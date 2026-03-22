Такой тип «исследовательской программы» в истории философии до самого последнего времени считается преобладающим и пользуется широким признанием. Избранный здесь путь, если его намеренно «спрямить», прямо противоположен: лишь только после того, как мы уясним, чем является философия Гегеля «для нас», мы, может быть, что-то сумеем сказать и о том, какова она была «сама по себе». «Для нас» в данном случае —это не прагматическое значение идей в их проекции на современные практические проблемы, а такая реконструкция их, которая сознательно принимает в расчет последующую историю философской мысли и ориентирована на создание истории философии, «приближенной к нам».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Лекции по философии истории

г. Санкт-Петербург, „НАУКА" 1993 г. - 472 с.

ISBN 5-02-028169-7

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Лекции по философии истории - Содержание

Ю. В. Πеров, К. А. Сергеев. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности

Введение

Географическая основа всемирной истории — (Новый свет. — Старый свет. — Африка. — Азия и Европа)

Деление истории

Часть первая. Восточный мир

Отдел первый. Китай

Отдел второй. Индия. Буддизм

Отдел третий. Персия

Глава первая. Зендский народ

Глава вторая. Ассирийцы, вавилоняне, мидяне и персы

Глава третья. Персидское государство и его составные части

Персия

Сирия и семитическая Передняя Азия

Иудея

Египет

Переход к греческому миру

Часть вторая. Греческий мир

Отдел первый. Элементы греческого духа

Отдел второй. Формы проявления прекрасной индивидуальности

Глава первая. Субъективное художественное произведение

Глава вторая. Объективное художественное произведение

Глава третья. Политическое художественное произведение

Войны с персами

Афины

Спарта

Пелопоннесская война

Македонское царство

Отдел третий. Упадок греческого духа

Часть третья. Римский мир

Отдел первый. Рим до Второй пунической войны

Глава первая. Элементы римского духа

Глава вторая. История Рима до Второй пунической войны

Отдел второй. Рим от Второй пунической войны до империи

Отдел третий. Глава первая. Рим в императорский период

Глава вторая. Христианство

Глава третья. Византийская империя

Часть четвертая. Германский мир

Отдел первый. Элементы христианско-гермайского мира

Глава первая. Переселение народов

Глава вторая. Магометанство

Глава третья. Государство Карла Великого

Отдел второй. Средние века

Глава первая. Феодализм и иерархия

Глава вторая. Крестовые походы

Глава третья. Переход от феодальной системы к монархии

Искусство и наука как элементы разложения средневекового миросозерцания

Отдел третий. Новое время

Глава первая. Реформация

Глава вторая. Влияние реформации на формирование государств

Глава третья. Просвещение и революция

Приложения

Предисловие издателя

Предисловие ко второму изданию