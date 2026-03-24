Геце - Библейское зеркало

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Reference

Б. Геце – Библейское зеркало - Библейский тематический словарь

Пособие для исследователей и работников на ниве Божией. - Одесса: Христианское просвещение, Ирпенская Библейская семинария, 2002. – 216 с.

ISBN 5-8404-0116-1

АЛЧУЩИЕ

Терпящие телесный голод и просящие пищу.

  • «Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти пророки» (Иер. 14, 15).

  • «Кто обречен на смерть, иди на смерть; и кто под меч, - под меч; и кто на голод, - на голод» (Иер. 15, 2).

  • «Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе?» (Иер. 27,13).

  • «Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода» (Плач 5,10). «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод?» (Рим. 8, 35).

  • «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод» (Откр. 18, 8).

Голодом наказал Господь:

  • Весь Египет (Быт. 41,55).

  • Самарию (4 Цар. 7, 12).

  • Иерусалим (4 Цар. 25,3; Иер. 52,6).

  • «Истощится от голода сила его» (Иов. 18,12).

  • «Голодному отказывал в хлебе» (Иов. 22,7).

  • «Голодных кормят колосьями» (Иов. 24, 10).

  • «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33, 11).

  • «Дающего хлеб алчущим» (Пс. 145, 7).

  • «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного» (Притч. 10,3). «Нерадивая душа будет терпеть голод» (Притч. 19,15).

  • «Если голоден враг твой, накорми его хлебом» (Притч. 75, 21). «Не будуттерпеть голода и жажды» (Ис. 49,10).

  • «Раздели с голодным хлеб твой» (Ис. 58,7).

  • «Вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать» (Ис. 65,13). «Алкал Я, и вы дали Мне есть» (Матф. 25,35).

  • «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лук. 1,53).

  • «Умею жить и в скудости... научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке» (Фил. 4, 12).

Б. Геце – Библейское зеркало – Содержание

  • Предисловие

  • Библия – Слово Божье

  • Словарь А – Я

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

