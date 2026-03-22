Гегель - Лекции по философии истории

Category Philosophy

Такой тип «исследовательской программы» в истории философии до самого последнего времени считается преобладающим и пользуется широким признанием. Избранный здесь путь, если его намеренно «спрямить», прямо противоположен: лишь только после того, как мы уясним, чем является философия Гегеля «для нас», мы, может быть, что-то сумеем сказать и о том, какова она была «сама по себе». «Для нас» в данном случае —это не прагматическое значение идей в их проекции на современные практические проблемы, а такая реконструкция их, которая сознательно принимает в расчет последующую историю философской мысли и ориентирована на создание истории философии, «приближенной к нам».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Лекции по философии истории

г. Санкт-Петербург, „НАУКА" 1993 г. - 472 с.

ISBN 5-02-028169-7

Георг Вильгельм Фридрих Гегель - Лекции по философии истории - Содержание

Ю. В. Πеров, К. А. Сергеев. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности

Введение

Географическая основа всемирной истории — (Новый свет. — Старый свет. — Африка. — Азия и Европа)

Деление истории

Часть первая. Восточный мир

  • Отдел первый. Китай

  • Отдел второй. Индия. Буддизм

  • Отдел третий. Персия

  • Глава первая. Зендский народ

  • Глава вторая. Ассирийцы, вавилоняне, мидяне и персы

  • Глава третья. Персидское государство и его составные части

  • Персия

  • Сирия и семитическая Передняя Азия

  • Иудея

  • Египет

  • Переход к греческому миру

Часть вторая. Греческий мир

  • Отдел первый. Элементы греческого духа

  • Отдел второй. Формы проявления прекрасной индивидуальности

  • Глава первая. Субъективное художественное произведение

  • Глава вторая. Объективное художественное произведение

  • Глава третья. Политическое художественное произведение

  • Войны с персами

  • Афины

  • Спарта

  • Пелопоннесская война

  • Македонское царство

  • Отдел третий. Упадок греческого духа

Часть третья. Римский мир

  • Отдел первый. Рим до Второй пунической войны

  • Глава первая. Элементы римского духа

  • Глава вторая. История Рима до Второй пунической войны

  • Отдел второй. Рим от Второй пунической войны до империи

  • Отдел третий. Глава первая. Рим в императорский период

  • Глава вторая. Христианство

  • Глава третья. Византийская империя

Часть четвертая. Германский мир

  • Отдел первый. Элементы христианско-гермайского мира

  • Глава первая. Переселение народов

  • Глава вторая. Магометанство

  • Глава третья. Государство Карла Великого

  • Отдел второй. Средние века

  • Глава первая. Феодализм и иерархия

  • Глава вторая. Крестовые походы

  • Глава третья. Переход от феодальной системы к монархии

  • Искусство и наука как элементы разложения средневекового миросозерцания

  • Отдел третий. Новое время

  • Глава первая. Реформация

  • Глава вторая. Влияние реформации на формирование государств

  • Глава третья. Просвещение и революция

Приложения

Предисловие издателя

Предисловие ко второму изданию

