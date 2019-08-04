Бандуровский - Бессмертие души в философии Фомы Аквинского
Проблема бессмертия души являлась одной из наиболее значительных философских проблем на протяжении всей истории мировой философии.
Пожалуй, лишь в XX в. она отошла на периферию исследовательского интереса (причины и смысл какового вытеснения, впрочем, также могут стать предметом особой рефлексии). Вместе с тем следует отметить, что интерес к этой проблеме вновь пробуждается, причем не только у историков философии, но и у антропологов (исследование практик достижения бессмертия в различных культурах), физиологов (исследование организмов животного и человека), исследователей этики (например, проблема этичности поддержания жизненных процессов в теле после фактической смерти мозга). Эта тема также становится очень популярной в псевдонаучных кругах («жизнь после смерти», метемпсихоз, криогеника), что является своего рода знамением нашего времени. Ввиду этого исследование философских трактовок данной темы представляется имеющим не только академический интерес.
Константин Бандуровский - Бессмертие души в философии Фомы Аквинского
М.: РГГУ, 2011. 328с.
ISBN 978-5-7281-1231-0
Константин Бандуровский - Бессмертие души в философии Фомы Аквинского
Глава I Историко-философские предпосылки томистской концепции неразрушимости души
- 1. Проблема бессмертия души в античной философии
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2. Проблема бессмертия души в христианской философии
- 2.1. Краткий очерк проблемы бессмертия в христианской философии
- 2.2. Августин
Глава II Учение Фомы Аквинского о душе и ее неразрушимости
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1. Томистская аргументация в пользу неразрушимости души
- 1.1. Произведения Фомы, посвященные проблеме неразрушимости души
- 1.2. Аргументы в пользу смертности души и их критика
- 1.3. Основные ходы аргументации в пользу неразрушимости души
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2. Проблема неразрушимости души в контексте томистского учения о душе
- 2.1. Человек как психофизическое существо и его место в универсуме
- 2.2. Природа интеллектуальной души
- 2.3. Учение об интеллектуальной способности
- 2.4. Психофизическое единство человека в гносеологии Фомы Аквинского
- 2.5. Проблема воскрешения плоти
Глава III Критика возможности рационального доказательства бессмертия человеческой души: Дунс Скот
Заключение
Приложения
Приложения
- 1. Краткая схема основного хода рассуждений Фомы Аквинского о человеческой душе (в состоянии земной жизни)
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2. Тексты Фомы Аквинского, посвященные проблеме бессмертия души
- Из «Суммы теологии», части I. «Вопрос 75. "О сущности души". Глава 6. "Неразрушима ли человеческая душа?"»
- Из «Суммы против язычников», книги II. «Глава 79. "О том, что человеческая душа не разрушается, когда разрушается тело"»
- «Глава 80. "Аргументы тех, кто доказывает, что душа разрушается; с их разрешением"»
- Из «Дискуссионного вопроса о душе». Статья 14. «О бессмертии человеческой души»
Константин Бандуровский - Бессмертие души в философии Фомы Аквинского - Введение
В античной и средневековой философии тема бессмертия души занимала отнюдь не маргинальное место. Осознание того, что такое человек, на что он смеет надеяться, каково его место в универсуме, каким образом он как сущее соотносится с бытием (в сфере онтологии), как субъект познания — с истиной (в сфере гносеологии), как субъект этически ценностного действия — с благом — вот ряд основных проблем, решение которых на протяжении многих столетий было немыслимо без обращения к данной проблематике. С другой стороны, чтобы оценить масштаб той или иной философской системы прошлого, имеет смысл обращаться к проблемам, которые считали для себя наиболее значимыми мыслители античности и Средневековья, принимать во внимание, насколько успешно удавалось им решать эти проблемы. В ходе их решения обогащался философский инструментарий, оттачивался понятийный аппарат, открывались новые проблемные горизонты, что в итоге оказывало влияние и на становление научного знания грядущих эпох. Не зря, рассматривая вопрос о развитии науки (в первую очередь естественной) в средние века, современные исследователи признают, что «основные теоретические результаты были получены средневековой схоластикой в ходе исследования чисто богословских проблем: проблемы Троицы, бессмертия человеческой души и т. п.»[1].
Однако проблема бессмертия души оставалась значимой и в более поздние времена, в эпоху Возрождения, Нового времени… Подтверждением этому может служить знаменитый пассаж Канта: «Настоящая цель исследований метафизики — это только три идеи: Бог, свобода и бессмертие… Все, чем метафизика занимается помимо этих вопросов, служит ей только средством для того, чтобы прийти к этим идеям и их реальности»[2].
Томистская концепция бессмертия души являет собой яркую и уникальную страницу в истории обсуждения этой проблемы. Фома Аквинский совершает значительный поворот, отказавшись от традиционной многовековой трактовки этой проблемы, базирующейся на платоновских философских началах, и от весьма аргументированной, обширной платоновской концепции бессмертия души и обратившись к аристотелевскому учению о душе, которое, как принято было полагать в те времена (и как зачастую полагается до сих пор), фундирует отрицание бессмертия человеческой души в целом или, по крайней мере, представляет этот вопрос как апорию.
Исследование томистского учения о бессмертии души также важно для понимания томистской философии в целом, поскольку оно тесно связано с онтологией, гносеологией, антропологией и этикой Фомы Аквинского.
Основную проблему исследования можно сформулировать следующим образом: «Почему Фома Аквинский при решении вопроса о бессмертии души отошел от “платонического” учения о душе, господствующего в дотомистской христианской философии, и обратился к “аристотелевскому” учению, которое воспринималось его современниками и предшественниками как учение, отвергающее бессмертие индивидуальной души? Насколько успешно удалось Фоме Аквинскому решить проблему бессмертия души при использовании аристотелевского инструментария?» Целью исследования является реконструкция и анализ томистского учения о бессмертии души и определение его места в истории философии. Для решения этой цели мы поставим следующие конкретные задачи: исследование постановки проблемы бессмертия души в античной философии и формирования различных подходов к ее решению; анализ трансформации данной проблемы в рамках христианской философии; установление отношения томистского учения о душе к предшествующим концепциям; анализ томистских текстов, посвященных проблеме бессмертия души, реконструкция и анализ томистской концепции в контексте томистской психологии; анализ рецепции томистского учения более поздними мыслителями.
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