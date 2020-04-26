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Германская мысль конца XIX - начала XX в - Theologia teutonica contemporanea

Германская мысль конца XIX - начала XX в.
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism
«Профессорская библиотека»
В сборник вошли малоизвестные произведения теологов-протестантов конца XIX — начала XX в. Р. Кнопфа, А. Гарнака, В. Вреде, А. Юлихера, знаменитого философа-индолога П. Дейссена, философа культуры Х. С. Чемберлена, великого немецкого композитора Р. Вагнера, а также доклад немецкого писателя Г. Гессе «Фауст и Заратустра».
Все публикации объединяет глубокое размышление об основаниях веры. В заключающей сборник статье делается попытка рассмотрения современной религиозной мысли и предлагается один из путей ее выхода из кризисного состояния.Издание адресовано отечественным богословам самых разных конфессий, филологам, психологам, историкам, философам, религиоведам, культурологам, а также всем интересующимся историей раннего христианства и проблемами богословия.

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX - начала XX в. о религии, искусстве, философии

Сб. произведений
Сост., предисл., комм., пер., заключит, статья Ивана Фокина.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 385 с.
ISBN 5-288-04107-5 (Изд-во Петерб. ун-та)
ISBN 5-211-05305-2 (Изд-во Моск. ун-та)

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX - начала XX в. о религии, искусстве, философии - Содержание

  • От СОСТАВИТЕЛЯ
  • ГЕРМАН ГЕССЕ. ФАУСТ И ЗАРАТУСТРА
  • РИХАРД ВАГНЕР. ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
  • ПАУЛЬ ДЕЙССЕН. ВЕДАНТА И ПЛАТОН. В СВЕТЕ КАНТОВОЙ ФИЛОСОФИИ
  • ХАУСТОН СТЮАРТ ЧЕМБЕРЛЕН ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА
    • РЕЛИГИЯ ОПЫТА
    • БУДДА И ХРИСТОС
    • БУДДА
    • ХРИСТОС
  • РУДОЛЬФ КНОПФ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ
    • I. ИУДЕЙСКИЕ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩИЙ МИР
    • II. ДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
    • III. КРУШЕНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ
    • IV. ГРЕЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
    • V. ГРЕКИ И ХРИСТИАНСТВО
    • VI. НЕБО И АД ГРЕКОВ В АПОКАЛИПСИСЕ ПЕТРА
  • АДОЛЬФ ГАРНАК. МОНАШЕСТВО, ЕГО ИДЕАЛЫ И ЕГО ИСТОРИЯ
    • ВВЕДЕНИЕ
    • I. ЭПОХА АПОСТОЛОВ
    • II. II СТОЛЕТИЕ (ГНОСТИЦИЗМ И МОНТАНИЗМ)
    • III. III и IV СТОЛЕТИЯ (ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА)
    • IV. ВОСТОЧНОЕ МОНАШЕСТВО
    • V. НАЧАЛО ЗАПАДНОГО МОНАШЕСТВА. АВГУСТИН
    • VI. БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ И ЕГО ОРДЕН ДО X СТОЛЕТИЯ
    • VII. КЛЮНИЙСКАЯ РЕФОРМА: XI и XII СТОЛЕТИЯ
    • VIII. ФРАНЦИСК. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА ОТ XIII до XV СТОЛЕТИЯ
    • IX. ОРДЕН ИЕЗУИТОВ И НОВОЕ ВРЕМЯ
    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • АДОЛЬФ ГАРНАК. СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА
  • АДОЛЬФ ГАРНАК. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО ДО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ
    • ВВЕДЕНИЕ
    • I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ К ЦЕРКВИ
    • II. ЦЕРКОВЬ В I В. (ОКОЛО 30-130 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ и КУЛЬТУРЕ
    • III. ЦЕРКОВЬ ВО II В. (ОКОЛО 130-230 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ И КУЛЬТУРЕ
    • IV. ЦЕРКОВЬ В III в. (около 230^-311 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ и КУЛЬТУРЕ
    • V. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕРКВИ
    • VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:' ОТ КОНСТАНТИНА ДО ГРАЦИАНА И ФЕОДОСИЯ (306-395 гг.). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • ВИЛЬЯМ ВРЕДЕ. МЕСТО ПАВЛА В ИСТОРИИ
    • ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
    • ПАВЕЛ И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ЕМУ РАЗВИТИЕ — ВЛИЯНИЕ ПАВЛА НА ЕГО ЭПОХУ
    • ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАВЛА
  • АДОЛЬФ ЮЛИХЕР. РЕЛИГИЯ ИИСУСА И НАЧАЛО ХРИСТИАНСТВА ДО НИКЕЙСКОГО СОБОРА
    • ВВЕДЕНИЕ — ИИСУС
    • I. Источники истории Иисуса
    • II. Внешнее течение жизни Иисуса
    • III. Религия Иисуса
    • ПАВЕЛ И ЭПОХА АПОСТОЛОВ (ДО 125 г.)
    • I. Вера в Воскресение Иисуса
    • II. Первоначальная община в Иерусалиме
    • III. Павел. Его ЖИЗНЬ И деятельность
    • IV. Религия и теология Павла
    • V. Средний тип христианина в древних общинах
    • VI. Развитие теологии Павла в течение двух ближайших поколений
    • ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ В ЦЕРКВИ ОТ 125 до 325 г
    • I. Христианство эпигонов
    • II. Борьба с гностицизмом, ее опасность и ее счастливый конец
    • III. Превращение христианства в церковь со времени борьбы с гностиками
  • КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ
  • ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ. Иван Фокин

