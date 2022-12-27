Гэбелейн – Толкование Книги Бытия
Первая книга Библіи названа в „septuaginta" (греческій перевод Ветхаго Завѣта) Началом или Происхожденіем; евреи же называют эту книгу словом „Bereshith", т. е. „В началѣ".
Это — книга всѣх начал. По ней мы можем прослѣдить начало творенія и всего, кромѣ Бога безначальнаго. Книга Бытія является великой основой, на которой покоится все откровеніе Бога. Чудесная структура Библіи, составленной из различных книг, написанных разными орудіями Духа Божія, в разныя времена, возведена на этой величавой книгѣ. Здѣсь корень, из котораго вырасло дерево Божественных откровеній.
Внутренніе признаки обнаруживают полнѣйшую согласованность — таково созданіе избраннаго орудія Моисея, а не смѣшаннаго авторства. Но больше того — книга Бытія устанавливает Божественную стройность Библіи. Это подтверждается послѣдней книгой Библіи — Откровеніем Іоанна. Книга Бытія говорит нам о происхожденіи всѣх вещей; а Откровеніе Іоанна — о предопредѣленіи их.
Вникнуть в великія доктрины Библіи, заключающіяся в ея первой книгѣ Бытія, — занятіе полезное и нравоучительное. Эти библейскія доктрины находятся в том или другом мѣстѣ в книгѣ Бытія, либо в видѣ прообразов, либо в прямой смыслѣ. Здѣсь открываются нам также, в зачаткѣ, истины пророческія и особенности отношенія Бога к людям в разные періоды Божественнаго водительства: період Синайскаго закона, період благодати, період второго пришествія Христа и т. д.
Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия
Из THE ANNOTATED BIBLE BY A. C. GAEBELEN, D.D., NEW YORK. – Перевел А. Добрынин. – Гельсингфорс, Финляндия: Издательство русскаго Евангельскаго журнала «Верность», 1930. – 90 с.
Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия – Содержание
- Различіе между первой и второй главой Бытія
- Родословія — происхожденія
- Первое твореніе
- Безгрѣшный человѣк перед паденіем
- Паденіе человѣка
- Послѣ паденія. — Два сѣмени
- Родословіе Адама
- Ной в ковчегѣ. — Водная кара
- Вспомянут Ной
- Наполненіе земли
- Родословіе сынов Ноя
- Вавилонская башня и разсѣяніе народов
- Родословіе Сима
- Родословіе Ѳарры
- Первыя событія в жизни Авраама
- Возвращеніе из Египта. Отдѣленіе от Лота
- Первая описанная война. Освобожденіе Лота
- Четвертое явленіе Господа Аврааму
- Авраам и Агарь
- Пятое явленіе Господа Аврааму и повтореніе завѣта
- Шестое явленіе Господа Аврааму
- Истребленіе Содома и Гоморры
- Авраам в Герарѣ
- Исаак и Измаил. Союз с Авимелехом
- Испытаніе Авраама
- Смерть Сарры
- Жена Исааку
- Потомство Авраама от Хеттуры
- Родословіе Измаила
- Родословіе Исаака
- Исаак в Герарѣ
- Исторія Іакова. — Обман Ревекки и Іакова
- Іаков — в Месопотамію. Видѣніе
- Іаков с Лаваном
- Бѣгство от Лавана
- Страх Іакова перед Исавом. Пенуэл
- Примиреніе с Исавом
- Надруганіе над Диной
- Іаков в Веѳилѣ. Три смерти
- Таблица семейнаго дерева патріархов
- Родословіе Исава
- Исторія Іосифа
- Іуда и Ѳамарь
- Іосиф в Египтѣ
- Іосиф — истолкователь снов
- Возвышеніе Іосифа
- Посѣщенія братьев Іосифа
- Іаков — в Египет
- Поселеніе в Гесемѣ
- Іаков принимает Ефрема и Манасію
- Пророчество Іакова
- Погребеніе Іакова. Возвращеніе Іосифа. Смерть
- Книга Бытія и геологія
спасибо
Спасибо!
Оригинальный взгяд и толкование как на книгу "Бытие", так и на бытие по сути...