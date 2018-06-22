Полонский - Введение в философию иудаизма
Пинхас Полонский родился в Москве в 1958 году. В школьные годы интересовался математикой, лауреат первой премии Всесоюзной математической олимпиады 1973 году. Высшее математическое образование получил в МГПИ. Начав интересоваться иудаизмом и изучать Тору в трудных советских условиях, сумел организовать сеть учителей Торы в Москве, издавал в «Самиздате» фотографическим способом пособия по иудаизму.
После семи лет отказа в 1987 году репатриировался в Израиль, жил сначала в Маале-Адумим, ныне в Бейт-Эле.
После семи лет отказа в 1987 году репатриировался в Израиль, жил сначала в Маале-Адумим, ныне в Бейт-Эле.
Введение в философию иудаизма - Пинхас Полонский
Является одним из главных основателей организации «Маханаим», большинство книг издательства «Маханаим» (например, популярный еврейский молитвенник (сиддур) с русским переводом и комментарием «Врата Молитвы», серия «Праздники» и многие другие) изданы под его редакцией. Другие книги (например, «Две истории Сотворения Мира») написаны им самим. Многие годы изучения и преподавания философии р. А.-И. Кука увенчались книгой «Рав Авраам-Ицхак Кук. Личность и учение» и получением докторской степени. Книга про р. Кука вышла в 2009 году в английском переводе и снискала положительные отзывы.
В 2002 году в Белорусском государственном университете Полонскому была присвоена степень кандидата социологических наук, тема диссертации «Социологическая концепция рава А. И. Кука», специальность «22.00.01 — Теория, методология и история социологии». Официальным оппонентом при защите диссертации был доктор исторических наук Эммануил Иоффе.
Преподаёт Тору на русском языке в израильском университете имени Бар-Илана. Регулярно пишет статьи в русскоязычные израильские газеты. Отец восьмерых детей.
В 2002 году в Белорусском государственном университете Полонскому была присвоена степень кандидата социологических наук, тема диссертации «Социологическая концепция рава А. И. Кука», специальность «22.00.01 — Теория, методология и история социологии». Официальным оппонентом при защите диссертации был доктор исторических наук Эммануил Иоффе.
Преподаёт Тору на русском языке в израильском университете имени Бар-Илана. Регулярно пишет статьи в русскоязычные израильские газеты. Отец восьмерых детей.
Пинхас Полонский - Введение в философию иудаизма - Содержание
Лекция 1 ВСТУПЛЕНИЕ. ЦЕЛЬ КУРСА
- 1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
- 2. 3АРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 3. ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- 5. РАЦИОНАЛИЗМ И МИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
- 6. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МИРОМ РАЦИОНАЛИСТА И МИРОМ МИСТИКА
- 7. РАЗНИЦА МЕЖДУ РАЦИОНАЛИСТОМ И МИСТИКОМ В ПОНИМАНИИ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТОРЫ
Лекция 2. РАЦИОНАЛИСТЫ И МИСТИКИ: ДВЕ КАРТИНЫ МИРА
Лекция 3. ЧТО ТАКОЕ БОГ?
- ВСТУПЛЕНИЕ. КАК ВОЗНИКЛА ТЕМА ЭТОЙ ЛЕКЦИИ
- 1. ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА, ЕГО ПРАВОМОЧНОСТЬ. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ (ИСТОРИЧЕСКИ-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОДХОД К ЕГО РАСКРЫТИЮ. ПОЗНАНИЕ БОГА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАПОВЕДЬ ИУДАИЗМА
- 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
- 3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ (НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ) КОНЦЕПЦИИ БОГА В 18-20 ВЕКАХ
- 4. БОГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 5. КОНЦЕПЦИЯ Р.КУКА О РАЗВИТИИ ВОСПРИЯТИЯ БОЖЕСТВЕННОСТИ. ТРИ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ: ИНСТИНКТ, РЕФЛЕКСИЯ, ИНТУИЦИЯ
- 6. АТЕИЗМ КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР В УЛУЧШЕНИИ НАШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОМ
- 7. СРАВНЕНИЕ ПОНИМАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВА/РАЗВИТИЯ В БОЖЕСТВЕННОСТИ У МАЙМОНИДА И У Р.КУКА
Лекция 4. КАББАЛА
- 1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАББАЛЫ
- 2. ТОРА И ГАЛАХА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
- 3. САББАТИАНСТВО
- 4. РАМХАЛЬ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛУРИАНСКОЙ КАББАЛЫ
Лекция 5. ХАСИДИЗМ
Лекция 6. СВОБОДА ВЫБОРА
- ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О СВОБОДЕ ВЫБОРА В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 1. ОТСУТСТВИЕ В ТОРЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ВСЕЗНАНИЕМ БОГА И СВОБОДОЙ ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА
