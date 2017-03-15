Слово “знание” имеет три значения. В первом, высшем, смысле оно имеет в виду знание твердое и непоколебимое, разумеется, не исчерпывающее (им обладает лишь Бог), но дающее уверенность и способное постоянно продвигаться по верному пути. В это понятие знания входит мудрость, образуя его высшую сферу; разве не говорят о знании святых так, как говорят о мудрости святых? В этом, наиболее всеобъемлющем смысле мы говорим “наука и знание”.

Во втором, среднем смысле, слово “знание” берется как противоположное высшей сфере знания; это - наука постольку, поскольку она противопоставляется мудрости и относится к самым что ни на есть заземленным областям знания: не говорят о мудрости ботаника или лингвиста, но говорят о науке ботанике и о науке лингвистике. Мудрость - это знание, получаемое из наивысших источников, открывающееся в наиболее глубоком и простом свете; знание в его втором смысле - это знание детальное, эмпирическое, или очевидное. В этом смысле мы говорим "частное знание или частные науки”.

Наконец, в третьем, низшем смысле слово “знание” (классическая philosophia perennis" не пользуется и не должна пользоваться им, но оно играет свою роль в совместной деятельности людей) относится уже не к знанию точному и совершенному, а к знанию, рождаемому любознательностью людей и диктуемому их пристрастием к мирским вещам, к познанию вещей как бы в соучастии, или в сговоре, сними. Здесь знание в наибольшей степени противостоит мудрости. Можно сказать, и я уже говорил, что это - знание грешника и в то же время, поскольку речь идет о соучастии, знание мага. И еще, поскольку этот смысл слова шире, чем может показаться, и он вовсе не уничижителен, это - и знание дегустатора вин, и знание исследователя душ, и знание знахаря. Но в еще меньшей степени, чем о мудрости ботаника или лингвиста, можно говорить о мудрости чародея или шамана.

Маритен Жак - Знание и мудрость

Пер. с франц. Л.М. Степачева; науч. ред. И.С. Вдовина

М.: Научный мир, 1999. 244 с.

Маритен Жак - Знание и мудрость - Содержание

ЗНАНИЕ И МУДРОСТЬ

Примечания автора

Комментарии переводчика

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Предисловие

Введение автора к изданию 1946 г

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. Природа и культура 1. Культура — требование человеческой природы 2. О некоторых неясностях 3. Цивилизация и религия

Глава II. Католическая религия и культура 1. Особенности “современного мира” 2. Антропоцентризм и подлинный гуманизм 3. Политические и экономические отголоски картезианского дуализма 4. Христианство должно оживить культуру 5. Христианство трансцендентно по отношению к любой культуре

Глава III. Практические соображения 1. “Христианский мир” — это не Церковь 2. Злостное обмирщение духовного 3. Истинная светская деятельность христиан

Глава IV. О католическом мышлении и о миссии католицизма

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I 1. О понятии порядка 2. Созидание порядка

Глава II 1. О гуманизме 2. Амбивалентность истории 3. Об историческом манихействе 4. Соблазн Истории 5. Одна трудность антропоцентрического гуманизма 6. Миф об имманентности 7. Диалектика современной культуры

Глава I I I 1. Культура и религия 2. Опасности обмирщения духовного 3. Церковь и христианский мир 4. Понятие конкретного исторического идеала 5. Различие, подлежащее пересмотру

Глава I V 1. Исторический парадокс 2. Внешняя несостоятельность христианского мира 3. Светская миссия христианства 4. Масштабы требуемых изменений

Комментарии I. Человеческая природа и политическая жизнь II. Плодовитость денег III. Teatrum mundi IV. Цивилизация

Примечания автора

Комментарии переводчика

О ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Предисловие

I. Проблема христианской философии Рационалистическая позиция Позиция г-на Блонделя

II. Природа и фактическое положение Природа философии

III. “Христианское положение” философии Объективные вклады Субъективные приобретения Выводы относительно христианской философии

