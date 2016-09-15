Обстоятельнейшее исследование о жизни, пастырских трудах и сочинениях св. Иринея Лионского (ок. 130-202) не имеет аналогов в русской церковно-исторической науке. В книге рассмотрены и самым тщательным образом разобраны практически все вопросы, касающиеся как подробностей жизни великого отца Церкви (происхождение, ранние годы, знакомство со св. Поликарпом Смирнским и «пресвитерами», поездки в Рим и епископство в Галлии, борьба с гностицизмом, монтанизмом и другими лжеучениями, участие в пасхальных спорах и многое другое), так и его плодотворной литературной деятельности, особенно по созданию главных произведений св. Иринея — «Против ересей» в пяти книгах и «Доказательство апостольской проповеди». Федченков С. А. - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность Печатается по изданию: Федченков С. А Святой Ириней Лионский. Иго жизнь и литературная деятельность. Сергиев Посад, 1917 СПб.: «Издательство Олега Абышко» 2008. — 576 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»). ISBN 978-5-903525-21-8 Федченков С. А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность - Содержание Предисловие ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Жизнь св. Иринея Лионского Глава I. Происхождение св. Иринея 1. Национальность и место рождения св. Иринея

Национальность и место рождения св. Иринея 2. Время рождения св. Иринея Глава II. Ранние годы св. Иринея 1.Место жительства и среда, где вращался Ириней в ранние годы

2. Светское образование св. Иринея

Светское образование св. Иринея 3. Знакомство св. Иринея с Поликарпом и «пресвитерами»

Знакомство св. Иринея с Поликарпом и «пресвитерами» 4.Поездка св. Иринея в Рим в 154-155 г Глава III. Галльская церковь в эпоху св. Иринея 1. Краткие географические и исторические сведения о Галлии

Краткие географические и исторические сведения о Галлии 2. Христианство в Галлии

Христианство в Галлии 3. Гностицизм

Гностицизм 4. Монтанизм

Монтанизм 5.Пасхальные споры Глава IV. Жизнь и деятельность св. Иринея в Галлии 1. До 177 г

До 177 г 2. Лионское гонение 177 г

Лионское гонение 177 г 3. Поездка св. Иринея в Рим по поводу раскола монтанистов

Поездка св. Иринея в Рим по поводу раскола монтанистов 4. Посвящение св. Иринея в сан епископа

Посвящение св. Иринея в сан епископа 5. Борьба с гностиками

Борьба с гностиками 6. Участие св. Иринея в пасхальных спорах;..

Участие св. Иринея в пасхальных спорах;.. 7. Борьба с ересью Флорина

Борьба с ересью Флорина 8. Раскол Власта:

Раскол Власта: 9. Пастырско-проповедническая деятельность СВ. Иринея

Пастырско-проповедническая деятельность СВ. Иринея 10. Ученики св. Иринея

Ученики св. Иринея 11. Мученическая кончина св. Иринея; ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Литературная деятельность св. Иринея 1. Свидетельства древности о литературной детельности св. Иринея

2. Рукописные кодексы и печатные издания творений св. Иринея Глава I. «Обличение и опровержение лжеименного знания» («Против ересей») 1. Свидетельства древности о литературной деятельности св. Иринея

Свидетельства древности о литературной деятельности св. Иринея 2. Содержание «Против ересей»

Содержание «Против ересей» 3. Источники «Против ересей»

Источники «Против ересей» 4. Время появления латинского перевода «Против ересей»

Время появления латинского перевода «Против ересей» 5.Греческий подлинник «Против ересей» в Новое время

6.Подлинность «Против ересей»

7.Значение «Против ересей» Глава II. «Доказательство апостольской проповеди» 1. Свидетельства древности и открытие сочинения

Свидетельства древности и открытие сочинения 2. Армянский перевод

Армянский перевод 3. Первоначальное заглавие сочинения

Первоначальное заглавие сочинения 4. Адресат «Доказательства»

Адресат «Доказательства» 5. Время написания «Доказательства»

Время написания «Доказательства» 6. Содержание «Доказательства»

Содержание «Доказательства» 7. Подлинность «Доказательства»

