Герменевтика

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Пособие «Герменевтика: первый курс», составленное Д. И. Янценом, посвящено основам толкования Священного Писания. В книге рассматриваются основные принципы и методы правильного понимания библейского текста, а также правила его интерпретации в историческом, литературном и богословском контексте.

Автор знакомит читателей с фундаментальными подходами к изучению Библии, объясняет значение контекста, жанра, языка и культурной среды при толковании библейских книг. Особое внимание уделяется практическому применению принципов герменевтики при изучении и преподавании Священного Писания.

Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто стремится научиться правильно понимать и толковать библейские тексты.

Составил Д. И. Янцен - Герменевтика – Первый курс - Пособие для библейских курсов

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2009. – 92 с.

Составил Д. И. Янцен – Герменевтика – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

  • Урок 1. Введение в герменевтику. Основные понятия

  • Урок 2. Человек и Библия

  • Урок 3. Духовная сущность и авторитет Библии

  • Урок 4. Краткий обзор истории герменевтики

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ (ОБЩАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА)

  • Урок 5. Смысловой контекст

  • Урок 6. Историко-культурный контекст

  • Урок 7. Библия - единое откровение Бога

  • Урок 8. Толкование Писания посредством Писания

  • Урок 9. Осуществление плана спасения и герменевтический процесс

  • Урок 10. Исследование отдельной книги Библии

  • Урок 11. Изучение ближайшего контекста

  • Урок 12. Анализ слов и выражений

Views 68
Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

