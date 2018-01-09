Оккам Уильям - Избранное
Фрагменты сочинений великого английского философа Уильяма Оккама (ок. 1280-1347), основателя номиналистического направления в поздней схоластике.
Нельзя сказать, что имя Уильяма Оккама совершенно неизвестно отечественному читателю, интересующемуся историей философии: на русском языке имеется достаточно объемное исследование, посвященное Оккаму (А. П. Курантов, Н. И. Стяжкин. Оккам. М., 1978), статьи о нем присутствуют практически в любой философской энциклопедии,
без обзора творчества Оккама невозможно представить ни один курс по истории философии.
Тем не менее, вплоть до настоящего времени из колоссального литературного наследия великого английского философа[1] на русский язык не было переведено практически ничего (отдельные фрагменты, общим объемом в полтора десятка страниц, вошли в Антологию мировой философии[2]),
а потому непосредственно познакомиться с творчеством Оккама могли только специалисты, владеющие латинским языком.
Настоящее издание призвано, насколько это возможно, изменить такую ситуацию. В основу книги легла подборка текстов[3], осуществленная известным исследователем-медиевистом францисканцем Ф. Бенером (f 22. 05. 1955), стоявшим у истоков критического издания собрания сочинений Оккама (St. Bonaventure. Н. Х., 1967-1985).
На наш взгляд, антологию Бенера отличают следующие достоинства: она достаточно компактна и при этом вполне представительна (в антологию включены фрагменты из основных произведений Оккама: Ordinatio, Quodlibeta, Суммы всей логики), а потому читатель, не знакомый близко со средневековой философией и не привыкший к несколько своеобразному языку схоластов, столь непохожему на язык современной философии, сможет достаточно быстро составить более или менее полное представление о логике, эпистемологии и метафизике английского философа.
Уильям Оккам: Избранное
Пер. с лат. А. В. Апполонова и М. А. Гарнцева под общ. ред. А. В. Апполонова.
М.: Едиториал УРСС, 2002. — 272 с. (Bibliotheca Scholastica; Вып. 3.)
ISBN 5-354-00172-2
Уильям Оккам: Избранное - Содержание
Предисловие Л. В. Апполонов. Жизнь и творчество Уильяма Оккама
1. Логика
1.1. Пролог к «Сумме всей логики» (пер. А.В. Апполонова)
1.2. О терминах (пер. А. В. Апполонова)
1.3. О термине в собственном смысле слова (пер. А. В. Апполонова)
1.4.Деление терминов на категорематические и синкатегорематические (пер. А.В. Апполонова)
1.5.О различии между коннотативными и абсолютными именами (пер. А. В. Апполонова )
1.6.Имена первичной и вторичной импозиции (пер. А. В. Апполонова)
1.7.Унивокальные, эквивокальные, отыменные термины (пер.А. В. Апполонова )
1.8. О суппозиции терминов (пер. М. А.Гарнцева)
1.9. О разделении суппозиции (пер. М. А.Гарнцева)
1.10.О том, что термин может обладать персональной суппозицией в любом высказывании (пер. А. В. Апполонова)
1.11. Персональная суппозиция в частном (пер. А. В. Апполонова)
1.12. Общее деление высказываний (пер. А.В. Апполонова)
1.13. Что требуется для истинности единичного высказывания (пер. А.В. Апполонова)
1.14. Конъюнктивные высказывания (пер. А.В. Апполонова) ...
1.15. Дизъюнктивные высказывания (пер. А. В. Апполонова)
1.16. Деление силлогизмов (пер. А. В. Апполонова)
1.17. Общие правила вывода (пер. А. В. Апполонова)
2.Эпистемология
2.1. Статус научного знания (пер. А. В. Апполонова)
2.2. Интуитивное и абстрагированное знание (пер. М. А. Гарнцем)
2.3.Может ли быть интуитивное познание несуществующего объекта? (пер. М. А.Гарниева)
2.4.Первое познаваемое разумом по первичности происхождения есть ли единичное? (пер. М. А. Гарниева)
2.5. Об универсалиях (пер. А. В. Апполонова)
2.6. О том, что универсалия не есть вещь вне души (пер. А. В. Апполонова)
2.7.Мнение об универсалиях Иоанна Дунса Скота и его опровержение (пер. А.В. Апполонова)
2.8. Универсалия как мысленный образ (пер. А. В. Апполонова)
2.9. Универсалия как акт мышления (пер. А В. Апполонова)
3.Метафизика и этика
3.1.Сущее, сущность и существование (пер. А.В. Апполонова)
3.1.1. О сущем
3.1.2. Имеется ли реальное различие между бытием и сущностью вещи?
3.2.Естественная теология (пер. А. В. Апполонова )
3.2.1.Может ли теологическая истина, одна и та же по виду или числу, доказываться в теологии и в естественном знании
3.2.2. О познании Бога в общем понятии
3.2.3. Унивокация и аналогия
3.2.4. Доказательство существования Бога
3.2.5. Является ли Бог производящей причиной всего, от Него отличного?
3.2.6.Обладает ли Бог определенным и необходимым знанием всех будущих контингентных событий?
3.3.Может ли быть доказано, что разумная душа есть форма тела? (пер. М. А. Гарнцева)
3.4.Только ли акт воли есть необходимо добродетельный или порочный? (пер. М. А.Гарниева)
Примечания
Список сокращений и латинских названий
Index Rerum
Уильям Оккам: Избранное - 1.1. Пролог к «Сумме всей логики»
Изо всех искусств логика является наиболее подходящим инструментом, без которого не может быть познана в совершенстве ни одна наука. Она не подобна механическим инструментам, изнашивающимся от частого использования, напротив, [знание] ее увеличивается благодаря тщательному и продолжительному изучению любой другой науки, [в которой применяются правила логики]. В самом деле, знаток механики, не имеющий совершенного знания своего инструмента, совершенствуется, применяя этот инструмент, и так же человек, опытный в логике, посвящая себя иным наукам, одновременно приобретает и большее знание этого искусства [...].
И часто случается так, что молодые люди с теологического и других факультетов посвящают себя исследованию тончайших материй, не имея значительных познаний в логике, вследствие чего они наталкиваются на затруднения, которые являются для них неразрешимыми (хотя на самом деле они незначительны или вовсе не существуют), и допускают множество ошибок, считая подлинные доказательства софизмами, а софизмы принимая за доказательства.
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