Подлинность «Доказательства» 8. Значение «Доказательства» Глава III. Несохранившиеся и сомнительные сочинения 1.«О единоначалии, или О том, что Бог не виновник зла»

2. «Книга о восьмерице»

«Книга о восьмерице» 3. «О расколе»

«О расколе» 4. Письма к папе Виктору

Письма к папе Виктору 5. Письма к разным епископам по поводу пасхального спора

Письма к разным епископам по поводу пасхального спора 6. «О познании»

«О познании» 7. «Книга разных проповедей»

«Книга разных проповедей» 8. «Книга против Маркиона»

«Книга против Маркиона» 9. Письмо Лионской и Виеннской церквей о мучениках лионских

Письмо Лионской и Виеннской церквей о мучениках лионских 10. «О вере»

«О вере» 11. Комментарии на разные книги Св. Писания

Комментарии на разные книги Св. Писания 12. «О сущности всего»:

«О сущности всего»: 13. «О Св. Троице»

«О Св. Троице» 14. «Слово против Саторнина»

«Слово против Саторнина» 15. «Слово против Колорваса»

«Слово против Колорваса» 16. «Слово о домостроительстве Спасителя»

«Слово о домостроительстве Спасителя» 17. Фрагменты Пфаффа Заключение Федченков С. А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность - Предисловие

Эпоха, в которую жил и действовал Ириней Лионский, является одной из выдающихся в истории Церкви. Св. отец принадлежал к третьему поколению христиан.

Апостолов и их ближайших преемников не было уже в это время в живых. Место их во главе Церкви заняли люди, не видевшие Господа и учеников Его и потому, кроме личных своих дарований и высокой жизни, не выделявшиеся особенно из среды верующих. С другой стороны, и рядовые христиане не только делаются (в крещении), но и рождаются теперь таковыми, воспринимая веру по традации, от отцов и матерей своих. Чрезвычайные духовные дары хотя и не исчезли совсем, но стали настолько редки, что в лице монтанистов явились люди, поставившие себе задачей отстаивать их законность, необходимость и действенность в настоящее время. Кроме того, на основании более чем столетнего опыта (по вознесении Христа) верующие убедились, что слова Господа (Мф- 24, 34) и ап. Павла (/ Кор. 7, 39) о близости конца мира и суда нельзя понимать буквально. Они начали догадываться, что Церкви христианской надлежит распространиться по всему миру и существовать во все последующие времена.

Нравственный энтузиазм, отличавший первохристиан, стал несколько падать. Но зато на место и отчасти в связи с уменьшением его более и более вырисовывается новое настроение, желание понять и защитить данными разума свою религию. Такова уже природа человеческая, не удовлетворяющаяся принятием каких-либо истин только на веру. К тому же в Церковь теперь вступили образованные люди из языческого общества, привыкшие до христианства философствовать, иметь дело с системами и т. п. Нравственно-практическое направление, господствовавшее во времена апостолов и в писаниях мужей апостольских, не удовлетворяло их.

Немалое значение имели в данном периоде и внецерковные течения. Церковь, как и раньше, подвергается гонениям со стороны римского правительства и преследованиям общества. Среди черни и интеллигенции распространяются вздорные слухи о Фиэстовых вечерях, Эдиповых кровосмешениях христиан, их враждебности существующему государственному строю и т. п. Против христианства пишутся даже литературные произведения, вроде известного труда Цельса. Мало того, появляются люди, которые под видом друзей Церкви расхищают ее овец. Таковы представители гностицизма. Ересь эта существовала и раньше, но никогда она не достигала такой силы, как в эпоху жизни св. Иринея. Руководители ее выпустили много сочинений для уяснения их учения и против Церкви; устраивали свои собрания, имели отличный от общецерковного культ, слишком свободно обращались со Св. Писанием, не признавали православных епископов и т. п.

А когда стали вырабатываться и точно определяться формы церковного устройства и жизни, то поднялось новое движение, якобы в защиту старого порядка вещей (монтанизм). Его представители отрицали епископат, доказывали наступление «нового периода домостроительства» со времени возникновения их общин; выдвигали на первый план изречения своих пророков, ставя их не только наряду, но часто и выше Св. Писания; свысока относились к церковным христианам, считая спасение последних почти невозможным; доводили до крайности требования свои относительно нравственной жизни.