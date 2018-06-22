Пинхас Полонский родился в Москве в 1958 году. В школьные годы интересовался математикой, лауреат первой премии Всесоюзной математической олимпиады 1973 году. Высшее математическое образование получил в МГПИ. Начав интересоваться иудаизмом и изучать Тору в трудных советских условиях, сумел организовать сеть учителей Торы в Москве, издавал в «Самиздате» фотографическим способом пособия по иудаизму.



После семи лет отказа в 1987 году репатриировался в Израиль, жил сначала в Маале-Адумим, ныне в Бейт-Эле.

Введение в философию иудаизма - Пинхас Полонский

Является одним из главных основателей организации «Маханаим», большинство книг издательства «Маханаим» (например, популярный еврейский молитвенник (сиддур) с русским переводом и комментарием «Врата Молитвы», серия «Праздники» и многие другие) изданы под его редакцией. Другие книги (например, «Две истории Сотворения Мира») написаны им самим. Многие годы изучения и преподавания философии р. А.-И. Кука увенчались книгой «Рав Авраам-Ицхак Кук. Личность и учение» и получением докторской степени. Книга про р. Кука вышла в 2009 году в английском переводе и снискала положительные отзывы.



В 2002 году в Белорусском государственном университете Полонскому была присвоена степень кандидата социологических наук, тема диссертации «Социологическая концепция рава А. И. Кука», специальность «22.00.01 — Теория, методология и история социологии». Официальным оппонентом при защите диссертации был доктор исторических наук Эммануил Иоффе.



Преподаёт Тору на русском языке в израильском университете имени Бар-Илана. Регулярно пишет статьи в русскоязычные израильские газеты. Отец восьмерых детей.

Пинхас Полонский - Введение в философию иудаизма - Содержание

Лекция 1 ВСТУПЛЕНИЕ. ЦЕЛЬ КУРСА

1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

2. 3АРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ

3. ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

5. РАЦИОНАЛИЗМ И МИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

6. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МИРОМ РАЦИОНАЛИСТА И МИРОМ МИСТИКА

7. РАЗНИЦА МЕЖДУ РАЦИОНАЛИСТОМ И МИСТИКОМ В ПОНИМАНИИ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТОРЫ

Лекция 2. РАЦИОНАЛИСТЫ И МИСТИКИ: ДВЕ КАРТИНЫ МИРА

Лекция 3. ЧТО ТАКОЕ БОГ?

ВСТУПЛЕНИЕ. КАК ВОЗНИКЛА ТЕМА ЭТОЙ ЛЕКЦИИ

1. ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА, ЕГО ПРАВОМОЧНОСТЬ. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ (ИСТОРИЧЕСКИ-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОДХОД К ЕГО РАСКРЫТИЮ. ПОЗНАНИЕ БОГА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАПОВЕДЬ ИУДАИЗМА

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ (НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ) КОНЦЕПЦИИ БОГА В 18-20 ВЕКАХ

4. БОГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

5. КОНЦЕПЦИЯ Р.КУКА О РАЗВИТИИ ВОСПРИЯТИЯ БОЖЕСТВЕННОСТИ. ТРИ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ: ИНСТИНКТ, РЕФЛЕКСИЯ, ИНТУИЦИЯ

6. АТЕИЗМ КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР В УЛУЧШЕНИИ НАШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОМ

7. СРАВНЕНИЕ ПОНИМАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВА/РАЗВИТИЯ В БОЖЕСТВЕННОСТИ У МАЙМОНИДА И У Р.КУКА

Лекция 4. КАББАЛА

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАББАЛЫ

2. ТОРА И ГАЛАХА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ

3. САББАТИАНСТВО

4. РАМХАЛЬ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛУРИАНСКОЙ КАББАЛЫ

Лекция 5. ХАСИДИЗМ

Лекция 6. СВОБОДА ВЫБОРА

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О СВОБОДЕ ВЫБОРА В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ

1. ОТСУТСТВИЕ В ТОРЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ВСЕЗНАНИЕМ БОГА И СВОБОДОЙ ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СВОБОДЕ ВЫБОРА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

3. ДЕТЕРМИНИЗМ ЛАПЛАСА

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАКТА СОБСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА

5. СВОБОДА ВЫБОРА ИСТОРИИ

6. 3АКЛЮЧЕНИЕ. В ЧЕМ ВРЕД ИДЕИ ДЕТЕРМИНИЗМА

Лекция 7

1. ОТЛИЧИЕ МИРА ТАНАХА ОТ МИРА ТАЛМУДА. ИСТОРИЯ ОТХОДА ОТ ИУДАИЗМА ЭЛИШИ БЕН-АБУЯ И ЕЕ АНАЛИЗ

2. КОНЦЕПЦИЯ РАВА КУКА "TИКУН-hА-КЛАЛЬ И ТИКУН-hА-ПРАТ"

3. ВКЛАД ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

4. ИСТОРИЧЕСКИЙ И КОСМИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРЫ В ИУДАИЗМЕ

5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭПОХИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ХРАМА

6. ОТНОШЕНИЕ ТАЛМУДА К ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ

7. ЕВРЕЙСТВО ТАНАХА И ЕВРЕЙСТВО ТАЛМУДА

8. КОНЦЕПЦИЯ BИЛЕНСКОГО ГАОНА

9. "ИДЕЯ ДАТИТ И ИДЕЯ ЭЛОЙКИМ" ("БОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕЯ")

Пинхас Полонский - Введение в философию иудаизма - Хасидизм