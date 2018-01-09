Фрагменты сочинений великого английского философа Уильяма Оккама (ок. 1280-1347), основателя номиналистического направления в поздней схоластике.

Нельзя сказать, что имя Уильяма Оккама совершенно неизвестно отечественному читателю, интересующемуся историей философии: на русском языке имеется достаточно объемное исследование, посвященное Оккаму (А. П. Курантов, Н. И. Стяжкин. Оккам. М., 1978), статьи о нем присутствуют практически в любой философской энциклопедии,

без обзора творчества Оккама невозможно представить ни один курс по истории философии.

Тем не менее, вплоть до настоящего времени из колоссального литературного наследия великого английского философа [1] на русский язык не было переведено практически ничего (отдельные фрагменты, общим объемом в полтора десятка страниц, вошли в Антологию мировой философии [2] ),

а потому непосредственно познакомиться с творчеством Оккама могли только специалисты, владеющие латинским языком.

Настоящее издание призвано, насколько это возможно, изменить такую ситуацию. В основу книги легла подборка текстов [3] , осуществленная известным исследователем-медиевистом францисканцем Ф. Бенером (f 22. 05. 1955), стоявшим у истоков критического издания собрания сочинений Оккама (St. Bonaventure. Н. Х., 1967-1985).

На наш взгляд, антологию Бенера отличают следующие достоинства: она достаточно компактна и при этом вполне представительна (в антологию включены фрагменты из основных произведений Оккама: Ordinatio, Quodlibeta, Суммы всей логики), а потому читатель, не знакомый близко со средневековой философией и не привыкший к несколько своеобразному языку схоластов, столь непохожему на язык современной философии, сможет достаточно быстро составить более или менее полное представление о логике, эпистемологии и метафизике английского философа.