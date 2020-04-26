В сборник вошли малоизвестные произведения теологов-протестантов конца XIX — начала XX в. Р. Кнопфа, А. Гарнака, В. Вреде, А. Юлихера, знаменитого философа-индолога П. Дейссена, философа культуры Х. С. Чемберлена, великого немецкого композитора Р. Вагнера, а также доклад немецкого писателя Г. Гессе «Фауст и Заратустра».

Все публикации объединяет глубокое размышление об основаниях веры. В заключающей сборник статье делается попытка рассмотрения современной религиозной мысли и предлагается один из путей ее выхода из кризисного состояния.Издание адресовано отечественным богословам самых разных конфессий, филологам, психологам, историкам, философам, религиоведам, культурологам, а также всем интересующимся историей раннего христианства и проблемами богословия.

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX - начала XX в. о религии, искусстве, философии - Содержание

От СОСТАВИТЕЛЯ

ГЕРМАН ГЕССЕ. ФАУСТ И ЗАРАТУСТРА

РИХАРД ВАГНЕР. ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ

ПАУЛЬ ДЕЙССЕН. ВЕДАНТА И ПЛАТОН. В СВЕТЕ КАНТОВОЙ ФИЛОСОФИИ

ХАУСТОН СТЮАРТ ЧЕМБЕРЛЕН ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА РЕЛИГИЯ ОПЫТА БУДДА И ХРИСТОС БУДДА ХРИСТОС

РУДОЛЬФ КНОПФ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ I. ИУДЕЙСКИЕ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩИЙ МИР II. ДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ III. КРУШЕНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ IV. ГРЕЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ V. ГРЕКИ И ХРИСТИАНСТВО VI. НЕБО И АД ГРЕКОВ В АПОКАЛИПСИСЕ ПЕТРА

АДОЛЬФ ГАРНАК. МОНАШЕСТВО, ЕГО ИДЕАЛЫ И ЕГО ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЕ I. ЭПОХА АПОСТОЛОВ II. II СТОЛЕТИЕ (ГНОСТИЦИЗМ И МОНТАНИЗМ) III. III и IV СТОЛЕТИЯ (ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА) IV. ВОСТОЧНОЕ МОНАШЕСТВО V. НАЧАЛО ЗАПАДНОГО МОНАШЕСТВА. АВГУСТИН VI. БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ И ЕГО ОРДЕН ДО X СТОЛЕТИЯ VII. КЛЮНИЙСКАЯ РЕФОРМА: XI и XII СТОЛЕТИЯ VIII. ФРАНЦИСК. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА ОТ XIII до XV СТОЛЕТИЯ IX. ОРДЕН ИЕЗУИТОВ И НОВОЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДОЛЬФ ГАРНАК. СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

АДОЛЬФ ГАРНАК. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО ДО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ ВВЕДЕНИЕ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ К ЦЕРКВИ II. ЦЕРКОВЬ В I В. (ОКОЛО 30-130 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ и КУЛЬТУРЕ III. ЦЕРКОВЬ ВО II В. (ОКОЛО 130-230 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ И КУЛЬТУРЕ IV. ЦЕРКОВЬ В III в. (около 230^-311 гг.) и ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ и КУЛЬТУРЕ V. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕРКВИ VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:' ОТ КОНСТАНТИНА ДО ГРАЦИАНА И ФЕОДОСИЯ (306-395 гг.). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ

ВИЛЬЯМ ВРЕДЕ. МЕСТО ПАВЛА В ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА ПАВЕЛ И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ЕМУ РАЗВИТИЕ — ВЛИЯНИЕ ПАВЛА НА ЕГО ЭПОХУ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАВЛА

