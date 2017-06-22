Парад миров - Джеймс Сайр

Сканирование клуба - 2017

Непрекращающийся интерес читателей к этой книге, написанной мною несколько лет назад, по-прежнему удивляет и радует меня. Каждый год она попадает в руки многих студентов, поскольку ее рекомендуют профессора столь несходных дисциплин, как апологетика, история, английская литература, введение в религию, введение в философию и даже курс, посвященный человеческому измерению науки. Столь широкий интерес позволяет думать, что одна из идей, на которых основывалась эта книга, действительно оказалась верной. Я имею в виду мысль о том, что основополагающие проблемы, с которыми мы, как человеческие существа, вынуждены считаться, не знают кафедральных границ. Что такое первичная реальность? Бог это или космос? Что такое человек? Что происходит в момент смерти? Как нам жить? Эти вопросы в равной мере актуальны для литературы и психологии, религии и науки. В последнее десятилетие характер ответов на них, по сути дела, никак не изменился. Вариантов немного, и в них возможен лишь незначительный «прогресс» или «развитие». Однако один из ответов — то есть одно мировоззрение — определенно развивается. В первом издании я писал, что «мы испытываем... родовые муки нового мировоззрения... окончательно не сформировавшегося». Теперь ребенок родился и громко кричит, требуя внимания. То, что в 1976 году я называл «Новым Сознанием», теперь известно под именем «Нового Века». Двенадцать лет назад его основным представителем был Карлос Кастанеда, которого теперь печать не слишком упоминает; сегодня главный общественный выразитель этого движения — Шерли Мак-лейн. Учитывая эти тенденции, я основательно пересмотрел восьмую главу, озаглавив ее «Новый Век». Второе существенное исправление коснулось четвертой главы. Оно было ответом на замечания рецензентов первого издания. Большинство американских критиков не обнаружили почти никакого упущения, однако некоторые обозреватели за пределами Соединенных Штатов спрашивали: «А где же марксизм, ведь сегодня — это одно из самых значительных мировоззрений?» Коротко я упомянул о нем как об одной из разновидностей натурализма, однако они решили, что марксизм заслуживает отдельного рассмотрения. Согласившись с ними, я включил в это издание специальный раздел. Но поскольку мое понимание марксизма не достаточно адекватно этой цели, я обратился с просьбой к моему доброму другу Стивену Эвансу, адъюнкт-профессору философии колледжа св. Олафа, и он любезно согласился написать для меня этот раздел. Пользуясь случаем, выражаю ему глубокую благодарность. Третье, не столь существенное изменение, состоит в том, что я добавил раздел, посвященный секулярному гуманизму. Очень многие обозреватели не заметили, что, характеризуя натурализм, я описываю основные положения и этого мировоззрения, и теперь я решил острее обозначить эту связь. И наконец, я просто попытался улучшить всю книгу, используя более современную библиографию, исправляя лексические шероховатости и сообразуя книгу с тем контекстом, который характерен для конца восьмидесятых годов. Например, среди сносок к главе о нигилизме я упоминаю четырехтомную космическую трилогию Дугласа Адамса «Путеводитель по Галактике» (Hitchhikers Guide to the Galaxy), а также учитываю появление некоторых культурологических аналитических работ, опубликованных после 1976 года. Тем не менее я не включил в книгу все изменения и дополнения, предложенные обозревателями и читателями. Говорили, например, что я не осветил, каким образом каждое мировоззрение сказывается на образе жизни, поскольку, в конечном счете, то, что мы действительно думаем и что собой представляем, явствует не только из сформулированных нами мировоззрений, но и из наших поступков. Принимая это замечание, я сожалею, что не смог найти времени и места хотя бы для того, чтобы кратко описать то, что требуется. Эту задачу я оставляю другим. И, наконец, в одном я остаюсь верен себе. Я убежден, что для того, чтобы обладать полнотой сознания в интеллектуальном плане, каждому из нас надо не только уметь определять мировоззрение других людей, но и отдавать отчет в своем собственном: почему оно наше и почему среди многих вариантов мы все-таки считаем истинным именно его. Я могу лишь надеяться, что эта книга поможет сделать шаг на пути к развитию собственного самосознания, а также научит отстаивать свое мировоззрение. Джеймс В. Сайр, ноябрь 1987 г.

Джеймс Сайр - Парад миров

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1997. - 248 с. ISBN: 5-88869-028-7 Перевод с английского J. Sire The Universe Next Door Inter-Varsity Press Типология мировоззрений: теизм, деизм, натурализм, нигилизм, экзистенциализм, восточный мистицизм, Новый век. Автор дает им краткую характеристику и прослеживает их развитие в историческом контексте. Это поможет читателям начать мыслить в контексте мировоззрений, то есть осознавать не только свой способ мышления, но и окружающих нас людей, чтобы сначала понять, а затем обрести подлинное общение в нашем плюралистическом обществе. Джеймс Сайр - Парад миров - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ГЛАВА 1 КАРДИНАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ

ГЛАВА 2 МИР, БОЖЬИМ ВЕЛИЧИЕМ ПРОНИЗАННЫЙ (ХРИСТИАНСКИЙ ТЕИЗМ)

ГЛАВА 3 ВСЕЛЕННАЯ КАК ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ: ДЕИЗМ

