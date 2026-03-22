Генон - Восточная метафизика

Впервые полностью представлены ранние работы выдающегося французского метафизика Рене Генона (1886-1951). В каждой из них он подвергает суровой критике многочисленные лжеучения, расцветшие на европейском Западе и маскирующиеся под древние традиции. Вместе с тем, как перенявший сокровенные знания о традициях Востока, философ из первых рук пытается донести своему читателю основополагающие принципы этих духовных учений. В предлагаемой книге содержится подробное введение в наследие Генона и основные принципы метафизического учения, которые он в той или иной мере будет развивать на протяжении всей своей жизни.

Наибольшее отторжение вызывали у Рене Генона все формы псевдомистицизма, эзотерики. Без преувеличения можно сказать, что в течение всей жизни им велась неустанная и бескомпромиссная борьба против основных псевдотрадиционных и псевдорелигиозных заблуждений современности, — а в XIX и XX веках западная «духовность» породила помимо множества протестантских сект громадное число псевдоинициатических организаций и «тайных обществ». Из этих новшеств, обобщенных им под родовым названием неоспиритуализма, назовем только спиритизм, оккультизм, космизм, такие пародии на традиционные учения, как «теософизм», «розенкрейцерство», популярные «йогу», «каббалу», «суфизм» и т. д. (все то, что сегодня оформилось в движение «Нового века»). Как подчеркивал Рене Генон, налицо продукты специфически западного мышления, вещи «одновременно ложные и опасные», чреватые непоправимыми изменениями как в психике отдельного индивида, так и в коллективной ментальности. Претендуя на то, чтобы дать своим последователям «высшее знание» без необходимости следования тем или иным ортодоксальным путем или «в обход» внешних традиционных предписаний, подобные вещи на деле уводят прельстившихся ими в противоположном направлении от Истины. В связи с этим Рене Генон особенно предостерегает своего читателя против ложных «духовных учителей».

Генон Рене - Восточная метафизика

Рене Генон; Пер. с фр. ЮЛ. Коваля-Темниковского.

Академический проект, 2023. — 341 с.

(Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-4147-9

Генон Рене - Восточная метафизика - Содержание

Рене Генон: по направлению к Александрии (Ю. Я. Коваль-Темниковский)

I. Вместо биографической справки

II. Отрицая отрицания

III. Метафизическая точка зрения

IV. К вопросу о переводе

V. Восточная метафизика и ортодоксальное христианство

VI. О новом переводе восточных доктрин

Восточная метафизика

Лекция, прочитанная в сорбонне 17 декабря 1925 года

Теософизм. История одной псевдорелигии

Предисловие. Теософия и теософизм

Глава I. Прошлое г-жи блаватской

Глава II. Истоки теософского общества

Глава III. Теософское общество и розенкрейцерство

Глава IV. Вопрос о "махатмах"

Глава V. Инцидент с обществом психических исследований

Глава VI. Г-жа блаватская и соловьев

Глава VII. Сила внушения г-жи блаватской

Глава VIII. Последние годы г-жи блаватской

Глава IX. Источники работ г-жи блаватской

Глава X. Эзотерический буддизм

Глава XI. Основные пункты теософистского учения

Глава XII. Теософизм и спиритизм

Глава XIII. Теософизм и религии

Глава XIV. Клятва в теософизме

Глава XV. Прошлое г-жи безант

Глава XVI. Начало председательства г-жи безант

Глава XVII. В парламенте религий

Глава XVIII. Эзотерическое христианство

Глава XIX. Герцогиня де помар

Глава XX. Грядущий мессия

Глава XXI. Злоключения алкиона

Глава XXII. Антропософия рудольфа штейнера

Глава XXIII. Орден звезды востока и его филиалы

Глава XXIV. Старокатолическая церковь

Глава XXV. Теософизм и франкмасонство

Глава XXVI. Вспомогательные организации теософского общества

Глава XXVII. Теософистский морализм

Глава XXVIII. Теософизм и протестантизм

Глава XXIX. Политическая роль теософского общества

Глава XXX. Заключение

Дополнительные примечания ко второму изданию

Библиография