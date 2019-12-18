Диалог

Бывают моменты, когда церковь сталкивается с острой необходимостью ответить на проблемы своего времени. Становится нужным изменить некоторые аспекты ее структуры, жизни и даже учения. В этой ситуации возникают движения, которые открывают заново и переосмысляют значение Священного писания. Немецкая протестантская церковь пережила трагический период, начавшийся в 1933 году, когда Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Церковь быстро превратилась в инструмент государства, который оно использовало для своих нужд.

В апреле 1933 года с помпой собралась Национальная ассамблея германских христиан, поддерживающая нацизм. Несколько месяцев спустя, пятого сентября, собрался «Коричневый собор». На нем было решено, что церковными служителями могут быть «только те, кто безоговорочно участвует в национал-социалистическом государстве и немецкой евангелической церкви и имеют арийское происхождение». Как считал Гитлер, немцы должны были выбирать между иудо-христианской верой с ее этикой сострадания и решительной, героической верой в Бога и Природу. 27 сентября пронацистский пастор Людвиг Мюллер, не имевший до этого ни политического, ни церковного опыта, был избран национальным собором рейхс-епископом. Идеология Имперской церкви была расистской и национал-социалистической: В условиях реформы Гитлера, исказившей отношения между церковью и государством, возникло радикальное исповедание веры. В этом контексте родилась Исповедующая церковь. Она существовала недолго, но была чрезвычайно значимой.

Реформа церкви: Реформация в экуменической перспективе

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

Серия «Диалог»

М.: Издательство ББИ, 2020. х + 179 с.

ISBN 978-5-89647-383-1

Реформа церкви: Реформация в экуменической перспективе - Содержание

Предисловие

1. Реформация и реформа Церкви

Чарльз Тейлор Реформация в контексте средневековой реформы церкви

Хайнц Шиллинг Реформация как выход за рамки средневековых реформ

Маттиас Вирц Реформация как церковное событие

2. Единство Церкви

Курт Кох Избрание папы на соборе в Констанце и его экклезиологическое и экуменическое значение

Юрген Мольтман Незавершенная Реформация: нерешенные вопросы - экуменические ответы

Адальберто Майнарди Реформируя первенство: дискуссии в православно-католическом диалоге

Елена Степанова Экуменизм как призвание и убеждение: Джон Уэсли о христианском духе единства

Ивана Нобл Реформируя точку зрения на христианское единство

3. Вызовы современности и будущее Церкви

Ганс Кюнг Критика церкви

Светлана Коначёва Безрелигиозное христианство - новая Реформация или возвращение к библейским истокам ?

Антон Тихомиров И врата ада не одолеют ее? О необходимости кенотической экклезиологии в контексте реформаторского понимания церкви и лютеровской theologia cruets

Симонетта Сальвестрони Исповедующая церковь (1934-1936)

Тим Нобл Миссионерский опыт и его влияние на реформу церкви

Об авторах и редакторах

Реформа церкви: Реформация в экуменической перспективе - Предисловие

Невозможность продолжения стабильного существования средневекового миропорядка в Европе около 500 лет назад привела к драматической реформе общества и всех его структур, включая христианскую церковь. Мы привыкли связывать это с протестантской Реформацией, но процесс был значительно шире и глубже. Реформа работала на всех уровнях общества и самой человеческой личности, что привело к возникновению современной западной цивилизации. Конечно, этот процесс протекал очень по-разному в разных странах и культурах и во многом формировал их современный облик. Об этом подробно пишет Чарльз Тейлор в своем opus magnum «Секулярный век». Для него как католика развитие секу- лярного мира - это не история упадка христианской цивилизации, а, скорее, история ее успеха. Какова была роль церкви в этом процессе? Как масштабные перемены общества изменяли и реформировали церковь? Распалась ли она на множество больших и малых институтов - конфессий, деноминаций, общин, - или мы по-прежнему можем говорить о единой христианской церкви? Каково отношение к реформам и самой Реформации в различных христианских традициях? Церковь давно ушла из центра человеческого общества на его периферию. Должны ли мы огорчаться по этому поводу, или мы можем рассматривать эту новую ситуацию как возможность развития современной миссии? Какие вызовы нас ожидают на этом пути? Этим проблемам посвящен предлагаемый сборник, в котором представлены размышления некоторых выдающихся современных богословов, философов и историков, а также избранные доклады участников международной конференции «Реформация в экуменической перспективе», проведенной Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея совместно с Монастырем в Бозе (Италия) 25 - 28 октября 2017 года. Вопрос о том, нужна ли церкви реформа, представляется скорее риторическим: Ecclesia semper reformanda est, церковь всегда нуждается в реформировании, если, конечно, она хочет быть живым организмом, Телом Христовым, а не музеем или мавзолеем. Когда церковь нацелена исключительно на сохранение в неизменном виде существующих институтов, норм, практик и доктрин, т. е. на консервацию «священного» прошлого, необходимость перемен все равно рано или поздно назревает, однако в этом случае изменения носят уже взрывной характер и ведут к радикальным преобразованиям, вплоть до раскола в церкви. Наиболее яркий пример этому - протестантская Реформация, расколовшая западную церковь и изменившая не только облик западного христианства, но и западное сознание и общество в целом, запустившая процессы, которые продолжаются по сей день. Об этом идет речь в первой части сборника, «Реформация и реформа церкви».

Западная церковь извлекла уроки Из Реформации, и отмечавшееся в 2017 году ее пятисотлетие имело экуменический характер - это было не ликование протестантов и скорбь католиков, но попытка тех и других совместно осмыслить свое прошлое, правильно оценить настоящее и наметить пути движения в будущее. Реформа в любой церкви сегодня прежде всего связана с изменением ее отношения к другим церквам, поэтому тема межцерковного диалога и христианского единства центральная. Сохраняющиеся расхождения по различным вопросам не обязательно должны быть препятствием для единства христиан, если под таковым не понимается создание единой структуры, вбирающей в себя все церкви и управляемой из единого центра, или смешение различных традиций, утрачивающих свою идентичность и своеобразие. Несхожие традиции могут существовать рядом, дополняя и обогащая друг друга, а любая попытка создания единого для всех христиан властного центра выглядела бы сегодня подозрительно и скорее дискредитировала бы христианство в глазах остального мира. Вопрос единства церквей есть прежде всего вопрос их служения как миру, так и друг другу. Этому посвящены статьи во второй части сборника, «Единство церкви». Если церковь хочет оставаться открытой миру и отвечать на вызовы современности, то важнейшим для нее является реформирование собственного сознания, обретение способности критически взглянуть на себя со стороны в новых, изменившихся условиях. Тог- да потребность в реформе ощущается особенно остро, поскольку взгляд со стороны, как правило, дает не слишком привлекательную картину, разительно отличающуюся от того, что видится изнутри. Все конкретные реформы (административные, литургические, богословские и пр.) должны естественно вытекать из этой способности к самокритике, а не просто быть разрозненными попытками улучшить те или иные стороны церковной жизни. Постоянное критическое отношение к себе и есть то, что делает церковь semper reformanda, т. е. позволяет ей жить и развиваться, служить Богу и выполнять порученную ей миссию. Тогда у церкви есть будущее, каким бы непростым и даже трагическим оно ни оказалось. Об этом рассуждают авторы статей, помещенных в третьей части книги, «Вызовы современности и будущее церкви».

Алексей Бодров, Михаил Толстолужепко 15 октября 2019