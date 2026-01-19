Эта работа не посвящена исключительно личности и деятельности сатаны. Тем не менее я решил назвать эту работу «Сатана и проблема зла» по следующим трем причинам.

Во-первых, Новый Завет неоднократно называет сатану зачинщиком и главой восстания против Бога. Действительно, хотя он и не возлагает всю ответственность за все зло на сатану, он все же прослеживает все зло к нему. Так, например, Новый Завет называет болезни, недуги, духовную слепоту и эпизоды демонизации частью работы сатаны (Лк 13:10-17; Деян 10:38; 2 Кор 4:4; 1 Ин 3:8).13 В войне, которая в настоящее время опустошает творение, участвуют все ангелы и люди, но в первую очередь это борьба между сатаной и Богом. Таким образом, поскольку наша цель - сделать эту космическую борьбу понятной и понять зло в нашей жизни в ее свете, имеет смысл выразить ее как сосредоточенную на сатане и проблеме зла.

Во-вторых, что тесно связано с этим, поскольку Писание изображает сатану гораздо более могущественным, чем все демонические и человеческие агенты, которые ему подчиняются, он представляет собой высший вызов для нашей теодицеи. Проблема объяснения того, как Бог мог создать существ, способных сопротивляться его воле и искренне воевать против него, воплощена в сатане. Если мы сможем объяснить его существование, то тем самым объясним существование всех меньших агентов зла. Поэтому, опять же, имеет смысл сформулировать тему данной работы как связь между Сатаной и проблемой зла.

В-третьих, я буду утверждать, что в мире существует класс зла, который невозможно адекватно объяснить иначе, как обращаясь к Сатане. Когда люди причиняют вред другим людям, мы, возможно, можем полностью объяснить этот злой поступок, апеллируя к их свободной воле. Но как объяснить тот факт, что люди, равно как и животные, страдают по естественным причинам? Хотя апелляция к сатане сама по себе не является достаточной для объяснения естественного зла, я буду утверждать, что никакое объяснение, игнорирующее его деятельность, не является адекватным.

Я называю позицию, которую я развиваю в этой работе, тринитарной теодицеей войны. Это теодицея войны, потому что она пытается философски осмыслить воинственное мировоззрение Писания и понять наш собственный опыт зла в этих рамках.

Я называю ее тринитарной теодицеей войны по двум причинам. Во-первых, я хочу четко отличить мировоззрение войны, которое я отстаиваю, от мировоззрения войны, которое в той или иной форме исповедовало большинство других культур в истории. Библейское мировоззрение войны уникально тем, что в его основе лежит вера в триединого Бога-творца, всемогущего и всеблагого. Вот почему тринитарное мировоззрение войны уникально: оно должно примирить реальность духовной войны с верой во всемогущего и всеблагого Бога.

Однако вера во всемогущего, триединого Бога, которая приводит к проблеме зла, приводит и к ее решению, что является второй причиной, по которой я называю эту теодицею теодицеей тринитарной войны. Мы не говорим о каком-то всемогущем божестве; мы говорим конкретно об Отце, Сыне и Святом Духе, которые создали мир как выражение любви и как приглашение к любви. Мы говорим об Отце, пославшем Своего Сына победить дьявола и спасти людей силой Духа (1 Ин 3:8; 4:7-16). Я утверждаю, что если мы будем последовательно размышлять о любящих целях и суверенной власти этого Бога, то поймем, почему при сотворении мира была предусмотрена возможность таких войн и таких страданий, которые мы и Бог переживаем сейчас.

Этот труд задуман как конструктивная работа в области философского богословия, а не как полемический труд. Хотя в некоторых моментах мне придется отстаивать свою точку зрения от других (особенно в главах 2, 8 и 9), пространство не позволит мне критически и глубоко проанализировать множество других теодицей, которые были выдвинуты. Однако в целях прояснения ситуации может оказаться полезным предложить обзор того, как моя работа в целом контрастирует с другими подходами к проблеме зла.

Бойд, Грегори - Сатана и проблема зла - Построение тринитарной теодицеи войны

Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Gregory Boyd. Satan and the Problem of Evil: Constructing a Trinitarian Warfare Theodicy, InterVarsity Press, 2001.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 552 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-8308-9844-2

Бойд, Грегори - Сатана и проблема зла - Построение тринитарной теодицеи войны - Содержание

Введение

Примечания к Введению

Часть I

Глава 1. Мир в войне: военное мировоззрение Библии и ранней церкви

Примечания к 1-й главе

Глава 2. Свободное падение: Свобода воли и происхождение зла

Примечания к 2-й главе

Глава 3. Рискованное творение: Божественное предзнание и тринитарное мировоззрение войны

Примечания к 3-й главе

Глава 4. Вопрос равновесия: Проблемы, связанные с Божьим предвидением и открытостью будущего

Примечания к 4-й главе

Глава 5. Любовь и война: риск и суверенитет Бога

Примечания к 5-й главе

Глава 6. Нет пути назад: Безвозвратность и конечность свободы

Примечания к 6-й главе

Часть II

Глава 7. Молитва в вихре: Чудеса, молитва и произвольность жизни

Примечания к 7-й главе

Глава 8. «Красный в зубах и когтях»: Перспективы происхождения естественного зла, часть 1

Примечания к 8-й главе

Глава 9. Когда природа становится оружием: взгляд на происхождение естественного зла, часть 2

Примечания к 9-й главе

Глава 10. Это сделал враг: «Естественное» зло и тринитарная теодицея войны

Примечания к 10-й главе

Глава 11. Столкновение доктрин: Вечное страдание и аннигиляционизм

Примечания к 11-й главе

Глава 12. Отдельная реальность: ад, свет, пустота и победа Бога

Примечания к 12-й главе

Приложение 1. Оставшиеся возражения

Примечания к приложению №1

Приложение 2. Четыре философских аргумента в пользу несовместимости EDF и самоопределяющейся свободной воли

Примечания к приложению №2

Приложение 3. О неполном испытательном сроке

Примечания к приложению №3

Приложение 4. Теология случайности

Примечания к приложению №4

Приложение 5. Экзегетические примечания к текстам, используемым для поддержки компатибилизма

Примечания к приложению №5

Глоссарий