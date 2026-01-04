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Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий

Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Холлоуэй - Послание Иакова - Комментарий - Содержание

  • Введение

    • Авторство

    • Братья Иисуса

    • Дата и повод

    • Структура, темы и стиль

    • Послание Иакова и Нагорная проповедь

    • Ценность послания Иакова

    • Структура

    • Библиография

    • Аббревиатуры

  • I. Приветствие (1:1)

  • II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)

  • III. Проси мудрости (1:5-8)

  • IV. Богатство временное (1:9-11)

  • V. Искушение не от Бога (1:12-18)

  • VI. Говорим, слушаем, делаем (1:19-27)

  • VII. Суждение по внешности (2:1-13)

    • A. Предпочтение (2:1-7)

    • Б. Царский закон (2:8-13)

  • VIII. Вера, которая действует (2:14-26)

    • A. Вера без дел (2:14-17)

    • Б. Вера с делами (2:18-26)

  • IX. Укрощение языка (3:1-12)

  • X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)

  • XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)

  • XII. Не говори против брата (4:11-12)

  • XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)

  • XIV. Предупреждение богатым (5:1-6)

  • XV. Ожидание Господа (5:7-11)

  • XVI. Не клянись (5:12)

  • XVII. Молитва, исповедь и спасение грешника (5:13-20)

Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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