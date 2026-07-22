Вы должны отыскать клад, и он лежит в вас. В вашей ДНК содержится умение слушать и рассказывать истории, которое человечество развивало более десяти тысяч лет. Культ устного рассказа - фактор мощный и стойкий, оказавшийся способным формировать культуры, религии, целые цивилизации. А теперь, используя технологию «расскажи, чтобы победить», вы можете взять эту силу в свои руки и добиться самых заветных целей.

За свою долгую карьеру я рассказал, глядя людям в глаза, тысячи целенаправленных историй, иногда бессознательно. И, рассказывая, открыл секрет успеха. Моя миссия в данной книге - стать вашим проводником, наставником, защитником, передать вам инструменты и технологии, тщательно собранные не только на полях личного опыта, но и извлеченные из чужих открытий, из мудрости людей, которых я считаю виртуозами рассказа. Я проведу вас по дороге моей собственной карьеры, чтобы показать, как эти навыки способны незамедлительно изменить вашу жизнь.

Питер Губер - Расскажи, чтобы победить

пер. с англ. Е. И. Александровой

М: Эксмо, 2012, 288 с.

ISBN 978-5-699-60482-1

Питер Губер - Расскажи, чтобы победить - Содержание

Заключение

Голоса

Часть первая ЧТО ЗА БИЗНЕС БЕЗ ХОРОШЕЙ ИСТОРИИ?

Глава первая ВСЕ ДЕЛО В ИСТОРИИ, ТУПИЦА!

Глава вторая ЕСТЬ ПОДХОДЯЩАЯ ИСТОРИЯ?

Глава третья Я ПОНЯЛ!

Глава четвертая ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТ ТВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Часть вторая ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ

Глава пятая ГОТОВЬСЯ!

Глава шестая ЦЕЛЬСЯ!

Глава седьмая РАССКАЗЫВАЙ!

Глава восьмая БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

Глава девятая НАЧАЛО

Спасибо!