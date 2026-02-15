«Голгофська дорога» — це духовна класика Роя Гессіона, яка стала настільною книгою для багатьох поколінь християн, що прагнуть глибшого духовного оновлення та пробудження. Основна теза автора полягає в тому, що пробудження — це не масові заходи, а насамперед особистий процес «сокрушення» людини перед Богом. Гессіон стверджує, що шлях до справжньої духовної сили лежить не через самовдосконалення чи зусилля волі, а через упокорення, визнання власної слабкості та щоденне повернення до підніжжя Голгофського хреста.
У книзі автор детально розбирає концепцію «сокрушення» — відмови від власного «Я», своїх прав і гордості, щоб дати місце Христу. Гессіон наголошує на важливості постійного очищення через кров Ісуса та відкритості (прозорості) у стосунках із Богом та іншими людьми. Він використовує метафору «наповненої чаші», пояснюючи, що Бог може наповнити Своїм миром і силою лише ту чашу, яка є порожньою від егоїзму та чистою від гріха. Книга закликає читача до радикальної чесності з самим собою, стверджуючи, що лише йдучи цією «дорогою упокорення», ми можемо пережити справжню радість і свободу, які обіцяв Христос.
Рой Гессіон – Голгофська дорога
Переклав П. Колібаєв. – Канада – ЗДА: «Дорога Правди», 1958. – 89 с.
Рой Гессіон – Голгофська дорога - Зміст
Передмова
I. Зламаність
II. Переповнена чаша
Під кров’ю
III. Дорога спільности
Світло і темрява - Єдина основа для спільности - Без пут - З’єднання двох для пробудження
IV. Велика дорога святости
Велика дорога - Низькі двері - Постійний вибір - Дар Його повноти - Відхилення на великій дорозі - Наше ходіння з іншими
V. Голуб і ягня
Смиріння Боже - Характеристика голуба - Готовність бути остриженим - Він нічого не відповідав - Не було обурення - Повернися о голубе - Керований голубом
VI. Пробудження вдома
Пробудження починається вдома - Що неправильне в нашому домі? - Брак любови - Єдиний вихід
VII. Заскалка і колода
Що таке колода? - Принесіть це на Голгофу
VIII. Чи бажаєте ви бути слугою?
IX. Сила Крови Ісуса
Звідки ця сила? - Друге питання - Чи бажаємо ми?
X. Доводячи нашу невинність
Боже зображення людського серця - Чинячи з Бога неправдомовця - Виправдуючи Бога - Примирення і очищення