АДОЛЬФ ЮЛИХЕР. РЕЛИГИЯ ИИСУСА И НАЧАЛО ХРИСТИАНСТВА ДО НИКЕЙСКОГО СОБОРА ВВЕДЕНИЕ — ИИСУС I. Источники истории Иисуса II. Внешнее течение жизни Иисуса III. Религия Иисуса ПАВЕЛ И ЭПОХА АПОСТОЛОВ (ДО 125 г.) I. Вера в Воскресение Иисуса II. Первоначальная община в Иерусалиме III. Павел. Его ЖИЗНЬ И деятельность IV. Религия и теология Павла V. Средний тип христианина в древних общинах VI. Развитие теологии Павла в течение двух ближайших поколений ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ В ЦЕРКВИ ОТ 125 до 325 г I. Христианство эпигонов II. Борьба с гностицизмом, ее опасность и ее счастливый конец III. Превращение христианства в церковь со времени борьбы с гностиками

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ. Иван Фокин

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX - начала XX в. о религии, искусстве, философии - Иван Фокин - От составителя



После большевистского разгрома нашей философской и богословской культуры очень трудно, почти невозможно, высказываться прямо и непосредственно по философско-теологическим проблемам современного русского христианства. Постоянно приходится делать всевозможные пояснения и оговорки, без которых просто не преодолеть глубоких разрывов в нашей духовной действительности, образовавшихся после террора «воинствующего материализма».



В книгу «THEOLOGIA TEUTONICA CONTEMPORANEA» («Современная немецкая теология») вошли переводы трудов немецких мыслителей конца XIX — начала XX в., объединенные одной общей темой — поиском религиозной и научно-философской Истины, благодаря которой, согласно всем авторам настоящего сборника, только и может существовать современная культура как нечто органически развивающееся из единого Духа. Эта книга призвана, по замыслу составителя и издателей, познакомить русских читателей с этой малоизвестной духовной позицией представителей немецкой эстетической, теологической и философской мысли, незаслуженно забытых или замалчиваемых в современной богословской, религиоведческой и историко-философской науке.



Исходя из такой цели, трудно было избежать некоторой эклектичности при составлении настоящего сборника. Однако, несмотря на это очевидное несовершенство, необходимость публикации подобной литературы ощущается в настоящее время весьма остро: прежде всего из-за плачевного состояния отечественного гуманитарного (духовного) образования, после того как из высшей школы ушла так называемая «марксистско-ленинская философия», внедрявшаяся в сознание нескольких поколений русских «интеллигентов» в виде «научного материализма и атеизма», а место простого и непредвзятого изучения христианской религии заняло аморфное преподавание различных религиозных мировоззрений, получившее ничего не говорящее название «религиоведение».



В связи с такой путаницей в умах, и, по-видимому, с не вполне сознаваемой нелепостью отношения к религии как к «религиоведению» (представим себе философию, вдруг превратившуюся в «философи-оведение»!), при подготовке книги были учтены некоторые основные тенденции и ошибки нашего все еще «общественного» образования. Поэтому в сборник наряду с исследованиями знаменитых немецких теологов-протестантов «вильгельмовской эпохи» начала XX столетия (Р. Кнопфа, А. Гарнака, П. Вреде, А. Юлихера) вошли также некоторые произведения, весьма косвенно относящиеся к теологии в традиционном ее понимании (X. С. Чемберлен, П. Дейссен). Наконец, при составлении было сочтено возможным включить в издание небольшой доклад Г. Гессе «Фауст и Заратустра», трактующий проблемы современного естествознания в несколько необычном, отчасти эстетическом и научном, отчасти теолого-историческом ключе, и известную статью Р. Вагнера «Искусство и революция» с ее весьма оригинальным и тем не менее органическим соединением взглядов античности и христианства.



Вопросы религии давно стали делом всего культурного человечества, по сути, перейдя границы отдельных народностей и исповеданий, и поэтому всякая оригинальная мысль, всякое искреннее открытое слово о Боге и Его отношении к человеку наполняют нас столь же искренней радостью и надеждой на лучшее будущее современного христианства, а значит, и всей совокупности нашей духовной жизни. Поэтому совершенно естественно после столетия запустения и варварства возрадоваться иной раз и давно уже пройденному или полузабытому в области христианского богословия. Именно эту радость припоминания и призвана доставить читателю книга «THEOLOGIA TEUTONICA CONTEMPORANEA», появление которой вызвано как духовными потребностями нашей историко-философской науки, так и интересом к событиям и проблемам истории раннего христианства.

