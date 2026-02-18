Древний Египет — это мир, где грань между земным и божественным была почти прозрачной. Гэрри Шоу предлагает читателю уникальную возможность увидеть долину Нила глазами её древних обитателей. Автор исследует космогонию египтян, их представления о Маат (божественном порядке) и вечную борьбу света и тьмы.
Книга охватывает всё: от мифов о сотворении мира до сложнейших ритуалов перехода в загробное царство Дуат. Вы узнаете, почему фараоны считались живыми богами, какой смысл скрыт за иероглифами и как «Книга мертвых» должна была помочь душе пройти через судилище Осириса. Это не просто сборник сказок, а серьезное исследование того, как миф формировал реальность великой империи.
Гэрри Шоу - Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых»
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-00169-443-4
Гэрри Шоу - Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых» - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. ВРЕМЯ БОГОВ (ИЛИ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ МЫ ВСЕ)
Глава 1. Хаос и творение
Глава 2. Правление царей Ра, Шу и Геба
Глава 3. Правление царя Осириса
Глава 4. Правление царя Сетха и торжество Хора
ЧАСТЬ 2. МИР ЖИВЫХ (ИЛИ КАК УСТРОЕНА НАША ВСЕЛЕННАЯ)
Глава 5. Мифическое пространство
Глава 6. Невидимые силы
ЧАСТЬ 3. МИФОЛОГИЯ СМЕРТИ (ИЛИ ЧТО ЖДЕТ НАС В ЗАГРОБНОМ МИРЕ)
Глава 7. Путеводитель по Дуату
Глава 8. Загробный суд и жизнь аху
Эпилог. Миф о Древнем Египте
Благодарности
Рекомендованная литература
Источники иллюстраций
Указатель
No comments yet. Be the first!