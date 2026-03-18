Пособие «Герменевтика: первый курс», составленное Д. И. Янценом, посвящено основам толкования Священного Писания. В книге рассматриваются основные принципы и методы правильного понимания библейского текста, а также правила его интерпретации в историческом, литературном и богословском контексте.

Автор знакомит читателей с фундаментальными подходами к изучению Библии, объясняет значение контекста, жанра, языка и культурной среды при толковании библейских книг. Особое внимание уделяется практическому применению принципов герменевтики при изучении и преподавании Священного Писания.

Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто стремится научиться правильно понимать и толковать библейские тексты.

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2009. – 92 с.

Герменевтика – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Урок 1. Введение в герменевтику. Основные понятия

Урок 2. Человек и Библия

Урок 3. Духовная сущность и авторитет Библии

Урок 4. Краткий обзор истории герменевтики

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ (ОБЩАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА)