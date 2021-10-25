Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта
Настоящая работа не ставит своей целью дать полное освещение всей истории древнеегипетской мифологии. Задача ее скромнее — ознакомить читателя с переводами основных, наиболее важных и полно дошедших текстов древнеегипетских мифов и осветить пути возникновения и развития последних, показав, каким образом они отражали представления древних египтян о природе и обществе и в тот период, когда они слагались, и на различных позднейших исторических этапах. Работа распадается на две части: в первой даны очерки трех основных циклов древнеегипетских мифов, а также их значение для египетской религиозной драмы, во второй — переводы всех тех мифов, которые дошли до нас в более полных записях.
Автору казалось, однако, нецелесообразным давать полные переводы таких текстов, которые перегружены множеством магических формул или богословских рассуждений и представляют интерес только для узкого круга специалистов. Поэтому те сказания или отдельные их эпизоды, которые сохранились в текстах гимнов или заговоров, приведены с опущением таких строк этих текстов, которые к данному мифу непосредственно не относятся и могли бы только затруднить его понимание.
В переводах пропуски соответственно отмечены. Что же касается сказаний, от которых, как уже упоминалось выше, известны до сих пор только отдельные упоминания или отрывочные сведения, то по отношению к ним пришлось ограничиться изложением их содержания в первой части работы; однако и в этих случаях по возможности даны переводы тех немногих сведении, которые от этих сказании сохранились.
Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – 326 с.
ISBN 5-02-017823-3
Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта – Содержание
М.Э. Матье — исследователь древнеегипетской религии и идеологии (А.О. Большаков)
ЧАСТЬ I. СТАТЬИ
- Формула m rn.k
- Тексты пирамид — заупокойный ритуал (О порядке чтения «Текстов пирамид»)
- К проблеме изучения Текстов пирамид
- Проблема изучения Книги мертвых
- Хеб-сед (Из истории древнеегипетской религии)
- Древнеегипетский обряд отверзания уст и очей
ЧАСТЬ II. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ МИФЫ
- Как я писала мою книгу «Древнеегипетские мифы»
- Из «Введения» к изданию 1956 г.
- Глава I. Сказания о сотворении мира
- Глава II. Сказания о солнце
- Глава III. Осирис
- Глава IV. Египетская религиозная драма и ее политическое значение
ПЕРЕВОДЫ МИФОВ
- Комментарии
Список сокращений
Список использованной литературы
No comments yet. Be the first!