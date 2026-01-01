Где начинается святость?
Дорогие братья и сестры, в этом семестре мы будем говорить о человеческих страстях. Преподобный Марк Подвижник однажды сказал, что человек, не знающий причины страстей, непременно падает. Нам предстоит изучить курс православного аскетического богословия и «духовную механику» человека, чтобы разобраться, каким образом греховные помыслы реализуются в поступках.
Когда говорится об аскетике, прежде всего возникает вопрос нормы. Для христианина нормой является первозданный человек: Адам — еще чистый от страстей, в единении с Богом. А идеалом является Господь наш Иисус Христос. В светских гуманитарных сферах — медицине, психологии, педагогике — те греховные явления, которые вошли в нашу жизнь, часто кажутся естественными и «нормализованными».
Будьте готовы к тому, что в вопросах воспитания или образа жизни (например, соблюдения поста) аскетическое представление о человеке может существенно расходиться с общепринятым. Наша задача — не просто теоретическое изучение, но понимание того, как упражняться в воздержании и бороться с «засадами» врага, чтобы обрести истинную свободу во Христе.
Где начинается святость? - Греховные страсти в человеке и борьба с ними
епископ Пантелеймон (Шатов), протоиерей Вадим Леонов и др.; составитель мон. Иулиания (Самсонова). — Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 256 с.
ISBN 978-5-7533-1994-4
Где начинается святость? — Содержание
I. Развитие греховных страстей в человеке (прот. Вадим Леонов)
Цель православной аскетики и основные понятия
Страсти естественные и противоестественные
Классификация и естественные основания страстей
Принципы аскетической борьбы
II. Чревоугодие и борьба с ним (прот. Андрей Овчинников)
Путь воздержания и последствия невоздержания
Пост как орудие борьбы
Чревоугодие как «антидепрессант»
III. Блудная страсть и борьба с ней (еп. Пантелеймон (Шатов))
Чистота и целомудрие
Как в нас действует диавол
Целомудрие в супружеской жизни
IV. Сребролюбие и борьба с ним (прот. Андрей Рахновский)
Нестяжание в миру и в монастыре
Сребролюбие и карьера
Причины страсти в семейной и церковной жизни
V. Гнев и борьба с ним (прот. Андрей Овчинников)
Стадии развития страсти гнева
Использование яростной энергии души в мирных целях
Раздражительность
VI. Печаль, уныние и борьба с ними (еп. Пантелеймон (Шатов))
Три силы души человека
Правила радости
Различия между печалью и унынием
VII. Гордость, тщеславие и борьба с ними (прот. Вадим Леонов)
Два вида тщеславия и способы их исцеления
Типология и разрушительные последствия гордости
Святые отцы о борьбе за смирение
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