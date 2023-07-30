Двадцать пятое издание «Библейского справочника Геллея» продолжает служение моего прадеда. Генри X. Геллей посвятил жизнь распространению Слова Божьего. Он хотел, чтобы все читали, знали и любили Библию, а также верили в ее богодухновенное послание и принимали его.

Я желаю от всего сердца, чтобы это двадцать пятое издание «Библейского справочника Геллея», теперь дополненное новыми библейскими исследованиями, свежей археологической информацией, новыми картами и иллюстрациями, продолжало быть благословением для всех читателей. Я хотела бы выразить искреннюю любовь и признательность своей бабушке, Джулии Берри, которая после смерти своего отца, Генри Геллея, много лет посвятила изданию «Библейского справочника». Ее труд над этим двадцать пятым изданием помог нам лучше понять служение ее отца и направлял нас в завершении этого дополненного издания.

Большое спасибо всем, кто поддержал нас и помог с этим двадцать пятым изданием, в особенности моей матери, Джулии Шнибергер; моему мужу, Гэри Уикеру; доктору Стэну Гандри, Эду и Руфи ван дер Маас и Карлу Расмуссену. Мы своими глазами видели множество вызывающих благоговение примеров того, как Господь действовал через команду этих и других людей, способствуя завершению нового издания «Справочника Геллея». Как и раньше, этот справочник, по словам моего прадеда, «предлагается вниманию каждого христианина, чтобы он был постоянным и преданным читателем Библии; а также Церкви и священству, основная задача которых прививать людям этот навык, поощрять и ободрять их в этом».

Патриция Уикер

Библейский справочник Геллея

8-е издание на русском языке

Дополнено рекомендациями по изучению Библии

Новые фотографии, карты, схемы

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2017. - 784 г.

ISBN 978-5-74541434-3

Библейский справочник Геллея - Содержание

Предисловие

СЕРДЦЕ БИБЛИИ

Сердце Библии

Привычка читать Библию

Посещение церкви как проявление богопочитания

Известные высказывания о Библии

ОСНОВЫ БИБЛИИ

Что такое Библия

Как построена Библия

О чем рассказывает Библия

чем рассказывает Библия Основные темы библейских книг

Контекст Библии

Письмо, книги и Библия

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

В НАЧАЛЕ

Бытие 1-11

Время патриархов

Бытие 12-50

Исход из Египта

Исход — Второзаконие

Завоевание и освоение Ханаана

Иисус Навин — Руфь

Монархия: Давид, Соломон и разделенное царство

Первая книга Царств — Вторая Книга Паралипоменон

Вавилонский плен и возвращение из плена

Еэдра — Есфирь

Поэзия и мудрость

Иов — Песнь песней

Пророки

Исаия — Мапахия

Мессия в Ветхом Завете

Предсказания о грядущем Мессии

400 лет между двумя Заветами

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Жизнь Иисуса: общий обзор

Был ли Иисус Сыном Божьим?

Каким был Иисус?

12 апостолов

Четыре Еангелия

Евангелие от Матфея — Евангелие от Иоанна

Ранняя Церковь

Деяния — Послание к евреям

Грядущий век

Книга Откровение

После Нового Завета

Краткая история Западной церкви

Краткая история Святой Земли и иудеев после времени Христа

ЧТЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Чтение Библии

Основные средства изучения Библии

Молитвы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Как мы получили Библию

Исследование библейского прошлого

Родословная дома Иродов

Таблицы расстояний

Иудейский календарь

Памяти Генри X. Геллея

Источники

Приложение к русскому переводу справочника

История русской Библии

Русские переводы книг Священного Писания XIX - XXI вв

Указатель

Библейский справочник Геллея - Сердце Библии

Библия есть Слово Божье. Если мы не будем вдаваться в различные теории богодухновенности или теории о том, как библейские книги обрели свой теперешний вид, и о том, насколько текст мог пострадать после передачи от одного редак- тора и переписчика к другому; если мы за- будем о споре, насколько буквальным и насколько образным должно быть толкование книги, насколько она исторична и насколько поэтична, — если мы просто примем Библию такой, какая она есть, и изучим ее 66 книг, чтобы узнать их содержание, мы обнаружим единство мысли, указывающее на то, что один Дух вдохновил написание и составление всего этого собрания книг.

Мы увидим, что она несет на себе отпечаток Автора и является Словом Божьим в уникальном и неповторимом смысле. Многие люди считают, что Библия — это собрание древних историй о том, как люди пытались найти Бога, рассказ о пережитом людьми в этом искании, в результате которого представление о Боге постепенно развивалось на основании опыта предыдущих поколений. Разумеется, это значит, что очень многие места Библии, где говорится, что Бог обращался к людям, толкуются образно и так, что на самом деле Бог ничего не говорил. Вместо этого люди вкладывают свои собственные идеи в язык религии, который якобы является языком Бога, хотя на самом деле они сами вообразили, что это сказано Богом. Такое отношение делает Библию ничем не отличающейся от остальных книг. Из божественной книги она превращается в книгу человеческую, которая претендует на божественность.

Мы категорически не согласны с таким видением, мы отвергаем его! Мы верим, что Библия — не рассказ о старании людей найти Бога, но скорее рассказ о старании Бога явить Себя человечеству. Это собственный рассказ Бога о Его отношениях с людьми, Его откровение о Себе человечеству. Библия — это явленная воля Творца всего человечества, данная творениям самим Творцом, для обучения и наставления на жизненном пути. Без сомнения, книги Библии были написаны людьми; но мы даже не знаем имен некоторых авторов. Мы не знаем также, как Бог руководил написанием этих книг. Но мы знаем и верим, что Бог руководил авторами, и поэтому книги Библии таковы, какими Он хотел их видеть.

Библия отличается от всех остальных книг. Писатели могут молиться Богу о наставлении и помощи, и Бог наставляет их и помогает им. В мире есть множество хороших книг, которые несомненно производят такое впечатление, будто Бог помогал писать их. Но даже самые святые авторы вряд ли станут претендовать на то, что Бог написал их книги. Но именно это заявляет о себе Библия, и народ Божьй за тысячелетия узнал это, понял и принял. Сам Бог наблюдал за написанием библейских книг и руководил им таким образом, что автор написанного — Он. Библия — это Слово Божье в том смысле, в каком не являются все остальные книги в мире. Многие идеи Библии сформулированы в архаичной форме и древних языковых оборотах. Сегодня мы бы выразили те же идеи иначе, на современном языке, а не на языке древности. Но все равно Библия содержит именно то, что Бог хочет открыть человечеству, и именно в той форме, в какой мы должны это знать. До конца времен эта «дорогая старая Книга» останется единственным ответом на все вопросы людей о Боге.