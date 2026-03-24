Геце - Библейское зеркало
Б. Геце – Библейское зеркало - Библейский тематический словарь
Пособие для исследователей и работников на ниве Божией. - Одесса: Христианское просвещение, Ирпенская Библейская семинария, 2002. – 216 с.
ISBN 5-8404-0116-1
АЛЧУЩИЕ
Терпящие телесный голод и просящие пищу.
«Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти пророки» (Иер. 14, 15).
«Кто обречен на смерть, иди на смерть; и кто под меч, - под меч; и кто на голод, - на голод» (Иер. 15, 2).
«Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе?» (Иер. 27,13).
«Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода» (Плач 5,10). «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод?» (Рим. 8, 35).
«За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод» (Откр. 18, 8).
Голодом наказал Господь:
Весь Египет (Быт. 41,55).
Самарию (4 Цар. 7, 12).
Иерусалим (4 Цар. 25,3; Иер. 52,6).
«Истощится от голода сила его» (Иов. 18,12).
«Голодному отказывал в хлебе» (Иов. 22,7).
«Голодных кормят колосьями» (Иов. 24, 10).
«Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33, 11).
«Дающего хлеб алчущим» (Пс. 145, 7).
«Не допустит Господь терпеть голод душе праведного» (Притч. 10,3). «Нерадивая душа будет терпеть голод» (Притч. 19,15).
«Если голоден враг твой, накорми его хлебом» (Притч. 75, 21). «Не будуттерпеть голода и жажды» (Ис. 49,10).
«Раздели с голодным хлеб твой» (Ис. 58,7).
«Вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать» (Ис. 65,13). «Алкал Я, и вы дали Мне есть» (Матф. 25,35).
«Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лук. 1,53).
«Умею жить и в скудости... научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке» (Фил. 4, 12).
Б. Геце – Библейское зеркало – Содержание
Предисловие
Библия – Слово Божье
Словарь А – Я
