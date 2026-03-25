Гессманн - Тайные символы

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Густава Гессманна «Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков» представляет собой уникальный графический справочник, систематизирующий зашифрованный визуальный язык средневековых герметических наук. Автор ставит задачу реконструировать и объяснить значение сотен знаков, которые на протяжении столетий использовались для сокрытия рецептов, фиксации астрологических влияний и описания алхимических процессов. Основная идея произведения заключается в том, что эти символы не были случайными начертаниями, а являлись частью строгой идеографической системы, в которой каждый элемент отражал глубокие космогонические представления о единстве микрокосма и макрокосма.

Содержательная часть книги детально анализирует три взаимосвязанных области: алхимические знаки веществ (металлов, солей, кислот), фармацевтические обозначения способов приготовления лекарств и астрологические символы планет и созвездий. Гессманн последовательно разбирает эволюцию знаков, показывая, как, например, символ Солнца связывался с золотом, а Марса — с железом и определенными волевыми аспектами человеческой души. Автор уделяет значительное внимание расшифровке сложных монограмм и лигатур, которые применялись в старинных аптекарских книгах и манускриптах по «Великому Деланию». В книге глубоко исследуется логика построения знаков, где простые геометрические формы (треугольник, круг, крест) комбинировались для передачи физических свойств и духовных качеств материи.

Текст написан в строгом, академическом и фактографическом стиле, характерном для классических трудов по истории эзотеризма и семиотике. Густав Гессманн мастерски соединяет каталогизацию изображений с краткими историческими комментариями, превращая книгу в незаменимый ключ для расшифровки средневековых текстов и рецептур. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков науки, искусствоведов и всех, кто интересуется герметической традицией и истоками современной химии и фармации. Это чтение помогает осознать, что за экзотическими и непонятными сегодня знаками стояла титаническая попытка человеческого разума упорядочить вселенную и овладеть тайнами природы.

Гессманн - Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков

Издательство — Береза — 224 с.

Киев — 2012 г.

ISBN 978-966-195-003-9

Гессманн - Тайные символы алхимии, фармацевтики и астрологии средних веков - Содержание

Часть первая

  • Предисловие

  • Указатель древнего и нового написания наименований, имеющихся в таблицах

  • Краткий исторический очерк

  • Тайно-научный алхимический и астролого-каббалистический словарь

  • О происхождении химико-медицинских тайных символов

Предметный указатель (по таблицам)

  • 1. Тайно-научный химико-медицинский предметный указатель

  • 2. Указатель тайно-научных химико-медицинских обозначений

  • 3. Общий предметный указатель на латинском языке

Ориентирующая опись, помещенных в таблицах тайных символов похожих по форме

  • Подобие с основными символами

  • Планетные символы и их модификации

  • Знаки зодиака и их модификации

  • Символы элементов и их модификации

  • Универсальные фигуры и их комбинации

  • Послесловие переводчика

Часть вторая

  • Таблица основных символов

  • Таблицы химико-медицинских символов

  • Таблицы химико-медицинских обозначений

  • Дополнение

Указатель специальной используемой литературы

Added 25.03.2026
Related Books

All Books