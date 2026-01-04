Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий

Послание Иакова и Нагорная проповедь

Структура, темы и стиль

Дата и повод

II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)

V. Искушение не от Бога (1:12-18)

VII. Суждение по внешности (2:1-13)

Б. Вера с делами (2:18-26)

A. Вера без дел (2:14-17)

VIII. Вера, которая действует (2:14-26)

X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)

XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)

XII. Не говори против брата (4:11-12)

XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)