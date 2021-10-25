Настоящая работа не ставит своей целью дать полное осве­щение всей истории древнеегипетской мифологии. Задача ее скромнее — ознакомить читателя с переводами основных, наи­более важных и полно дошедших текстов древнеегипетских ми­фов и осветить пути возникновения и развития последних, пока­зав, каким образом они отражали представления древних егип­тян о природе и обществе и в тот период, когда они слагались, и на различных позднейших исторических этапах. Работа распада­ется на две части: в первой даны очерки трех основных циклов древнеегипетских мифов, а также их значение для египетской религиозной драмы, во второй — переводы всех тех мифов, ко­торые дошли до нас в более полных записях.

Автору казалось, однако, нецелесообразным давать полные переводы таких текс­тов, которые перегружены множеством магических формул или богословских рассуждений и представляют интерес только для узкого круга специалистов. Поэтому те сказания или отдельные их эпизоды, которые сохранились в текстах гимнов или загово­ров, приведены с опущением таких строк этих текстов, которые к данному мифу непосредственно не относятся и могли бы толь­ко затруднить его понимание.

В переводах пропуски соответст­венно отмечены. Что же касается сказаний, от которых, как уже упоминалось выше, известны до сих пор только отдельные упо­минания или отрывочные сведения, то по отношению к ним пришлось ограничиться изложением их содержания в первой части работы; однако и в этих случаях по возможности даны переводы тех немногих сведении, которые от этих сказании сохра­нились.

Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – 326 с.

ISBN 5-02-017823-3

Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта – Содержание

М.Э. Матье — исследователь древнеегипетской религии и идеологии (А.О. Большаков)

ЧАСТЬ I. СТАТЬИ

Формула m rn.k

Тексты пирамид — заупокойный ритуал (О порядке чтения «Текстов пирамид»)

К проблеме изучения Текстов пирамид

Проблема изучения Книги мертвых

Хеб-сед (Из истории древнеегипетской религии)

Древнеегипетский обряд отверзания уст и очей

ЧАСТЬ II. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ МИФЫ

Как я писала мою книгу «Древнеегипетские мифы»

Из «Введения» к изданию 1956 г.

Глава I. Сказания о сотворении мира

Глава II. Сказания о солнце

Глава III. Осирис

Глава IV. Египетская религиозная драма и ее политическое значение

ПЕРЕВОДЫ МИФОВ

Комментарии

Список сокращений

Список использованной литературы