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX - начала XX в. о религии, искусстве, философии - Иван Фокин - От составителя

После большевистского разгрома нашей философской и богословской культуры очень трудно, почти невозможно, высказываться прямо и непосредственно по философско-теологическим проблемам современного русского христианства. Постоянно приходится делать всевозможные пояснения и оговорки, без которых просто не преодолеть глубоких разрывов в нашей духовной действительности, образовавшихся после террора «воинствующего материализма».

В книгу «THEOLOGIA TEUTONICA CONTEMPORANEA» («Современная немецкая теология») вошли переводы трудов немецких мыслителей конца XIX — начала XX в., объединенные одной общей темой — поиском религиозной и научно-философской Истины, благодаря которой, согласно всем авторам настоящего сборника, только и может существовать современная культура как нечто органически развивающееся из единого Духа. Эта книга призвана, по замыслу составителя и издателей, познакомить русских читателей с этой малоизвестной духовной позицией представителей немецкой эстетической, теологической и философской мысли, незаслуженно забытых или замалчиваемых в современной богословской, религиоведческой и историко-философской науке.

Исходя из такой цели, трудно было избежать некоторой эклектичности при составлении настоящего сборника. Однако, несмотря на это очевидное несовершенство, необходимость публикации подобной литературы ощущается в настоящее время весьма остро: прежде всего из-за плачевного состояния отечественного гуманитарного (духовного) образования, после того как из высшей школы ушла так называемая «марксистско-ленинская философия», внедрявшаяся в сознание нескольких поколений русских «интеллигентов» в виде «научного материализма и атеизма», а место простого и непредвзятого изучения христианской религии заняло аморфное преподавание различных религиозных мировоззрений, получившее ничего не говорящее название «религиоведение».

В связи с такой путаницей в умах, и, по-видимому, с не вполне сознаваемой нелепостью отношения к религии как к «религиоведению» (представим себе философию, вдруг превратившуюся в «философи-оведение»!), при подготовке книги были учтены некоторые основные тенденции и ошибки нашего все еще «общественного» образования. Поэтому в сборник наряду с исследованиями знаменитых немецких теологов-протестантов «вильгельмовской эпохи» начала XX столетия (Р. Кнопфа, А. Гарнака, П. Вреде, А. Юлихера) вошли также некоторые произведения, весьма косвенно относящиеся к теологии в традиционном ее понимании (X. С. Чемберлен, П. Дейссен). Наконец, при составлении было сочтено возможным включить в издание небольшой доклад Г. Гессе «Фауст и Заратустра», трактующий проблемы современного естествознания в несколько необычном, отчасти эстетическом и научном, отчасти теолого-историческом ключе, и известную статью Р. Вагнера «Искусство и революция» с ее весьма оригинальным и тем не менее органическим соединением взглядов античности и христианства.

Вопросы религии давно стали делом всего культурного человечества, по сути, перейдя границы отдельных народностей и исповеданий, и поэтому всякая оригинальная мысль, всякое искреннее открытое слово о Боге и Его отношении к человеку наполняют нас столь же искренней радостью и надеждой на лучшее будущее современного христианства, а значит, и всей совокупности нашей духовной жизни. Поэтому совершенно естественно после столетия запустения и варварства возрадоваться иной раз и давно уже пройденному или полузабытому в области христианского богословия. Именно эту радость припоминания и призвана доставить читателю книга «THEOLOGIA TEUTONICA CONTEMPORANEA», появление которой вызвано как духовными потребностями нашей историко-философской науки, так и интересом к событиям и проблемам истории раннего христианства.
Views 1 659
Rating 4.8 / 5
Added 26.04.2020
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (14)

Comments (2 comments)

E
esxatos 6 years ago

Ценнейшее издание! И так мало востребованное на сайте! 
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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