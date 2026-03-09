Гибсон - Боги евангелия процветания

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Стивена Гибсона «Боги евангелия процветания» (The Gods of the Prosperity Gospel) представляет собой острое критическое исследование одного из самых влиятельных и спорных движений в современном христианстве. Автор ставит перед собой задачу разоблачить теологические корни «евангелия процветания», утверждая, что за обещаниями финансового успеха, физического здоровья и безбедной жизни скрывается опасное искажение библейской вести. Гибсон убежден, что это учение подменяет поклонение истинному Богу поклонением идолам самореализации и материализма, превращая Творца в своего рода «небесный банкомат», обязанный исполнять любые прихоти человека при соблюдении определенных «духовных законов».

В содержательной части труда автор последовательно анализирует ключевые догмы движения, такие как «сила исповедания» и «закон сеяния и жатвы». Гибсон детально разбирает библейские тексты, которые часто цитируются сторонниками процветания, и возвращает их в изначальный контекст, показывая, что Писание никогда не обещало верующим отсутствие страданий или автоматическое богатство. Особое внимание уделяется тому, как это учение влияет на человеческую душу: автор описывает трагедии людей, которые, не получив обещанного исцеления или достатка, впадают в глубокий духовный кризис и самоосуждение. Книга служит мощным призывом вернуться к классическому пониманию Евангелия, в центре которого стоит не комфорт человека, а крест Христа и Его господство.

Текст написан в строгом, аргументированном и глубоко пастырском стиле. Стивен Гибсон не просто критикует, он выражает искреннюю обеспокоенность судьбой тех, кто оказался обманут красивыми лозунгами. Автор использует исторические справки и примеры из жизни, чтобы продемонстрировать, как «евангелие успеха» противоречит опыту апостолов и святых на протяжении веков. Труд является незаменимым пособием для тех, кто хочет научиться различать истинное библейское благословение и суррогатную «религию потребления». Это трезвое напоминание о том, что истинное сокровище христианина находится на небесах, а следование за Спасителем требует готовности к самоотречению и верности в любых обстоятельствах.

Стивен Гибсон - Боги евангелия процветания

Киев: Киевский библейский колледж им. Дж. Уэсли, 2003 - 80 с.

Книга содержит критический анализ новаторских доктрин учителей "Движения веры" Кеннета Хэйгина, Кеннета Коупленда, Бенни Хинна и др.

Стивен Гибсон - Боги евангелия процветания – Содержание

  • Глава 1 Бог в человеческом подобии

  • Глава 2 Алчная вера

  • Глава 3 Видения и голоса

  • Глава 4 Новое евангелие

  • Глава 5 Избегайте зыбучих песков

    • Апостольский символ веры

    • Никейский символ веры

    • Халкедонский символ веры

    • Доктринальное утверждение Киевского библейского колледжа имени Джона Уесли

Приложение А

  • Божественная уникальность Спасителя

  • Библейские утверждения для рассмотрения

  • Несколько слов в заключение

Приложение В

  • Письмо для тех, кто ненавидит противоречия

Added 09.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books