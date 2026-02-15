«Голгофська дорога» — це духовна класика Роя Гессіона, яка стала настільною книгою для багатьох поколінь християн, що прагнуть глибшого духовного оновлення та пробудження. Основна теза автора полягає в тому, що пробудження — це не масові заходи, а насамперед особистий процес «сокрушення» людини перед Богом. Гессіон стверджує, що шлях до справжньої духовної сили лежить не через самовдосконалення чи зусилля волі, а через упокорення, визнання власної слабкості та щоденне повернення до підніжжя Голгофського хреста.

У книзі автор детально розбирає концепцію «сокрушення» — відмови від власного «Я», своїх прав і гордості, щоб дати місце Христу. Гессіон наголошує на важливості постійного очищення через кров Ісуса та відкритості (прозорості) у стосунках із Богом та іншими людьми. Він використовує метафору «наповненої чаші», пояснюючи, що Бог може наповнити Своїм миром і силою лише ту чашу, яка є порожньою від егоїзму та чистою від гріха. Книга закликає читача до радикальної чесності з самим собою, стверджуючи, що лише йдучи цією «дорогою упокорення», ми можемо пережити справжню радість і свободу, які обіцяв Христос.

Переклав П. Колібаєв. – Канада – ЗДА: «Дорога Правди», 1958. – 89 с.

Рой Гессіон – Голгофська дорога - Зміст

Передмова

I. Зламаність

II. Переповнена чаша

Під кров’ю

III. Дорога спільности

Світло і темрява - Єдина основа для спільности - Без пут - З’єднання двох для пробудження

IV. Велика дорога святости

Велика дорога - Низькі двері - Постійний вибір - Дар Його повноти - Відхилення на великій дорозі - Наше ходіння з іншими

V. Голуб і ягня

Смиріння Боже - Характеристика голуба - Готовність бути остриженим - Він нічого не відповідав - Не було обурення - Повернися о голубе - Керований голубом

VI. Пробудження вдома

Пробудження починається вдома - Що неправильне в нашому домі? - Брак любови - Єдиний вихід

VII. Заскалка і колода

Що таке колода? - Принесіть це на Голгофу

VIII. Чи бажаєте ви бути слугою?

IX. Сила Крови Ісуса

Звідки ця сила? - Друге питання - Чи бажаємо ми?

X. Доводячи нашу невинність