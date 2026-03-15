Во второй половине XIX — начале XX в. Ближний Восток и Балканы являлись ареной соперничества западных держав — Англии, Франции, Австрии (Австро-Венгрии), Германии с одной стороны, и России — с другой.
Постепенное ослабление и распад Османской империи открывали великим державам широкие просторы для колониальной экспансии. Обширные территории, крупные торговые порты Восточного Средиземноморья — все это привлекало внимание держав.
Данный регион представлял особый геополитический интерес ввиду того, что через него лежал путь на Восток — к британским владениям в Индии, а также к странам центральной Азии и Китаю. Ключом к этому пути был Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным.
Помимо конкуренции западных держав между собой, главное препятствие для их устремлений на Ближний Восток представляла Россия, которая со второй половины XVIII в. имела собственные интересы в регионе.
Получив в результате русско-турецких войн 1760-90-х гг. выход к Черному морю, Россия осознала своей первостепенной задачей обеспечение свободного доступа в море Средиземное, что давало ей возможность открытия новых торговых путей и экспорта сырья.
Кроме соображений экономических, перед Россией лежала стратегическая задача: обширные южнорусские территории нуждались в обороне от посягательств со стороны Турции и европейских соперников.
Поэтому преобладание в проливах и районе Константинополя стало для России первоочередным направлением в ее южной политике; путь к осуществлению этой перспективной цели лежал через Балканы.
Герд Л. А. - Константинопольский патриархат и Россия - 1901-1914 гг.
М.: Индрик, 2012. - 320 с.
ISBN 978-5-91674-233-6
Лора Герд - Константинопольский патриархат и Россия - 1901-1914 - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
РУССКАЯ ПОЛИТИКА НА БАЛКАНАХ В 1901-1914 гг. ОБЩИЙ ОБЗОР
ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XX в.
РУССКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ В НАЧАЛЕ XX в.
РОССИЯ И КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАТРИАРХАТ. ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА 1901-1914 гг.
РОССИЯ И ГРЕКО-БОЛГАРСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОС В НАЧАЛЕ XX в.
СВ. ГОРА АФОН И РОССИЯ. НЕКОТОРЫЕ ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РУССКИЕ МОНАХИ В ДЕЧАНСКОМ МОНАСТЫРЕ (1902-1914)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ и ЛИТЕРАТУРЫ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
No comments yet. Be the first!