Гад - Таро и индивидуация - Том II
Индивидуация понимается в книге как процесс личностного преобразования, при котором человек обращается к глубинам бессознательного и заново открывает первозданные архетипические образы. Ирен Гад рассматривает Старшие Арканы Таро не как изолированные гадательные знаки, а как последовательность символических состояний, отражающих нисхождение духа в материю, столкновение сознания с собственной тенью и постепенное возвращение к внутренней целостности. Для раскрытия этой последовательности привлекаются юнгианская психология, каббалистическое Древо Жизни, алхимическая символика и астрологические соответствия.
Второй том посвящён восходящей части пути индивидуации: от встречи с инстинктивной силой и необходимости жертвы через смерть прежних форм, очищение, кризис, надежду и просветление — к Суду, Миру и парадоксальному образу Шута. Завершающие приложения расширяют авторскую концепцию, сопоставляя Арканы с астрологией, объясняя психологическое значение гадания и предлагая семьдесят два расклада, а также краткий справочник значений всех Старших Арканов.
Гад Ирен – Таро и индивидуация – Соответствия с каббалой и алхимией. Том II
Пер. с англ. Е. С. Артемьевой; ред. Г. Форат. – М.: «Касталия», 2026. – 256 с.
ISBN 978-5-908110-91-4
Гад Ирен – Таро и индивидуация – Содержание
XI. Сила
XII. Повешенный
XIII. Смерть
XIV. Умеренность
XV. Дьявол
XVI. Башня
XVII. Звезда
XVIII. Луна
XIX. Солнце
XX. Суд
XXI. Мир
Шут
Приложение I. Таро и астрология
Таро и астрология
Приложение II. Таро и гадание
Гадание и Таро
Расклады
Простые расклады
Расклады для разрешения конфликтов
Методы триады и пентады
Расклады на шесть, семь и восемь карт
Расклад на девять карт
Расклады на десять и более карт
Тринадцатикарточные расклады
Расклад на пятнадцать карт
Расклад на шестнадцать карт
Расклады «Подкова»
Расклады «Пирамида»
Более сложные расклады
Расклады, не связанные с гаданием
Значения карт Таро при гадании
Карта I. Маг
Карта II. Верховная Жрица
Карта III. Императрица
Карта IV. Император
Карта V. Верховный Жрец
Карта VI. Влюблённые
Карта VII. Колесница
Карта VIII. Правосудие
Карта IX. Отшельник
Карта X. Колесо Фортуны
Карта XI. Сила
Карта XII. Повешенный
Карта XIII. Смерть
Карта XIV. Умеренность
Карта XV. Дьявол
Карта XVI. Башня
Карта XVII. Звезда
Карта XVIII. Луна
Карта XIX. Солнце
Карта XX. Суд
Карта XXI. Мир
Карта 0. Шут
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