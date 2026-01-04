Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий
Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий - Содержание
Введение
Авторство
Братья Иисуса
Дата и повод
Структура, темы и стиль
Послание Иакова и Нагорная проповедь
Ценность послания Иакова
Структура
Библиография
Аббревиатуры
I. Приветствие (1:1)
II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)
III. Проси мудрости (1:5-8)
IV. Богатство временное (1:9-11)
V. Искушение не от Бога (1:12-18)
VI. Говорим, слушаем, делаем (1:19-27)
VII. Суждение по внешности (2:1-13)
A. Предпочтение (2:1-7)
Б. Царский закон (2:8-13)
VIII. Вера, которая действует (2:14-26)
A. Вера без дел (2:14-17)
Б. Вера с делами (2:18-26)
IX. Укрощение языка (3:1-12)
X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)
XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)
XII. Не говори против брата (4:11-12)
XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)
XIV. Предупреждение богатым (5:1-6)
XV. Ожидание Господа (5:7-11)
XVI. Не клянись (5:12)
XVII. Молитва, исповедь и спасение грешника (5:13-20)
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