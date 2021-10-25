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Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта

Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Настоящая работа не ставит своей целью дать полное осве­щение всей истории древнеегипетской мифологии. Задача ее скромнее — ознакомить читателя с переводами основных, наи­более важных и полно дошедших текстов древнеегипетских ми­фов и осветить пути возникновения и развития последних, пока­зав, каким образом они отражали представления древних егип­тян о природе и обществе и в тот период, когда они слагались, и на различных позднейших исторических этапах. Работа распада­ется на две части: в первой даны очерки трех основных циклов древнеегипетских мифов, а также их значение для египетской религиозной драмы, во второй — переводы всех тех мифов, ко­торые дошли до нас в более полных записях.
Автору казалось, однако, нецелесообразным давать полные переводы таких текс­тов, которые перегружены множеством магических формул или богословских рассуждений и представляют интерес только для узкого круга специалистов. Поэтому те сказания или отдельные их эпизоды, которые сохранились в текстах гимнов или загово­ров, приведены с опущением таких строк этих текстов, которые к данному мифу непосредственно не относятся и могли бы толь­ко затруднить его понимание.
В переводах пропуски соответст­венно отмечены. Что же касается сказаний, от которых, как уже упоминалось выше, известны до сих пор только отдельные упо­минания или отрывочные сведения, то по отношению к ним пришлось ограничиться изложением их содержания в первой части работы; однако и в этих случаях по возможности даны переводы тех немногих сведении, которые от этих сказании сохра­нились.

Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – 326 с.
ISBN 5-02-017823-3

Милица Эдвиновна Матье - Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта – Содержание

М.Э. Матье — исследователь древнеегипетской религии и идеологии (А.О. Большаков)
ЧАСТЬ I. СТАТЬИ
  • Формула m rn.k
  • Тексты пирамид — заупокойный ритуал (О порядке чтения «Текстов пирамид»)
  • К проблеме изучения Текстов пирамид
  • Проблема изучения Книги мертвых
  • Хеб-сед (Из истории древнеегипетской религии)
  • Древнеегипетский обряд отверзания уст и очей
ЧАСТЬ II. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ МИФЫ
  • Как я писала мою книгу «Древнеегипетские мифы»
  • Из «Введения» к изданию 1956 г.
  • Глава I. Сказания о сотворении мира
  • Глава II. Сказания о солнце
  • Глава III. Осирис
  • Глава IV. Египетская религиозная драма и ее политическое значение
ПЕРЕВОДЫ МИФОВ
  • Комментарии
Список сокращений
Список использованной литературы
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Added 25.10.2021
Author zenkevich
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