Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры
Религиозные мыслители
Идейное наследие С. Л. Франка относится к лучшим достижениям не только русской, но и мировой философии XX века. Все аспекты этого наследия, от онтологии и гносеологии до философской антропологии, философии истории, этики и эстетики, спаяны единым интеллектуальным усилием. Его цель - сделать философию живым, вдохновленным верой мышлением о человеке, о его высоком предназначении соучастника миротворения. Сборник содержит статьи ведущих российских и зарубежных исследовате лей творчества Франка.
Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры
Под ред. Владимира Поруса
(Серия «Религиозные мыслители»).
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - х + 267 с.
ISBN 5-89647-197-1
Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры - Содержание
- В. Н. Порус От редактора
- В. К. Кантор Жизнь и судьба С. Л. Франка.
Метафизика и гносеология
- Г.Е.Аляев О философском методе С. Франка (феноменология не по Гуссерлю)
- Тереза Оболевич Аспекты «умудренного неведения» в философии Семена Франка
- Барбара Халленслебен Религиозно-философская мысль С. Л. Франка (1877-1950) в контексте работы «С нами Бог. Три размышления»....
- Е. В. Мареева С. Франк трансформация классического понимания Бога и души
- В.Ю.Даренский «Ты»-философия С. Л. Франка как неклассическая теодицея
- В. К. Чернусь Проблема реальности в философии С. Л. Франка
- Д. В. Солодухин Проблема веры-неверия-сомнения в интуитивизме С. Л. Франка
Философия культуры
- В. Н. Порус С.Л. Франк антиномии духа как основания культуры
- Е.К.Карпенко С. Л. Франк философская антропология как энтелехия культуры
- Т. Г. Щедрина, Б. И. Пружинин Семен Франк и Густав Шпет: две стратегии постижения оснований культуры
Социальная философия и этика
- Е.М.Амелина Сущность и назначение общества в философии С. Франка
- А. А. Быстров Обязанность противодействия злу в философском богопознании С. Л. Франка
- М.М. Рогожа Социальное учение С. Л. Франка в контексте современного этического дискурса
- Стефани Соливода Конфликт морали и модерна в этике Семена Франка 198 И. С.Киселёва Строгая сила любви (принципы этики «христианского реализма» С. Л. Франка)
Философия Франка в европейском контексте
- С.В.Никулин Система С. Л. Франка как синтез европейской и русской философской культуры
- Филипп Буббайер Сравнительный анализ воззрений Семена Франка и Фрэнка Бухмана
- А П. Глазков Проблема историчности у М. Хайдеггера и С. Л. Франка
- А.А.Гапоненков Проблемы России и Европы в творческом наследии С. Л. Франка (по новым материалам)
Идейное наследие С. Л. Франка - От редактора
С. Л. Франка называли самым значительным и оригинальным русским философом XX века. С течением времени превосходные, как и уничижительные, оценки и сравнения сглаживаются, приобретают необходимую и здравую относительность. Вместе с тем верно и то, что «большое видится на расстоянии». За восемь с половиной десятилетий, отделяющих нас от момента, когда «философский пароход» вывез из России изгнанных профессоров, суть этого события стала более очевидной, чем это было в годы становления большевистской диктатуры. «Распалась дней связующая нить».
Россия не только потеряла выдающихся мыслителей, она надолго утратила свое, далеко не второстепенное, место в мировой философии. Впрочем, каким именно было это место, - вопрос, на который нет ясного ответа и сегодня. Возможно, философия С. Л. Франка в наибольшей степени может рассматриваться как ключ к нему. Спор вокруг проблемы «Что такое русская религиозная философия?» продолжается с неослабевающим накалом. Это и понятно, ведь в нем затронут чувствительнейший нерв русской культуры. Почему-то считается, что заботой о самоидентичности характеризуется личность, только входящая в пору зрелости (это не верно: жизнь человека - никогда вполне не завершаемый поиск самого себя). Вот и в русской религиозной философии часто видят юные грезы русского духа, мучительно разыскивающего свою идею, принципы самостоянъя, по прекрасному слову А. С. Пушкина.
Отсюда - один шаг до упреков ее в инфантильности, подражательности, вторичности, архаичности, а то и «реакционности». Такое мнение - едва ли не стереотип. Его живучесть коренится в культурной истории нашей страны, но в ней же - залог его разрушения.
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