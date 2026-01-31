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Гигерих - Могенсон - Юнгианский анализ после смерти Бога

Гигерих В., Могенсон Г. — Юнгианский анализ после смерти Бога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
Series Методы психологии (5 books)

По ходу сеансов порой случалось так, что пациенты спрашивали меня, верю ли я в Бога. Вспоминая эти случаи, я могу сформулировать определенную закономерность: это всегда происходило в самых, казалось бы, неожиданных ситуациях. За все время нашей совместной работы не было ни намека на религиозный интерес. Напротив, сеанс за сеансом упорно шли разговоры о личных невзгодах: расстроенный брак, завистливый коллега, обиды — и к черту всю эту трансцендентность. Так и казалось, пока однажды меня не спрашивали: «Верите ли вы в Бога?»

Учитывая знаменитый ответ К. Г. Юнга на тот же вопрос, может показаться, что любой член его артели также с готовностью отзовется утвердительно. В интервью Би-би-си 1959 года Юнг, услышав этот вопрос, ответил: «Я знаю. Мне не нужно верить. Я знаю». Это утверждение стало частью духовного наследия. Однако, если бы это интервью транслировалось сегодня, какой-нибудь «Великий Инквизитор Корректности» потребовал бы уточнить, что данное мнение не отражает теоретические принципы современного анализа.

Для Гигериха и Могенсона вопрос о Боге — это не вопрос личной веры аналитика, а вопрос о статусе Духа в психологической работе после того, как религиозная оболочка окончательно распалась. Психология здесь выступает не как замена религии, а как способ интериоризации христианского наследия в саму структуру мышления.

Гигерих В., Могенсон Г. — Юнгианский анализ после смерти Бога

М.: Издательская группа «Альма Матер», 2026. — 226 с. (Методы психологии)
ISBN 978-5-00264-033-1

Гигерих В., Могенсон Г. — Юнгианский анализ post mortem dei — Содержание

  • Предисловие переводчика
  • Грег Могенсон. Юнгианский анализ post mortem dei
    • Психологизируя Бога: психология вместо религии?
    • «Бог не должен умереть!» — Или должен?
    • Интериоризация христианства в себя
    • Различение opus parvum (малого дела) и opus magnum (великого дела)
    • Кеносис как метод
    • Homo absconditus и призыв к истине
  • Вольфганг Гигерих. Бог не должен умереть!
    • Внутренняя мотивированность христианских идей
    • Первая встреча Христа с искусителем и Воплощение
    • Регрессия к натуралистическому мышлению
    • Теософия вместо психологии и «Новое Евангелие от св. Юнга»
    • В поддержку реальности зла
    • Послесловие 2013 года: смерть Бога и вознесение Христа
  • Именной и предметный указатели
Views 474
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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