ГЛАВА 4 БЕЗМОЛВИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА: НАТУРАЛИЗМ

ГЛАВА 5 НУЛЕВАЯ ТОЧКА: НИГИЛИЗМ

ГЛАВА 6 ПО ТУ СТОРОНУ НИГИЛИЗМА: ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

ГЛАВА 7 ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК: ВОСТОЧНЫЙ ПАНТЕИСТИЧЕСКИЙ МОНИЗМ

ГЛАВА 8 ОТДЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: НОВЫЙ ВЕК

ГЛАВА 9 ЭКЗАМЕН НА ЖИЗНЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Джеймс Сайр - Парад миров - Кардинальное различие

Но часто на переполненных улицах нашего мира

И в шуме ожесточенной борьбы

Возникает невыразимое желание

Постичь смысл нашей погребенной жизни:

Растет жажда растратить весь наш огонь и неуемную силу

На отыскание истинного, подлинного пути;

Томит страстное стремление проникнуть

В тайну этого сердца, которое бьется в нас

Так неистово, так сильно, - постичь,

Откуда мы и куда идем.

Мэтью Арнольд «Погребенная жизнь»

В конце 19-го века Стивен Крейн предвосхитил то состояние, в котором мы оказались перед лицом вселенной в конце века 20-го:

Человек сказал вселенной:

«Ваше Величество, я существую».

«Да, — ответила вселенная, —

Однако это меня ни к чему не обязывает».

Как разительно непохожи эти слова на то, что написал псалмопевец, оглядевшись вокруг и возведя взор к Богу:

«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!

Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.

Когда взираю я на небеса Твои, - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,

то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его;

поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:

овец и волов всех, и также полевых зверей,

птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.

Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!» (Пс. 8).

Какая кардинальная разница между мировоззрениями, выраженными в этих стихотворениях! По сути дела, речь идет о двух совершенно разных вселенных, и тем не менее оба стихотворения не перестают звучать в уме и душе современного человека. Многие из тех, кто согласен со Стивеном Крейном, не просто помнят величественное и прекрасное утверждение псалмопевца, что Божья десница держит космос и что Он любит Свой народ. Они жаждут того, чего уже не могут искренне принять. Брешь, появившаяся в результате утраты жизненного стержня, похожа на ту бездну, которая разверзается в сердце ребенка, когда его отец умирает. И как страстно желают те, кто уже не верит в Бога, чтобы что-то заполнило эту пустоту!

Однако многие из тех, кто согласен с псалмопевцем и чья вера в Господа Бога не утратила своей силы и не оскудела, все-таки чувствуют напряжение, сокрытое в стихотворении Крейна. Да, именно так ощущает себя человек, потерявший Бога. Да, именно это чувствуют те, у кого нет веры в бесконечного личного Господа вселенной: отчуждение, одиночество и даже отчаяние.

Вспоминая, как боролись за веру наши предшественники в девятнадцатом веке, мы видим, что многие так и не успели ее обрести. Узнав о смерти своего близкого друга, Теннисон писал:

Нам все неведомо, и потому мы страждем, И я могу лишь верить, что однажды Добро нас обязательно найдет, И за зимой придет весны черед.

Так я хочу. Но кто я? Где ответ? Ребенок, ищущий желанный свет; Младенец, коего страшат ночные грезы; Слов не нашедший, но одни лишь слезы 2.

Что касается самого Теннисона, то в конце концов он обрел веру, однако на борьбу ушли годы.

Стремление отыскать в себе веру, определить свое мировоззрение, свои взгляды на реальность — вот чему посвящена эта книга. С формальной точки зрения, ее цель состоит в том, чтобы:

1) кратко охарактеризовать основные мировоззрения, которые определяют, как мы думаем о самих себе, других людях, мире природы, о Боге или о конечной реальности;

2) проследить в историческом контексте, как они развивались и как на смену теистическому мировоззрению пришли деизм, натурализм, нигилизм, экзистенциализм, восточный мистицизм и новое сознание, характерное для «Нового Века»;

3) посоветовать всем нам мыслить в контексте мировоззрений, то есть осознавая не только то, как мыслим мы сами, но и как это делают другие, чтобы сначала понять, а затем обрести подлинное общение в нашем плюралистическом обществе.

Задача немалая, и, по сути дела, все это похоже на задачу всей жизни. Я хотел бы, чтобы так оно и было для тех, кто читает эту книгу и всерьез воспринимает ее выводы. То, что здесь написано, — только введение к тому, что вполне может стать нашим образом жизни.

Когда я писал эту книгу, мне особенно трудно было понять, что непременно нужно включить в нее, а что можно опустить. Но поскольку я рассматривал ее лишь как введение, то, по возможности, пытался быть немногословным: задача состояла в том, чтобы выявить суть того или иного мировоззрения, наметить его сильные и слабые стороны и затем переходить к следующему.

Тем не менее я счел необходимым включить в книгу те текстуальные и библиографические сноски, которые, я надеюсь, дадут читателю больше, нежели сами главы. Если кто-то хочет поскорее познакомиться с тем, что я считаю сутью вопроса, то он может спокойно пропустить эти сноски, однако для тех, кто хочет двигаться самостоятельно, они могут оказаться полезными, давая материал для дальнейшего чтения и дальнейших вопросов, требующих исследования.