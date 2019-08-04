В античной и средневековой философии тема бессмертия души занимала отнюдь не маргинальное место. Осознание того, что такое человек, на что он смеет надеяться, каково его место в универсуме, каким образом он как сущее соотносится с бытием (в сфере онтологии), как субъект познания — с истиной (в сфере гносеологии), как субъект этически ценностного действия — с благом — вот ряд основных проблем, решение которых на протяжении многих столетий было немыслимо без обращения к данной проблематике. С другой стороны, чтобы оценить масштаб той или иной философской системы прошлого, имеет смысл обращаться к проблемам, которые считали для себя наиболее значимыми мыслители античности и Средневековья, принимать во внимание, насколько успешно удавалось им решать эти проблемы. В ходе их решения обогащался философский инструментарий, оттачивался понятийный аппарат, открывались новые проблемные горизонты, что в итоге оказывало влияние и на становление научного знания грядущих эпох. Не зря, рассматривая вопрос о развитии науки (в первую очередь естественной) в средние века, современные исследователи признают, что «основные теоретические результаты были получены средневековой схоластикой в ходе исследования чисто богословских проблем: проблемы Троицы, бессмертия человеческой души и т. п.»[1].

Однако проблема бессмертия души оставалась значимой и в более поздние времена, в эпоху Возрождения, Нового времени… Подтверждением этому может служить знаменитый пассаж Канта: «Настоящая цель исследований метафизики — это только три идеи: Бог, свобода и бессмертие… Все, чем метафизика занимается помимо этих вопросов, служит ей только средством для того, чтобы прийти к этим идеям и их реальности»[2].

Томистская концепция бессмертия души являет собой яркую и уникальную страницу в истории обсуждения этой проблемы. Фома Аквинский совершает значительный поворот, отказавшись от традиционной многовековой трактовки этой проблемы, базирующейся на платоновских философских началах, и от весьма аргументированной, обширной платоновской концепции бессмертия души и обратившись к аристотелевскому учению о душе, которое, как принято было полагать в те времена (и как зачастую полагается до сих пор), фундирует отрицание бессмертия человеческой души в целом или, по крайней мере, представляет этот вопрос как апорию.

Исследование томистского учения о бессмертии души также важно для понимания томистской философии в целом, поскольку оно тесно связано с онтологией, гносеологией, антропологией и этикой Фомы Аквинского.

Основную проблему исследования можно сформулировать следующим образом: «Почему Фома Аквинский при решении вопроса о бессмертии души отошел от “платонического” учения о душе, господствующего в дотомистской христианской философии, и обратился к “аристотелевскому” учению, которое воспринималось его современниками и предшественниками как учение, отвергающее бессмертие индивидуальной души? Насколько успешно удалось Фоме Аквинскому решить проблему бессмертия души при использовании аристотелевского инструментария?» Целью исследования является реконструкция и анализ томистского учения о бессмертии души и определение его места в истории философии. Для решения этой цели мы поставим следующие конкретные задачи: исследование постановки проблемы бессмертия души в античной философии и формирования различных подходов к ее решению; анализ трансформации данной проблемы в рамках христианской философии; установление отношения томистского учения о душе к предшествующим концепциям; анализ томистских текстов, посвященных проблеме бессмертия души, реконструкция и анализ томистской концепции в контексте томистской психологии; анализ рецепции томистского учения более поздними мыслителями.