IV. Богословие и философия Правильно понимаемая нравственная философия Последние замечания

Комментарии I. О природе апологетики II. О нравственной философии О естественной этике О правильно понимаемой нравственной философии

Примечания автора

Комментарии переводчика

СВЯТОЙ ФОМА, АПОСТОЛ СОВРЕМЕННОСТИ

Примечания автора

Комментарии переводчика

Маритен Жак - Знание и мудрость - Об авторе

Жак Маритен (1882-1973) является ведущим представителем неотомизма - обновленной версии томизма, официальной философской доктрины католической церкви.

Выпускник Сорбонны, в 1914 г. избирается профессором кафедры истории новой философии Католического института Парижа; год спустя начинает работу в коллеже Станислас (1915-1916). В 1913 г. публикует работу “Бергсоновская философия”, в 1919 г. организует кружок по изучению томизма, идеи которого получают одобрение видных представителей французской культуры Ж.Руо, Ж.Кокто, М.Жакоба, М.Шагала, Н.Бердяева. После окончания первой мировой войны Маритен пишет работы: “Искусство и схоластика” (1920), “Антимодерн” (1922), “Размышления о разуме и его жизни” (1924), “Границы поэзии” (1926) и др. С 1927 по 1939 годы публикует труды: “Ангельский доктор” (1930), “Религия и культура” (1930), “О христианской философии” (1932), “Знание и мудрость” (1935), “Интегральный гуманизм” (1936) и др.

В 1930-е годы сотрудничает с Институтом средневековых исследований в Торонто и рядом американских университетов; в 1940-1945 гг. живет и работает в США, являясь профессором Принстонского и Колумбийского университетов и основанной им в Нью-Йорке Свободной высшей школы. В США публикует работы: “Символ веры” (1941), “Сквозь несчастья” (1941), “Мысль святого Павла” (1941), “Права человека и естественный закон” (1942), “Христианство и демократия” ( 1943), “Принципы гуманистической политики” (1944), “От Бергсона к Фоме Аквинскому” (1944) и др.

В 1945-1948 гг. - посол Франции в Ватикане; в 1948-1960 гг. вновь преподает в Принстонском университете. Заслуги Маритена и его влияние на духовную жизнь США отмечены в 1958 г. созданием в университете Нотр-Дам штата Индиана томистского центра его имени. В этот период им написаны: “Краткий трактат о существовании и существующем” (1947), “Значение современного атеизма” (1949), “Человек и государство” (1951), “Творческая интуиция в искусстве и поэзии” (1953), “Пути к Богу” (1953), “О философии истории” (1957), “Литургия и созерцание”(1959).

С 1960 г. живет во Франции. В 1961 г. ему вручается премия Французской академии по литературе. Философия культуры мыслителя получает признание на II Ватиканском соборе, влияние его идей ощущается в соборной конституции “О церкви в современном мире”, на его работы Павел VI ссылается в экциклике “О прогрессе народов” (1967). В последний период жизни опубликованы работы: “Философ во граде" (1960), “Философия морали” (1960), “Записная книжка” (1965), “О милосердии и гуманности Иисуса”(1967), “О церкви Христовой” (1970) и др. Умер Жак Маритен 28 апреля 1973 г. в Тулузе.

В центре внимания Маритена - вопросы философии культуры. Ему свойственно экзистенциальное прочтение томистского учения о бытии, умеренный реализм в теории познания, отстаивание гуманистического смысла в историческом процессе, пропаганда идей солидарности людей, “персоналистической демократии”, христианизации всех сфер духовной культуры, экуменистического сближения религий.

В 1994 г. издательством “Высшая школа” (Москва) опубликована работа: Жак Маритен. Философ в мире. В нее вошли переводы на русский язык произведений мыслителя: “Символ веры”, “Философ во граде”, “Краткий трактат о существовании и существующем”, “Интегральный гуманизм”.