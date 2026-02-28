Климент Александрийский - Строматы
Библиотека христианской мысли
Климент Александрийский, знаменитый Отец Церкви, живший в Александрии в середине II — начале III вв., по праву считается одним из создателей христианской философской доктрины. По некоторым данным, именно им было основано первое в истории христианское учебное заведение, Катехизаторская школа, та самая, которую впоследствии возглавил знаменитый христианский мыслитель и апологет Ориген.
Основное произведение Климента «Строматы» удивительно созвучно современности. Кроме ответов на животрепещущие этические вопросы в нем читатель найдет множество интересных исторических данных, получит сведения о современном Клименту гностицизме, неопифагореизме и среднем платонизме. Вне всяких сомнений, первое комментированное издание «Стромат» на русском языке окажется полезным как всем интересующимся христианской философией и богословием, так и широкому кругу читателей.
Перевод выполнен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (1997,1998-1999)
Климент Александрийский. Строматы. Том 1 (Книги 1-3)
Издание подготовил Е. В. Афонасин
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2003. — 544 с.
(Серия «Библиотека христианской мысли». Источники).
ISBN 5-89329-085-7
Климент Александрийский. Строматы. Том 1 (Книги 1-3) - Содержание
Ε. В. Афонасин. «Строматы» Климента Александрийского
- I. Климент Александрийский и его время
- II. Христианская традиция и философское образование
- III. Литературные особенности Стромат
- IV. Климент о стиле и жанре своего произведения. Письменное слово и тайная традиция гносиса
- V. О технике цитирования античных авторов
- VI. Текст Стромат: издания, переводы и библиография
- Приложение. Краткий план Стромат
Строматы. Книга первая
Перевод
Греческий текст
Строматы. Книга вторая
Перевод
Греческий текст
Строматы. Книга третья
Перевод
Греческий текс
Приложение. «Гносеология» Климента Александрийского и греческая философия
Перевод
Греческий текст
Климент Александрийский. Строматы. Том 2 (Книги 4-5)
Издание подготовил Е. В. Афонасин — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2003. — 336 с. — (Серия * Библиотека христианской мысли». Источники).
ISBN5-7435-0226-9
В данном томе продолжается публикация перевода основного произведения выдающегося христианского богослова и философа II века Климента
Александрийского. После подробного изложения в третьей книге своих воззрений на брак в четвертой книге «Стромат» Климент продолжает сюжет второй книги, именно, подробно говорит о том, каким, по его мнению, должен быть истинный гностик.
Специально рассматриваются вопросы о смысле исповедания веры и мученичестве за веру.
Примечательна глава, посвященная доказательству того, что «женщины ни в чем не уступают мужчинам на своем пути к совершенству. Заканчивается четвертая книга интересным разделом о Логосе.
Пятая книга является центральной и самой важной в «Строматах» и полностью посвящена анализу символизма и греческой философской традиции. Эта же тема продолжается в шестой книге, которая войдет в следующий выпуск.
СТРОМАТЫ. КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Перевод
Греческий текст
СТРОМАТЫ. КНИГА ПЯТАЯ
Перевод
Греческий текст
Комментарий к пятой книге «Стромат
Климент Александрийский. Строматы. Том 3 (Книги 6-7)
Издание подготовил Е. В. Афонасин — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2003. — 368с. — (Серия «Библиотека христианской мысли». Источники).
ISBN 5-7435-0227-7
Данным томом заканчивается публикация основного сочинения знаменитого Отца Церкви, богослова и христианского философа II века Климента Александрийского. В шестой книге Климент продолжает начатый в пятой анализ античного символизма и греческой философской традиции. В заключительной книге «Стромат» Климент снова возвращается к своей любимой теме и подробно описывает «гностический» образ жизни.
Наш автор отстаивает свое представление о том, каким должен быть «истинный» гностик, и для этого снова вступает в полемику с теми, кто, по его мнению, являются «ложными» гностиками. По этой причине, наряду с соответствующими разделами третьей и четвертой книг «Стромат», данная книга является важным источником по истории христианской мысли II-III веков.
СТРОМАТЫ. КНИГА ШЕСТАЯ
Перевод
Греческий текст
Комментарий кшестой книге «Стромат»
СТРОМАТЫ. КНИГА СЕДЬМАЯ
Перевод
Греческий текст
Индекс-указатель
