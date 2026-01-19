Бойд Грегори - Сатана и проблема зла - Построение тринитарной теодицеи войны
Эта работа не посвящена исключительно личности и деятельности сатаны. Тем не менее я решил назвать эту работу «Сатана и проблема зла» по следующим трем причинам.
Во-первых, Новый Завет неоднократно называет сатану зачинщиком и главой восстания против Бога. Действительно, хотя он и не возлагает всю ответственность за все зло на сатану, он все же прослеживает все зло к нему. Так, например, Новый Завет называет болезни, недуги, духовную слепоту и эпизоды демонизации частью работы сатаны (Лк 13:10-17; Деян 10:38; 2 Кор 4:4; 1 Ин 3:8).13 В войне, которая в настоящее время опустошает творение, участвуют все ангелы и люди, но в первую очередь это борьба между сатаной и Богом. Таким образом, поскольку наша цель - сделать эту космическую борьбу понятной и понять зло в нашей жизни в ее свете, имеет смысл выразить ее как сосредоточенную на сатане и проблеме зла.
Во-вторых, что тесно связано с этим, поскольку Писание изображает сатану гораздо более могущественным, чем все демонические и человеческие агенты, которые ему подчиняются, он представляет собой высший вызов для нашей теодицеи. Проблема объяснения того, как Бог мог создать существ, способных сопротивляться его воле и искренне воевать против него, воплощена в сатане. Если мы сможем объяснить его существование, то тем самым объясним существование всех меньших агентов зла. Поэтому, опять же, имеет смысл сформулировать тему данной работы как связь между Сатаной и проблемой зла.
В-третьих, я буду утверждать, что в мире существует класс зла, который невозможно адекватно объяснить иначе, как обращаясь к Сатане. Когда люди причиняют вред другим людям, мы, возможно, можем полностью объяснить этот злой поступок, апеллируя к их свободной воле. Но как объяснить тот факт, что люди, равно как и животные, страдают по естественным причинам? Хотя апелляция к сатане сама по себе не является достаточной для объяснения естественного зла, я буду утверждать, что никакое объяснение, игнорирующее его деятельность, не является адекватным.
Я называю позицию, которую я развиваю в этой работе, тринитарной теодицеей войны. Это теодицея войны, потому что она пытается философски осмыслить воинственное мировоззрение Писания и понять наш собственный опыт зла в этих рамках.
Я называю ее тринитарной теодицеей войны по двум причинам. Во-первых, я хочу четко отличить мировоззрение войны, которое я отстаиваю, от мировоззрения войны, которое в той или иной форме исповедовало большинство других культур в истории. Библейское мировоззрение войны уникально тем, что в его основе лежит вера в триединого Бога-творца, всемогущего и всеблагого. Вот почему тринитарное мировоззрение войны уникально: оно должно примирить реальность духовной войны с верой во всемогущего и всеблагого Бога.
Однако вера во всемогущего, триединого Бога, которая приводит к проблеме зла, приводит и к ее решению, что является второй причиной, по которой я называю эту теодицею теодицеей тринитарной войны. Мы не говорим о каком-то всемогущем божестве; мы говорим конкретно об Отце, Сыне и Святом Духе, которые создали мир как выражение любви и как приглашение к любви. Мы говорим об Отце, пославшем Своего Сына победить дьявола и спасти людей силой Духа (1 Ин 3:8; 4:7-16). Я утверждаю, что если мы будем последовательно размышлять о любящих целях и суверенной власти этого Бога, то поймем, почему при сотворении мира была предусмотрена возможность таких войн и таких страданий, которые мы и Бог переживаем сейчас.
Этот труд задуман как конструктивная работа в области философского богословия, а не как полемический труд. Хотя в некоторых моментах мне придется отстаивать свою точку зрения от других (особенно в главах 2, 8 и 9), пространство не позволит мне критически и глубоко проанализировать множество других теодицей, которые были выдвинуты. Однако в целях прояснения ситуации может оказаться полезным предложить обзор того, как моя работа в целом контрастирует с другими подходами к проблеме зла.
Бойд, Грегори - Сатана и проблема зла - Построение тринитарной теодицеи войны
Грегори А. Бойд; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Gregory Boyd. Satan and the Problem of Evil: Constructing a Trinitarian Warfare Theodicy, InterVarsity Press, 2001.]
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 552 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-8308-9844-2
Бойд, Грегори - Сатана и проблема зла - Построение тринитарной теодицеи войны - Содержание
Введение
Примечания к Введению
Часть I
Глава 1. Мир в войне: военное мировоззрение Библии и ранней церкви
Примечания к 1-й главе
Глава 2. Свободное падение: Свобода воли и происхождение зла
Примечания к 2-й главе
Глава 3. Рискованное творение: Божественное предзнание и тринитарное мировоззрение войны
Примечания к 3-й главе
Глава 4. Вопрос равновесия: Проблемы, связанные с Божьим предвидением и открытостью будущего
Примечания к 4-й главе
Глава 5. Любовь и война: риск и суверенитет Бога
Примечания к 5-й главе
Глава 6. Нет пути назад: Безвозвратность и конечность свободы
Примечания к 6-й главе
Часть II
Глава 7. Молитва в вихре: Чудеса, молитва и произвольность жизни
Примечания к 7-й главе
Глава 8. «Красный в зубах и когтях»: Перспективы происхождения естественного зла, часть 1
Примечания к 8-й главе
Глава 9. Когда природа становится оружием: взгляд на происхождение естественного зла, часть 2
Примечания к 9-й главе
Глава 10. Это сделал враг: «Естественное» зло и тринитарная теодицея войны
Примечания к 10-й главе
Глава 11. Столкновение доктрин: Вечное страдание и аннигиляционизм
Примечания к 11-й главе
Глава 12. Отдельная реальность: ад, свет, пустота и победа Бога
Примечания к 12-й главе
Приложение 1. Оставшиеся возражения
Примечания к приложению №1
Приложение 2. Четыре философских аргумента в пользу несовместимости EDF и самоопределяющейся свободной воли
Примечания к приложению №2
Приложение 3. О неполном испытательном сроке
Примечания к приложению №3
Приложение 4. Теология случайности
Примечания к приложению №4
Приложение 5. Экзегетические примечания к текстам, используемым для поддержки компатибилизма
Примечания к приложению №5
Глоссарий
Большое спасибо! Действительно, есть над чем задуматься и подумать!