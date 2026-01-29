Личность в пострелигиозном обществе

Современное богословие

Значительные изменения, которые происходят в обществе в последние десятилетия в связи с глобализацией и информационной революцией, позволяют говорить о возникновении новой религиозной ситуации. Традиционная религия все более замещается новой формой религиозности, часто называемой «пострелигией». Этому сложному и многогранному явлению трудно дать строгое определение, тем не менее в общем виде его можно описать как свободный, открытый и недогматический поиск священного, часто находящий выражение в возникающих группах и общинах, которые, в отличие от традиционных религиозных сообществ, имеют неиерархическую структуру и в целом положительно относятся к современному миру с его стремлением к индивидуальной свободе и самореализации. Это касается не только так называемых новых религиозных движений, но во все большей степени и доминирующих религий, в том числе христианства. Такие низовые движения, вдохновленные новыми идеями и новыми подходами к извечным экзистенциальным и духовным проблемам, возникают даже внутри наиболее консервативных церквей, в том числе православных. Пострелигию, таким образом, не обязательно нужно резко противопоставлять традиционной религиозности и полностью отделять от нее; вполне возможно, что пострелигию стоит рассматривать как дальнейший этап в эволюции религии, обусловленный происходящими в человеческом обществе переменами.

Каким образом эта новая ситуация влияет на понятие личности, на само содержание этой идеи? Христианство нередко заявляло, что это понятие имеет богословские корни: поскольку в человеке видели образ Божий, на понятие человеческой личности оказала глубокое влияние идея Троицы и межличностных отношений между ее ипостасями, развитая в древнем христианском богословии. Даже если такая точка зрения не является исчерпывающей, все же едва ли можно отрицать, что религиозное измерение играло чрезвычайно важную роль в понимании человеческой личности в Средние века и в Новое время. Однако в наш постмодерный и пострелигиозный век ситуация радикально изменилась. Так, христианство сегодня активно взаимодействует с другими религиями и культурами, в которых понимание личности может значительно отличаться от христианского; благодаря феминистскому богословию, Бог более не понимается исключительно в маскулинных и патриархальных терминах; озабоченность экологическими проблемами и вопрос о правах других, помимо человека, живых существ побуждают нас сегодня рассуждать о прочем творении в менее безличных категориях, чем прежде, и видеть в человеке не «венец творения», а лишь одну из его частей, возможно даже не самую лучшую; современное человеческое сообщество все более превращается в общество потребления и развлечения, состоящее из безликих «одномерных» индивидов, связанных скорее «виртуальными», нежели реальными отношениями; наконец, искусственный интеллект становится квазиличностной реальностью, которая может существенно облегчить нашу жизнь, но также может использоваться для контролирования почти всех ее сторон - и далеко не всегда во благо конкретных индивидов. Как эти и многие другие изменения влияют на представления о личности, об общении между личностями и о творческой свободе личности?

В поисках ответов на эти вопросы Библейско-богословский институт св. апостола Андрея провел международные конференции «Личность в пострелигиозном обществе» (декабрь 2020 г.) и «Богословие общества» (сентябрь 2021 г.). В настоящий сборник вошли избранные доклады из представленных на конференциях. Кроме того, в него включены посвященные личности тексты двух крупнейших ныне живущих богословов -Юргена Мольтмана и Иоанна Зизиуласа, а также статьи других известных современных философов и богословов.

Личность в пострелигиозном обществе

(Серия «Современное богословие»)

Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

М.: Издательство ББИ, 2023. — x + 250 с.

ISBN 978-5-89647-416-6

Личность в пострелигиозном обществе - Содержание

Предисловие

Личность и общество

Юрген Мольтман - Гуманизм в индустриальном обществе

Григорий Миненков - Личность в ситуации повседневного космополитизма: к новым социальным и культурным практикам

Олег Давыдов - Тринитарный путь: по ту сторону индивидуализма и коллективизма

Эдвард Кесслер - Религия и национальное государство: стояние на перепутье

Личность и общение

Иоанн Зизиулас - Человеческая способность и человеческая неспособность: богословское исследование феномена личностности

Якоб Ом - «Реляционная личность» в экуменической перспективе: человек как моральное существо в контексте не-человеческого окружения

Ондржей Коларж - Как относиться к чужому с богословской точки зрения? Концепция convivencia в понимании Тео Зундермайера и ее приложимость к постмодерному обществу

Личность, свобода и творчество