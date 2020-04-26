Религиозные мыслители

Идейное наследие С. Л. Франка относится к лучшим достижениям не толь­ко русской, но и мировой философии XX века. Все аспекты этого наследия, от онтологии и гносеологии до философской антропологии, философии истории, этики и эстетики, спаяны единым интеллектуальным усилием. Его цель - сделать философию живым, вдохновленным верой мышлением о человеке, о его высоком предназначении соучастника миротворения. Сборник содержит статьи ведущих российских и зарубежных исследовате­ лей творчества Франка.

Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры

Под ред. Владимира Поруса

(Серия «Религиозные мыслители»).

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - х + 267 с.

ISBN 5-89647-197-1

Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры - Содержание

В. Н. Порус От редактора

В. К. Кантор Жизнь и судьба С. Л. Франка.

Метафизика и гносеология

Г.Е.Аляев О философском методе С. Франка (феноменология не по Гуссерлю)

Тереза Оболевич Аспекты «умудренного неведения» в философии Семена Франка

Барбара Халленслебен Религиозно-философская мысль С. Л. Франка (1877-1950) в контексте работы «С нами Бог. Три размышления»....

Е. В. Мареева С. Франк трансформация классического понимания Бога и души

В.Ю.Даренский «Ты»-философия С. Л. Франка как неклассическая теодицея

В. К. Чернусь Проблема реальности в философии С. Л. Франка

Д. В. Солодухин Проблема веры-неверия-сомнения в интуитивизме С. Л. Франка

Философия культуры

В. Н. Порус С.Л. Франк антиномии духа как основания культуры

Е.К.Карпенко С. Л. Франк философская антропология как энтелехия культуры

Т. Г. Щедрина, Б. И. Пружинин Семен Франк и Густав Шпет: две стратегии постижения оснований культуры

Социальная философия и этика

Е.М.Амелина Сущность и назначение общества в философии С. Франка

А. А. Быстров Обязанность противодействия злу в философском богопознании С. Л. Франка

М.М. Рогожа Социальное учение С. Л. Франка в контексте современного этического дискурса

Стефани Соливода Конфликт морали и модерна в этике Семена Франка 198 И. С.Киселёва Строгая сила любви (принципы этики «христианского реализма» С. Л. Франка)

Философия Франка в европейском контексте

С.В.Никулин Система С. Л. Франка как синтез европейской и русской философской культуры

Филипп Буббайер Сравнительный анализ воззрений Семена Франка и Фрэнка Бухмана

А П. Глазков Проблема историчности у М. Хайдеггера и С. Л. Франка

А.А.Гапоненков Проблемы России и Европы в творческом наследии С. Л. Франка (по новым материалам)

Идейное наследие С. Л. Франка - От редактора

С. Л. Франка называли самым значительным и оригинальным рус­ским философом XX века. С течением времени превосходные, как и уничижительные, оценки и сравнения сглаживаются, приобретают необходимую и здравую относительность. Вместе с тем верно и то, что «большое видится на расстоянии». За восемь с половиной деся­тилетий, отделяющих нас от момента, когда «философский пароход» вывез из России изгнанных профессоров, суть этого события стала более очевидной, чем это было в годы становления большевистской диктатуры. «Распалась дней связующая нить».

Россия не только поте­ряла выдающихся мыслителей, она надолго утратила свое, далеко не второстепенное, место в мировой философии. Впрочем, каким именно было это место, - вопрос, на который нет ясного ответа и сегодня. Возможно, философия С. Л. Франка в наи­большей степени может рассматриваться как ключ к нему. Спор вокруг проблемы «Что такое русская религиозная философия?» продолжается с неослабевающим накалом. Это и понятно, ведь в нем затронут чувстви­тельнейший нерв русской культуры. Почему-то считается, что заботой о самоидентичности характеризуется личность, только входящая в пору зрелости (это не верно: жизнь человека - никогда вполне не завершае­мый поиск самого себя). Вот и в русской религиозной философии часто видят юные грезы русского духа, мучительно разыскивающего свою идею, принципы самостоянъя, по прекрасному слову А. С. Пушкина.



Отсюда - один шаг до упреков ее в инфантильности, подражательности, вторичности, архаичности, а то и «реакционности». Такое мнение - едва ли не стереотип. Его живучесть коренится в культурной истории нашей страны, но в ней же - залог его разрушения.