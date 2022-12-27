Первая книга Библіи названа в „septuaginta" (греческій перевод Ветхаго Завѣта) Началом или Происхожденіем; евреи же называют эту книгу словом „Bereshith", т. е. „В началѣ".

Это — книга всѣх начал. По ней мы можем прослѣдить начало творенія и всего, кромѣ Бога безначальнаго. Книга Бытія является великой основой, на которой покоится все откровеніе Бога. Чудесная структура Библіи, составленной из различных книг, написанных разными орудіями Духа Божія, в разныя времена, возведена на этой величавой книгѣ. Здѣсь корень, из котораго вырасло дерево Божественных откровеній.

Внутренніе признаки обнаруживают полнѣйшую согласованность — таково созданіе избраннаго орудія Моисея, а не смѣшаннаго авторства. Но больше того — книга Бытія устанавливает Божественную стройность Библіи. Это подтверждается послѣдней книгой Библіи — Откровеніем Іоанна. Книга Бытія говорит нам о происхожденіи всѣх вещей; а Откровеніе Іоанна — о предопредѣленіи их.

Вникнуть в великія доктрины Библіи, заключающіяся в ея первой книгѣ Бытія, — занятіе полезное и нравоучительное. Эти библейскія доктрины находятся в том или другом мѣстѣ в книгѣ Бытія, либо в видѣ прообразов, либо в прямой смыслѣ. Здѣсь открываются нам также, в зачаткѣ, истины пророческія и особенности отношенія Бога к людям в разные періоды Божественнаго водительства: період Синайскаго закона, період благодати, період второго пришествія Христа и т. д.

Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия

Из THE ANNOTATED BIBLE BY A. C. GAEBELEN, D.D., NEW YORK. – Перевел А. Добрынин. – Гельсингфорс, Финляндия: Издательство русскаго Евангельскаго журнала «Верность», 1930. – 90 с.

Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия – Содержание