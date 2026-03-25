Гессманн - Тайные символы

Книга Густава Гессманна «Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков» представляет собой уникальный графический справочник, систематизирующий зашифрованный визуальный язык средневековых герметических наук. Автор ставит задачу реконструировать и объяснить значение сотен знаков, которые на протяжении столетий использовались для сокрытия рецептов, фиксации астрологических влияний и описания алхимических процессов. Основная идея произведения заключается в том, что эти символы не были случайными начертаниями, а являлись частью строгой идеографической системы, в которой каждый элемент отражал глубокие космогонические представления о единстве микрокосма и макрокосма.

Содержательная часть книги детально анализирует три взаимосвязанных области: алхимические знаки веществ (металлов, солей, кислот), фармацевтические обозначения способов приготовления лекарств и астрологические символы планет и созвездий. Гессманн последовательно разбирает эволюцию знаков, показывая, как, например, символ Солнца связывался с золотом, а Марса — с железом и определенными волевыми аспектами человеческой души. Автор уделяет значительное внимание расшифровке сложных монограмм и лигатур, которые применялись в старинных аптекарских книгах и манускриптах по «Великому Деланию». В книге глубоко исследуется логика построения знаков, где простые геометрические формы (треугольник, круг, крест) комбинировались для передачи физических свойств и духовных качеств материи.

Текст написан в строгом, академическом и фактографическом стиле, характерном для классических трудов по истории эзотеризма и семиотике. Густав Гессманн мастерски соединяет каталогизацию изображений с краткими историческими комментариями, превращая книгу в незаменимый ключ для расшифровки средневековых текстов и рецептур. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков науки, искусствоведов и всех, кто интересуется герметической традицией и истоками современной химии и фармации. Это чтение помогает осознать, что за экзотическими и непонятными сегодня знаками стояла титаническая попытка человеческого разума упорядочить вселенную и овладеть тайнами природы.

Гессманн - Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков

Издательство — Береза — 224 с.

Киев — 2012 г.

ISBN 978-966-195-003-9

Гессманн - Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков - Содержание

Часть первая

Предисловие

Указатель древнего и нового написания наименований, имеющихся в таблицах

Краткий исторический очерк

Тайно-научный алхимический и астролого-каббалистический словарь

О происхождении химико-медицинских тайных символов

Предметный указатель (по таблицам)

1. Тайно-научный химико-медицинский предметный указатель

2. Указатель тайно-научных химико-медицинских обозначений

3. Общий предметный указатель на латинском языке

Ориентирующая опись, помещенных в таблицах тайных символов похожих по форме

Подобие с основными символами

Планетные символы и их модификации

Знаки зодиака и их модификации

Символы элементов и их модификации

Универсальные фигуры и их комбинации

Послесловие переводчика

Часть вторая

Таблица основных символов

Таблицы химико-медицинских символов

Таблицы химико-медицинских обозначений

Дополнение

Указатель специальной используемой литературы