Герменевтика
Пособие «Герменевтика: первый курс», составленное Д. И. Янценом, посвящено основам толкования Священного Писания. В книге рассматриваются основные принципы и методы правильного понимания библейского текста, а также правила его интерпретации в историческом, литературном и богословском контексте.
Автор знакомит читателей с фундаментальными подходами к изучению Библии, объясняет значение контекста, жанра, языка и культурной среды при толковании библейских книг. Особое внимание уделяется практическому применению принципов герменевтики при изучении и преподавании Священного Писания.
Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто стремится научиться правильно понимать и толковать библейские тексты.
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2009. – 92 с.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Урок 1. Введение в герменевтику. Основные понятия
Урок 2. Человек и Библия
Урок 3. Духовная сущность и авторитет Библии
Урок 4. Краткий обзор истории герменевтики
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ (ОБЩАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА)
Урок 5. Смысловой контекст
Урок 6. Историко-культурный контекст
Урок 7. Библия - единое откровение Бога
Урок 8. Толкование Писания посредством Писания
Урок 9. Осуществление плана спасения и герменевтический процесс
Урок 10. Исследование отдельной книги Библии
Урок 11. Изучение ближайшего контекста
Урок 12. Анализ слов и выражений