- 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СВОБОДЕ ВЫБОРА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
- 3. ДЕТЕРМИНИЗМ ЛАПЛАСА
- 4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАКТА СОБСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА
- 5. СВОБОДА ВЫБОРА ИСТОРИИ
- 6. 3АКЛЮЧЕНИЕ. В ЧЕМ ВРЕД ИДЕИ ДЕТЕРМИНИЗМА
Лекция 7
- 1. ОТЛИЧИЕ МИРА ТАНАХА ОТ МИРА ТАЛМУДА. ИСТОРИЯ ОТХОДА ОТ ИУДАИЗМА ЭЛИШИ БЕН-АБУЯ И ЕЕ АНАЛИЗ
- 2. КОНЦЕПЦИЯ РАВА КУКА "TИКУН-hА-КЛАЛЬ И ТИКУН-hА-ПРАТ"
- 3. ВКЛАД ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
- 4. ИСТОРИЧЕСКИЙ И КОСМИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРЫ В ИУДАИЗМЕ
- 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭПОХИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ХРАМА
- 6. ОТНОШЕНИЕ ТАЛМУДА К ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ
- 7. ЕВРЕЙСТВО ТАНАХА И ЕВРЕЙСТВО ТАЛМУДА
- 8. КОНЦЕПЦИЯ BИЛЕНСКОГО ГАОНА
- 9. "ИДЕЯ ДАТИТ И ИДЕЯ ЭЛОЙКИМ" ("БОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕЯ")
Пинхас Полонский - Введение в философию иудаизма - Хасидизм
Сегодня, продолжая раскрытие Каббалы, мы поговорим о хасидизме. Многие, вероятно, знают, что это учение возникло в середине XVIII в. на Украине. Тем, кто с этим не знаком или хочет узнать подробнее, я рекомендую книжку Открытого университета "Культура евреев Восточной Европы", в которой есть превосходный раздел о зарождении хасидизма.
Но мы займемся хасидизмом, который представлял, как всем понятно, мистику, не с точки зрения просто его истории, а с точки зрения его как бы каббалистического аспекта. Кроме того, мы проведем некоторое сравнение хасидизма с его оппонентом. Все, конечно, хорошо знают, что оппонентами хасидизма являются литваки, или литовские евреи, называемые в просторечии "миснагдим". Т.е. миснагдим ‑ противники хасидизма.
Чем же отличаются друг от друга хасиды и миснагдим? Различие между ними достигло своего апогея в конце XVIII в начале XIX в., потом оно постепенно смазывалось, и сегодня они уже очень близки друг к другу, но все‑таки отличаются. Но в конце XVIII ‑ начале XIX в. разница между ними была кардинальной, и заключается она в следующем. Во‑первых, община у литваков устроена как пирамида. Это означает, что есть четкое деление в обществе: народ находится как бы внизу пирамиды, в середине, пирамида сужается, и ее градацией является знание Торы. При такой пирамидальной структуре в обществе есть четкая иерархия, т.е. самая верхушка, знатоки Торы, с низами практически напрямую не общаются. Типичным примером у нас является Bиленский Гаон, который сидел в своем Бейт‑Mидраше, изучал свои, если можно так сказать, высокие вещи, писал время от времени что‑нибудь, или в лучшем случае его ученики ходили куда‑то и кого‑то обучали. Но, естественно, Bиленский Гаон никогда не общался с простым народом. В отличие от такой иерархии, структура хасидской общины устроена концентрически. В центре стоит Pебе, все хасиды от него на равном расстоянии, и Pебе с каждым общается.
B чем разница между этими структурами? B пирамидальной структуре молодой человек стремится приобрести профессию, дающую всегда ‑ в любом обществе ‑ социальный статус. Это классика. Человека прежде всего влечет к той или иной профессии общественное уважение. Т.е. та профессия, которая котируется, уважается, престижна, ‑ больше других влечет молодежь. Естественно, что в пирамидальной структуре самая престижная профессия изучение Торы, потому что именно она ставит человека на верх социальной лестницы. Поэтому вполне понятно, что в такой структуре вся молодежь пойдет в ешивы. И поэтому в изменении структуры, в разрушении этой пирамиды, в переводе структур общества с пирамидальной на концентрическую, литовские евреи увидели угрозу разрушения Торы. Т.е. если Тора больше не является центром жизни, как бы основой иерархии, то молодежь не захочет идти в ешивы, и изучению Торы будет нанесен непоправимый ущерб. Иными словами, можно в каком‑то смысле сказать, даже не совсем точно, что здесь главным считается интеллект. Это имеет отношение к рационализму. Не полностью, потому что у литваков тоже есть мистическая основа, но если сравнить рационализм и мистику по классической схеме, то естественно, что литваки отнесутся к рационализму, потому что для них путь контакта с Богом ‑ это изучение Торы. Когда для человека контакт с Богом выражается в изучении Торы, когда этот контакт происходит через интеллект прежде всего, через изучение Торы и особенно Талмуда, вникание во все его сложности и перипетии, то это рационалистический подход.
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