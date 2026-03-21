Генон - Духовное владычество и мирская власть

Мы не имеем привычки в наших работах отсылаться к непосредственной актуальности; ибо то, что мы постоянно имеем в виду, — это принципы, имеющие, можно было бы сказать, неизменную актуальность, ибо они вневременны; и даже если мы выходим из области метафизики для того, чтобы рассмотреть некоторые частные применения, мы всегда делаем это таким образом, чтобы принципы сохраняли все свое значение. Так будет и на сей раз; и однако, мы должны согласиться, что соображения, которые мы намереваемся высказать в данном очерке, представляют, кроме того, некоторый особый интерес с точки зрения текущего момента в силу дискуссий, развернувшихся в последнее время по вопросу об отношениях между религией и политикой.

Вопросу, являющемуся лишь частной формой, которую, в определенных условиях, приняла проблема соотношения духовного и мирского. Это верно, но было бы ошибкой счесть, будто эти размышления, так или иначе, навеяны нам событиями которых мы касаемся здесь, или что мы стремимся непосредственно связать то и другое между собой; ибо это означало бы придавать слишком преувеличенное значение вещам сугубо эпизодического характера, неспособным влиять на концепции, природа и происхождение которых в действительности принадлежат к совсем другому порядку. Поскольку мы всегда стремимся заранее рассеять любые недоразумения, которые можем предвидеть, то прежде всего стремимся устранить, со всей возможной ясностью и прямотой, ту ложную интерпретацию, которую иные могли бы дать нашей мысли — движимые ли политической и религиозной страстью или в силу некоторых предвзятых представлений, либо просто в силу непонимания той точки зрения, на которой мы находимся. Все, что мы скажем здесь, мы сказали бы, и точно так же, если бы факты, привлекающие сегодня внимание к вопросу о духовном и мирском, не имели места; нынешние обстоятельства лишь показали нам — яснее, чем когда-либо, — что было бы необходимо и уместно это сделать. Они стали, можно сказать, поводом, побудившим нас высказать некоторые истины, отдав им предпочтение перед многими другими, которые мы также намереваемся изложить, если время позволит нам сделать это, но которые не требуют столь немедленного освещения. И только этим, в том, что касается нас, исчерпывается роль упомянутых событий.

Рене Генон - Духовное владычество и мирская власть - Autorite Spirituelle et Pouvoir Temporel - Рене Генон: к пониманию одного сложного человека - Rene Guenon: Approche dun homme complexe

Жан Урсен; [пер. с фр.: Н. Тирос]. - М.: Беловодье, 2015. - 208 с. - (Избранные произведения).

Данные тит. л. частично парал. фр.

ISBN 978-5-93454-197-3

Рене Генон - Духовное владычество и мирская власть - Autorite Spirituelle et Pouvoir Temporel - Рене Генон: к пониманию одного сложного человека - Rene Guenon: Approche dun homme complexe - Содержание

ДУХОВНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И МИРСКАЯ ВЛАСТЬ

Предисловие

Глава I. Власть и иерархия

Глава II. Функции Священства и Царства

Глава III. Знание и действие

Глава IV. Соотношение природы брахманов и кшатриев

Глава V. Зависимость царства от священства

Глава VI. Бунт кшатриев

Глава VII. Королевские узурпации и их последствия

Глава VIII. Рай земной и Рай небесный

Глава IX. Незыблемый закон

Жан Урсен - РЕНЕ ГЕНОН: К ПОНИМАНИЮ ОДНОГО СЛОЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Введение

«Простая жизнь Рене Генона» (Поль Шакорнак)

«Среда и время»

Путь посвящения

Осуждение и отвержение современного западного мира

Восточная доктрина

Синтез и синкретизм (S)

Рене Генон и франкмасонство

Генон и политика

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