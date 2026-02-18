Древний Египет — это мир, где грань между земным и божественным была почти прозрачной. Гэрри Шоу предлагает читателю уникальную возможность увидеть долину Нила глазами её древних обитателей. Автор исследует космогонию египтян, их представления о Маат (божественном порядке) и вечную борьбу света и тьмы.

Книга охватывает всё: от мифов о сотворении мира до сложнейших ритуалов перехода в загробное царство Дуат. Вы узнаете, почему фараоны считались живыми богами, какой смысл скрыт за иероглифами и как «Книга мертвых» должна была помочь душе пройти через судилище Осириса. Это не просто сборник сказок, а серьезное исследование того, как миф формировал реальность великой империи.

Гэрри Шоу - Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых»

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-00169-443-4

Гэрри Шоу - Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых» - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. ВРЕМЯ БОГОВ (ИЛИ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ МЫ ВСЕ)

Глава 1. Хаос и творение

Глава 2. Правление царей Ра, Шу и Геба

Глава 3. Правление царя Осириса

Глава 4. Правление царя Сетха и торжество Хора

ЧАСТЬ 2. МИР ЖИВЫХ (ИЛИ КАК УСТРОЕНА НАША ВСЕЛЕННАЯ)

Глава 5. Мифическое пространство

Глава 6. Невидимые силы

ЧАСТЬ 3. МИФОЛОГИЯ СМЕРТИ (ИЛИ ЧТО ЖДЕТ НАС В ЗАГРОБНОМ МИРЕ)

Глава 7. Путеводитель по Дуату

Глава 8. Загробный суд и жизнь аху

Эпилог. Миф о Древнем Египте

Благодарности

Рекомендованная литература

Источники иллюстраций

Указатель