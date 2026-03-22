Гегель - Лекции по истории философии - 2

Г. В.Φ. Гегель - Лекции по истории философии в 3-х книгах – Книга вторая

Санкт-Петербург, „Наука", 1994 г. – 424 с.

ISBN 5-02-028172-7

Г. В.Φ. Гегель - Лекции по истории философии в 3-х книгах – Книга вторая - Содержание

Глава II. Второй отдел первого периода: от софистов до сократиков

A. Софисты

1. Протагор

2. Горгий

B. Сократ

C. Сократики

1. Мегарская школа

a. Евклид

b. Евбулид

c. Стильпон

2. Киренская школа

a. Аристипп

b. Феодор

c. Гегезий

d. Аннйкерис ·

3. Циническая школа

a. Антисфен

b. Диоген

c. Позднейшие циники

Глава III. Третий отдел первого периода: Платон и Аристотель

A. Платон

1. Диалектика

2. Философия природы

3. Философия духа

B. Аристотель

1. Метафизика

2. Философия природы

3. Философия духа

a. Психология

b. Практическая философия

а. Этика

β. Политика

4. Логика

Раздел второй. Второй период: догматизм и скептицизм

A. Стоическая философия

1. Физика

2. Логика

3. Мораль

B. Эпикур

1. Каноника

2. Метафизика

3. Физика

4. Мораль

C. Новая академия

1. Аркезилай

2. Карнеад

D. Скептицизм

1. Более древние тропы

2. Позднейшие тропы

Именной указатель

