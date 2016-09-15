Федченков - Святой Ириней Лионский
Обстоятельнейшее исследование о жизни, пастырских трудах и сочинениях св. Иринея Лионского (ок. 130-202) не имеет аналогов в русской церковно-исторической науке.
В книге рассмотрены и самым тщательным образом разобраны практически все вопросы, касающиеся как подробностей жизни великого отца Церкви (происхождение, ранние годы, знакомство со св. Поликарпом Смирнским и «пресвитерами», поездки в Рим и епископство в Галлии, борьба с гностицизмом, монтанизмом и другими лжеучениями, участие в пасхальных спорах и многое другое), так и его плодотворной литературной деятельности, особенно по созданию главных произведений св. Иринея — «Против ересей» в пяти книгах и «Доказательство апостольской проповеди».
Федченков С. А. - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность
Печатается по изданию: Федченков С. А Святой Ириней Лионский. Иго жизнь и литературная деятельность. Сергиев Посад, 1917
СПб.: «Издательство Олега Абышко» 2008. — 576 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).
ISBN 978-5-903525-21-8
Федченков С. А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Жизнь св. Иринея Лионского
Глава I. Происхождение св. Иринея
- 1. Национальность и место рождения св. Иринея
- 2. Время рождения св. Иринея
Глава II. Ранние годы св. Иринея
- 1.Место жительства и среда, где вращался Ириней в ранние годы
- 2. Светское образование св. Иринея
- 3. Знакомство св. Иринея с Поликарпом и «пресвитерами»
- 4.Поездка св. Иринея в Рим в 154-155 г
Глава III. Галльская церковь в эпоху св. Иринея
- 1. Краткие географические и исторические сведения о Галлии
- 2. Христианство в Галлии
- 3. Гностицизм
- 4. Монтанизм
- 5.Пасхальные споры
Глава IV. Жизнь и деятельность св. Иринея в Галлии
- 1. До 177 г
- 2. Лионское гонение 177 г
- 3. Поездка св. Иринея в Рим по поводу раскола монтанистов
- 4. Посвящение св. Иринея в сан епископа
- 5. Борьба с гностиками
- 6. Участие св. Иринея в пасхальных спорах;..
- 7. Борьба с ересью Флорина
- 8. Раскол Власта:
- 9. Пастырско-проповедническая деятельность СВ. Иринея
- 10. Ученики св. Иринея
- 11. Мученическая кончина св. Иринея;
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Литературная деятельность св. Иринея
- 1. Свидетельства древности о литературной детельности св. Иринея
- 2. Рукописные кодексы и печатные издания творений св. Иринея
Глава I. «Обличение и опровержение лжеименного знания» («Против ересей»)
- 1. Свидетельства древности о литературной деятельности св. Иринея
- 2. Содержание «Против ересей»
- 3. Источники «Против ересей»
- 4. Время появления латинского перевода «Против ересей»
- 5.Греческий подлинник «Против ересей» в Новое время
- 6.Подлинность «Против ересей»
- 7.Значение «Против ересей»
Глава II. «Доказательство апостольской проповеди»
- 1. Свидетельства древности и открытие сочинения
- 2. Армянский перевод
- 3. Первоначальное заглавие сочинения
- 4. Адресат «Доказательства»
- 5. Время написания «Доказательства»
- 6. Содержание «Доказательства»
- 7. Подлинность «Доказательства»
- 8. Значение «Доказательства»
Глава III. Несохранившиеся и сомнительные сочинения
- 1.«О единоначалии, или О том, что Бог не виновник зла»
- 2. «Книга о восьмерице»
- 3. «О расколе»
- 4. Письма к папе Виктору
- 5. Письма к разным епископам по поводу пасхального спора
- 6. «О познании»
- 7. «Книга разных проповедей»
- 8. «Книга против Маркиона»
- 9. Письмо Лионской и Виеннской церквей о мучениках лионских
- 10. «О вере»
- 11. Комментарии на разные книги Св. Писания
- 12. «О сущности всего»:
- 13. «О Св. Троице»
- 14. «Слово против Саторнина»
- 15. «Слово против Колорваса»
- 16. «Слово о домостроительстве Спасителя»
- 17. Фрагменты Пфаффа
Заключение
Федченков С. А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность - Предисловие
Эпоха, в которую жил и действовал Ириней Лионский, является одной из выдающихся в истории Церкви. Св. отец принадлежал к третьему поколению христиан.
Апостолов и их ближайших преемников не было уже в это время в живых. Место их во главе Церкви заняли люди, не видевшие Господа и учеников Его и потому, кроме личных своих дарований и высокой жизни, не выделявшиеся особенно из среды верующих. С другой стороны, и рядовые христиане не только делаются (в крещении), но и рождаются теперь таковыми, воспринимая веру по традации, от отцов и матерей своих. Чрезвычайные духовные дары хотя и не исчезли совсем, но стали настолько редки, что в лице монтанистов явились люди, поставившие себе задачей отстаивать их законность, необходимость и действенность в настоящее время. Кроме того, на основании более чем столетнего опыта (по вознесении Христа) верующие убедились, что слова Господа (Мф- 24, 34) и ап. Павла (/ Кор. 7, 39) о близости конца мира и суда нельзя понимать буквально. Они начали догадываться, что Церкви христианской надлежит распространиться по всему миру и существовать во все последующие времена.
Нравственный энтузиазм, отличавший первохристиан, стал несколько падать. Но зато на место и отчасти в связи с уменьшением его более и более вырисовывается новое настроение, желание понять и защитить данными разума свою религию. Такова уже природа человеческая, не удовлетворяющаяся принятием каких-либо истин только на веру. К тому же в Церковь теперь вступили образованные люди из языческого общества, привыкшие до христианства философствовать, иметь дело с системами и т. п. Нравственно-практическое направление, господствовавшее во времена апостолов и в писаниях мужей апостольских, не удовлетворяло их.
Немалое значение имели в данном периоде и внецерковные течения. Церковь, как и раньше, подвергается гонениям со стороны римского правительства и преследованиям общества. Среди черни и интеллигенции распространяются вздорные слухи о Фиэстовых вечерях, Эдиповых кровосмешениях христиан, их враждебности существующему государственному строю и т. п. Против христианства пишутся даже литературные произведения, вроде известного труда Цельса. Мало того, появляются люди, которые под видом друзей Церкви расхищают ее овец. Таковы представители гностицизма. Ересь эта существовала и раньше, но никогда она не достигала такой силы, как в эпоху жизни св. Иринея. Руководители ее выпустили много сочинений для уяснения их учения и против Церкви; устраивали свои собрания, имели отличный от общецерковного культ, слишком свободно обращались со Св. Писанием, не признавали православных епископов и т. п.
А когда стали вырабатываться и точно определяться формы церковного устройства и жизни, то поднялось новое движение, якобы в защиту старого порядка вещей (монтанизм). Его представители отрицали епископат, доказывали наступление «нового периода домостроительства» со времени возникновения их общин; выдвигали на первый план изречения своих пророков, ставя их не только наряду, но часто и выше Св. Писания; свысока относились к церковным христианам, считая спасение последних почти невозможным; доводили до крайности требования свои относительно нравственной жизни.
No comments yet. Be the first!