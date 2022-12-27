Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гэбелейн – Толкование Книги Бытия

Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Первая книга Библіи названа в „septuaginta" (греческій перевод Ветхаго Завѣта) Началом или Происхожденіем; евреи же называют эту книгу словом „Bereshith", т. е. „В началѣ".
Это — книга всѣх начал. По ней мы можем прослѣдить начало творенія и всего, кромѣ Бога безначальнаго. Книга Бытія является великой основой, на которой покоится все откровеніе Бога. Чудесная структура Библіи, составленной из различных книг, написанных разными орудіями Духа Божія, в разныя времена, возведена на этой величавой книгѣ. Здѣсь корень, из котораго вырасло дерево Божественных откровеній.
Внутренніе признаки обнаруживают полнѣйшую согласованность — таково созданіе избраннаго орудія Моисея, а не смѣшаннаго авторства. Но больше того — книга Бытія устанавливает Божественную стройность Библіи. Это подтверждается послѣдней книгой Библіи — Откровеніем Іоанна. Книга Бытія говорит нам о происхожденіи всѣх вещей; а Откровеніе Іоанна — о предопредѣленіи их.
Вникнуть в великія доктрины Библіи, заключающіяся в ея первой книгѣ Бытія, — занятіе полезное и нравоучительное. Эти библейскія доктрины находятся в том или другом мѣстѣ в книгѣ Бытія, либо в видѣ прообразов, либо в прямой смыслѣ. Здѣсь открываются нам также, в зачаткѣ, истины пророческія и особенности отношенія Бога к людям в разные періоды Божественнаго водительства: період Синайскаго закона, період благодати, період второго пришествія Христа и т. д.

Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия

Из THE ANNOTATED BIBLE BY A. C. GAEBELEN, D.D., NEW YORK. – Перевел А. Добрынин. – Гельсингфорс, Финляндия: Издательство русскаго Евангельскаго журнала «Верность», 1930. – 90 с.

Арно Гэбелейн – Толкование Книги Бытия – Содержание

  • Различіе между первой и второй главой Бытія
  • Родословія — происхожденія
  • Первое твореніе
  • Безгрѣшный человѣк перед паденіем
  • Паденіе человѣка
  • Послѣ паденія. — Два сѣмени
  • Родословіе Адама
  • Ной в ковчегѣ. — Водная кара
  • Вспомянут Ной
  • Наполненіе земли
  • Родословіе сынов Ноя
  • Вавилонская башня и разсѣяніе народов
  • Родословіе Сима
  • Родословіе Ѳарры
  • Первыя событія в жизни Авраама
  • Возвращеніе из Египта. Отдѣленіе от Лота
  • Первая описанная война. Освобожденіе Лота
  • Четвертое явленіе Господа Аврааму
  • Авраам и Агарь
  • Пятое явленіе Господа Аврааму и повтореніе завѣта
  • Шестое явленіе Господа Аврааму
  • Истребленіе Содома и Гоморры
  • Авраам в Герарѣ
  • Исаак и Измаил. Союз с Авимелехом
  • Испытаніе Авраама
  • Смерть Сарры
  • Жена Исааку
  • Потомство Авраама от Хеттуры
  • Родословіе Измаила
  • Родословіе Исаака
  • Исаак в Герарѣ
  • Исторія Іакова. — Обман Ревекки и Іакова
  • Іаков — в Месопотамію. Видѣніе
  • Іаков с Лаваном
  • Бѣгство от Лавана
  • Страх Іакова перед Исавом. Пенуэл
  • Примиреніе с Исавом
  • Надруганіе над Диной
  • Іаков в Веѳилѣ. Три смерти
  • Таблица семейнаго дерева патріархов
  • Родословіе Исава
  • Исторія Іосифа
  • Іуда и Ѳамарь
  • Іосиф в Египтѣ
  • Іосиф — истолкователь снов
  • Возвышеніе Іосифа
  • Посѣщенія братьев Іосифа
  • Іаков — в Египет
  • Поселеніе в Гесемѣ
  • Іаков принимает Ефрема и Манасію
  • Пророчество Іакова
  • Погребеніе Іакова. Возвращеніе Іосифа. Смерть
  • Книга Бытія и геологія
Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо!
Оригинальный взгяд и толкование как на книгу "Бытие", так и на бытие по сути...

Related Books

All Books