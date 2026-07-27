Гад - Таро и индивидуация

Индивидуация понимается в книге как процесс личностного преобразования, при котором человек обращается к глубинам бессознательного и заново открывает первозданные архетипические образы. Ирен Гад рассматривает Старшие Арканы Таро не как изолированные гадательные знаки, а как последовательность символических состояний, отражающих нисхождение духа в материю, столкновение сознания с собственной тенью и постепенное возвращение к внутренней целостности. Для раскрытия этой последовательности привлекаются юнгианская психология, каббалистическое Древо Жизни, алхимическая символика и астрологические соответствия.

Второй том посвящён восходящей части пути индивидуации: от встречи с инстинктивной силой и необходимости жертвы через смерть прежних форм, очищение, кризис, надежду и просветление — к Суду, Миру и парадоксальному образу Шута. Завершающие приложения расширяют авторскую концепцию, сопоставляя Арканы с астрологией, объясняя психологическое значение гадания и предлагая семьдесят два расклада, а также краткий справочник значений всех Старших Арканов.

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Соответствия с каббалой и алхимией. Том II

Пер. с англ. Е. С. Артемьевой; ред. Г. Форат. – М.: «Касталия», 2026. – 256 с.

ISBN 978-5-908110-91-4

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Содержание

XI. Сила XII. Повешенный XIII. Смерть XIV. Умеренность XV. Дьявол XVI. Башня XVII. Звезда XVIII. Луна XIX. Солнце XX. Суд XXI. Мир

Шут