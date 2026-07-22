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Губер - Расскажи, чтобы победить

Губер - Расскажи, чтобы победить
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Вы должны отыскать клад, и он лежит в вас. В вашей ДНК содержится умение слушать и рассказывать истории, которое человечество развивало более десяти тысяч лет. Культ устного рассказа - фактор мощный и стойкий, оказавшийся способным формировать культуры, религии, целые цивилизации. А теперь, используя технологию «расскажи, чтобы победить», вы можете взять эту силу в свои руки и добиться самых заветных целей.

За свою долгую карьеру я рассказал, глядя людям в глаза, тысячи целенаправленных историй, иногда бессознательно. И, рассказывая, открыл секрет успеха. Моя миссия в данной книге - стать вашим проводником, наставником, защитником, передать вам инструменты и технологии, тщательно собранные не только на полях личного опыта, но и извлеченные из чужих открытий, из мудрости людей, которых я считаю виртуозами рассказа. Я проведу вас по дороге моей собственной карьеры, чтобы показать, как эти навыки способны незамедлительно изменить вашу жизнь.

Питер Губер - Расскажи, чтобы победить

пер. с англ. Е. И. Александровой

М: Эксмо, 2012, 288 с.

ISBN 978-5-699-60482-1

Питер Губер - Расскажи, чтобы победить - Содержание

Заключение

Голоса

Часть первая ЧТО ЗА БИЗНЕС БЕЗ ХОРОШЕЙ ИСТОРИИ?

  • Глава первая ВСЕ ДЕЛО В ИСТОРИИ, ТУПИЦА!

  • Глава вторая ЕСТЬ ПОДХОДЯЩАЯ ИСТОРИЯ?

  • Глава третья Я ПОНЯЛ!

  • Глава четвертая ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТ ТВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Часть вторая ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ

  • Глава пятая ГОТОВЬСЯ!

  • Глава шестая ЦЕЛЬСЯ!

  • Глава седьмая РАССКАЗЫВАЙ!

  • Глава восьмая БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

  • Глава девятая НАЧАЛО

Спасибо!

Views 35
Rating
Added 22.07.2026
Author brat Andron
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/5 (0)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 hour ago
Благодарю.
A
Avel 8 hours ago
Большое спасибо!

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