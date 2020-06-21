Цель этой книги — попытаться определить ту роль, которую играла Библия в жизни англичан — мужчин и женщин — в революционном для Англии семнадцатом столетии. Введение к изданной Томсоном в Женеве в 1603 г. Библии, написанное Т. Грэшопом, напоминает нам, что Священное Писание касается проблем государств и правительств, добра и зла, процветания и бедствий, мира и войны, порядка и беспорядка. Оно объемлет в себе обычную жизнь всех людей, богатых и бедных, трудолюбивых и праздных.

Идеи, которые разделили страну на два лагеря в гражданской войне, а победивших сторонников парламента — на консерваторов и радикалов, все были найдены в Библии. Но я не ограничиваюсь рассмотрением религиозных и политических целей, для достижения которых использовалась Библия; я рассматриваю также ее воздействие на экономику, на литературу и вообще на общественную жизнь.

Я пытаюсь выяснить, почему Библия в конечном итоге утеряла то центральное место, которое она занимала в культурной жизни в начале века. Когда я говорю о Библии, я имею в виду ее текст как он принимался в шестнадцатом и семнадцатом веках. Библейская критика с тех пор поставила вопрос об авторстве книг, входящих в Библию, и о подлинности некоторых мест, включая те, которые я цитирую.

Кристофер Хилл - Английская Библия и революция XVII века

М.: ИВИ РАН, 1998. — 490 с.

ISBN 5-201-00493-8

Кристофер Хилл - Английская Библия и революция XVII века - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Библейская культура

II. РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИЯ

2. Перед 1640 годом

3. Проповеди по случаю поста и политика, 1640-1660

4. Метафоры и программы

5. Пустыня, сад и ограда

6. Нищета, ростовщичество и долги

7. Политические различия и гражданская война; свобода и распущенность

8. Библия и радикальная политика

III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТОЛИЦИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9. Десять заповедей и идолопоклонство

10. Избранная страна, избранный народ

11. Заключившие Завет народы: Шотландия и Англия

12. Бог покидает Англию

13. Правление святых

14. Антихрист и его полчища

15. “Человек кровавый”

IV. БИБЛИЯ И АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

16. Некоторые библейские влияния

17. Милтон, Баниан и Марвелл

V. КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БИБЛИИ

18. Библия и общество неравенства

19. Библия свергнута с престола

20. Незавершенное дело

Кристофер Хилл - Английская Библия и революция XVII века - Библейская культура

Существует рассказ о том, как поменялись местами легендарный историк-экономист Джек Фишер и назойливый ученик, заставлявший учителя читать список литературы по экономической истории Англии XVI и XVII вв. Фишер сказал: “Если вы действительно захотите разобраться в этом периоде, идите и читайте Библию” [3] . Этот совет, без сомнения, годится именно для историков-экономистов, но уместен также и для политических историков и историков литературы. Библия была центром всей жизни общества; мы же игнорируем ее на свой страх и риск.

Библия — большая книга, и большинство из бесчисленных библейских комментариев того периода, как я узнал на собственном опыте, оказались столь же длинными, как и сама Библия. Яне могу сказать, что прочел в них каждое слово. Эта книга исследует некоторые области, в которых Библия оказывала прямое влияние на дела, не являвшиеся в современном смысле строго религиозными. Это скорее собрание эссе, нежели монография. Моя цель — рассмотреть влияние Библии на общество XVII в.: ее использование для политических и иных целей и ее непредвиденные воздействия на литературу, политические теории, социальные отношения, сельское хозяйство, колонизацию и другие стороны жизни.

Переведенная на английский язык Библия стала непременным атрибутом жизни в Тюдоровской Англии — фундаментом монархической власти, независимости протестантской Англии, учебником морали и общественной субординации. Ее огромное значение в жизни общества сделало ее ареной борьбы нескольких идеологий — английского национализма против римского католицизма, епископальной идеологии против пресвитерианской и сектантской. Общество было в смятении, и от Библии ожидали помощи в решении насущных проблем.

Перевод Библии на английский язык сделал ее доступной для новых и гораздо более широких общественных групп, чем прежде, включая мастеровых и женщин, и они вычитывали из священных текстов свои собственные проблемы и их решения. Соответственно я имею дело в этой книге с мнениями и верованиями в той же мере, как и с “фактами”. Поэтому я, не колеблясь, использовал литературные произведения той эпохи, чтобы они рассказали именно о мнениях и верованиях. Такие свидетельства разноречивы и нуждаются в критической оценке. Но их существование — исторический факт.

Библия не является монолитом — она далека от этого. Принятый канон строился в течение веков; он включает множество различных и иногда противоречивых идей и отношений. Первые две главы книги Бытия содержат две различные версии сотворения мира и грехопадения, для приведения их в соответствие потребовалось немало ученой изобретательности; книги Моисея не были написаны Моисеем, как показал Томас Гоббс в XVII в. [4] , а Псалмы Давида — Давидом. Пророчества Исайи являются компиляцией работ по крайней мере трех поэтов. Текст является палимпсестом, который дописывался и переписывался такими способами, в которых очень трудно разобраться современным ученым. Переписывание того, что мы называем Ветхим Заветом, почти точно отражает политические и социальные конфликты среди детей Израиля; канон был установлен иудейскими священниками. Сам текст показывает, что пророки и цари часто не ладили между собой; оценка Библией отдельных правителей обычно отражает систему ценностей священников-редакторов.

Изложение Нового Завета является продуктом социального переворота. Канон, каким мы его знаем, был конечным продуктом жарких споров о том, что является “еретическим” и потому “апокрифичным”, а что ортодоксальным. Этот канон эволюционировал в течение столетий, так как первоначальные доктрины христианства приспосабливались сначала к греко-римской культуре языческого мира, а затем к принятию христианства как официальной религии Римской империи. Споры о том, что включать, а что исключать, носили ожесточенный, а иногда и кровавый характер. Компромиссы были неизбежны. Должно ли радикальное послание, приписываемое [апостолу] Иакову, стать частью канона? А потрясающее Откровение св. Иоанна Богослова? Единство обоих Заветов вырабатывалось тяжкими трудами средневековых теологов, трудившихся над своим палимпсестом.