Генон - Царство количества и знамения времени
«Царство количества и знамения времени» (1945) является одной из последних работ автора и посвящена проблемам религиозного символизма, эсхатологии, кризису современного мира и судьбам истинной духовной традиции. В этой книге Рене Генон, опираясь на индуистскую концепцию мировых циклов, наиболее точно высказал идею метафизики времени — изменения самого времени, точнее, превращения времени в пространство, разворачивания его, а затем и его материализации, и, наконец, в конце цикла, дематериализации.
Рене Генон - Царство количества и знамения времени - Le regne de la quantite et les signes des temps
Рене Генон; [пер. с фр.: Т. Б. Любимова].
М.: Беловодье, 2011. —304 с— (Избранные произведения).
ISBN 978-5-93454-142-3
Агентство CIP РГБ
Рене Генон - Царство количества и знамения времени - Содержание
ЦАРСТВО КОЛИЧЕСТВА И ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Глава I. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
Глава II. «MATERIA SIGNATA QUANTITATE»
Глава III. МЕРА И ПРОЯВЛЕНИЕ
Глава IV. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Глава V. КАЧЕСТВЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Глава VI. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЦИИ
Глава VII. ЕДИНООБРАЗИЕ ПРОТИВ ЕДИНСТВА
Глава VIII. СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА И СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Глава IX. ДВОЙНОЙ СМЫСЛ АНОНИМНОСТИ
Глава Х. ИЛЛЮЗИИ СТАТИСТИКИ
ГлаваXI. ЕДИНСТВО И ПРОСТОТА
ГлаваХII. НЕНАВИСТЬ К ТАЙНЕ
Глава XIII. ПОСТУЛАТЫ РАЦИОНАЛИЗМА
Глава XIV. МЕХАНИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ
Глава XV. ИЛЛЮЗИЯ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
ГлаваXVI. ВЫРОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ
Глава XVII. ОТВЕРДЕНИЕ МИРА
Глава XVIII. НАУЧНАЯ МИФОЛОГИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Глава XIX. ПРЕДЕЛЫ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
Глава XX. ОТ СФЕРЫ К КУБУ
Глава XXI. КАИН И АВЕЛЬ
Глава XXII. ЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ
Глава XXIII. ВРЕМЯ, ПРЕВРАЩАЮЩЕЕСЯ В ПРОСТРАНСТВО
Глава XXIV. К РАЗЛОЖЕНИЮ
ГлаваXXV. ЩЕЛИ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ
Глава XXVI. ШАМАНИЗМ И КОЛДОВСТВО
Глава XXVII. ПСИХИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ
Глава XXVIII. ЭТАПЫ АНТИТРАДИЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ
Глава XXIX. ИЗВРАЩЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
Глава XXX. ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ СИМВОЛОВ
Глава XXXI. ТРАДИЦИЯ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
Глава XXXII. НЕОСПИРИТУАЛИЗМ
Глава XXXIII. СОВРЕМЕННЫЙ ИНТУИТИВИЗМ
Глава XXXIV. ЗЛО ПСИХОАНАЛИЗА
DiaBaXXXV. СМЕШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО
Глава XXXVI. ПСЕВДОПОСВЯЩЕНИЕ
Глава XXXVII. ОБМАН «ПРОРОЧЕСТВ»
Глава XXXVIII. ОТ АНТИТРАДИЦИИ К КОНТРТРАДИЦИИ
Глава XXXIX. ВЕЛИКАЯ ПАРОДИЯ, ИЛИ ДУХОВНОСТЬ НАИЗНАНКУ
Глава XL. КОНЕЦ МИРА
