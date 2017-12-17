Книга еретиков - Александрийская библиотека

Антология отражает историю христианских ересей, имевших место в Восточной Церкви:

оригенизм

арианство

несторианство

монофизитство

и некоторых других, более характерных для западнохристианской традиции.

Книга еретиков - Антология - Составитель Дмитрий Бирюков

СПб. : Издательство РХГА : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. — 474 с. (Серия «Александрийская библиотека»). ISBN 978-5-521-00094-4

Книга еретиков - Антология - Составитель Дмитрий Бирюков - Содержание

Д.С.Бирюков.Ересь и еретики

ОРИГЕН

АРИЙ

АСТЕРИЙ

АЭЦИЙ

ЕВНОМИЙ

ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ

МЕССАЛИАНСТВО

НЕСТОРИЙ

БАБАЙ ВЕЛИКИЙ

ПЕЛАГИЙ И ПЕЛАГИАНСТВО

ЕВТИХИЙ ИДИОСКОР

СЕВИР АНТИОХИйСКИЙ

ИОАНН ФИЛОПОН

ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА

БОГОМИЛьСТВО

КАТАРЫ

ИОАННИТАЛ

СОТИРИХ ПАНТЕВГЕН

ВАРЛААМ КАЛАБРИйСКИЙ И ГРИГОРИЙ АКИНДИН

НИКИФОР ГРИГОРА

Предметно-именной указатель

Книга еретиков - Антология - Составитель Дмитрий Бирюков - Ересь и еретики

Определить, что такое «ересь», так же сложно, как и определить, что такое «церковное предание» или что есть догмат. Ересь есть то, что противоположно преданию. На церковное предание же в его догматическом (и не только) аспекте можно указать — исходя из первичности учения о спасении в христианстве, — сказав, что это учение о том, Кто спасает (триадология и христология), кого спасает (экклесиология и антропология) и как спасает (антропология, христология). Причем нужно учитывать, что все эти подвиды «богословских наук», указанные нами в скобках, могут быть отделены друг от друга лишь условно, поскольку каждый из них подразумевает остальные, и вариации в одной области необходимо влекут изменения в другой.

Поэтому, например, ересь пелагианства, т. е. учение о достаточности возможностей человеческой природы для спасения, казалось бы, не имеющая отношения к богословию, — не в меньшей мере ересь, чем остальные.



Христианская религия понимает спасение как обожение и преображение каждой из составляющих человеческой природы. В этом смысле устойчивое ложное мнение о том, что относится к Богу и спасению, т. е. неверное расположение ума, — это не какой-то малозначащий факт, но следствие непреображенной составляющей. Примером чему служат, например, споры о нетлении человеческой природы Христа в монофизитской среде, исходящие и из определенных антропологических предпосылок.

Другой вопрос, что христианство знает множество святых, просиявших, например, аскетическими подвигами и не проявивших себя в качестве знатоков или выразителей догматических положений, однако можно сказать, что о правильной догматике в этом случае свидетельствует сама жизнь этих святых, и их ум содержит истинные догматические положения, но — в непроявленном, неформализованном виде, а если бы имела место необходимость в выражении соответствующих положений, то это выражение было бы в согласии с традицией.

Очевидно, что и у нас, в большей или меньшей мере слышавших о христианских догматах, ум не просвещен светом догматической истины в совершенной, а скорее — и в какой-либо существенной мере. Почему же мы не обязательно являемся еретиками? Великий русский церковный историк В. В. Болотов различал догмат, теологумен и частное богословское мнение; эту цепочку, характеризующую меру истинности и авторитетности представлений о Боге и спасении, можно было бы продолжить и поставить на последнем месте богословскую ошибку, а затем ересь.

Согласно Болотову, догмат — это богословское утверждение, получившее соборную санкцию Церкви, его истинность является необходимой; теологумен — утверждение, разделяемое одним или множеством отцов Церкви, истинность его лишь вероятна (в зависимости от количества отцов, разделявших данное положение), однако теологумен обладает определенным авторитетом; частное богословское мнение — мнение того или иного человека, не обладающее авторитетностью, которое можно принимать к сведению догматами и теологуменами весьма искусственно, поскольку догматические положения, сформулированные на Вселенских и Поместных соборах, были ответами на вызвавшие ожесточенные споры вопросы своего времени и область, так сказать, догматического предания гораздо шире, чем совокупность соборных формулировок указанное различение Болотова, то в узком смысле еретиком является называющий себя христианином человек, отвергающий те или иные соборные положения или анафематствования, в широком же — не признающий положение (-я), составляющее необходимую часть догматического предания (как, например, гностики, которые отрицали благость Бога-Творца); причем к последним не в меньшей мере относится именование еретиков, чем к первым.

