ними (прот. Вадим Леонов)