Гигерих - Могенсон - Юнгианский анализ после смерти Бога

По ходу сеансов порой случалось так, что пациенты спрашивали меня, верю ли я в Бога. Вспоминая эти случаи, я могу сформулировать определенную закономерность: это всегда происходило в самых, казалось бы, неожиданных ситуациях. За все время нашей совместной работы не было ни намека на религиозный интерес. Напротив, сеанс за сеансом упорно шли разговоры о личных невзгодах: расстроенный брак, завистливый коллега, обиды — и к черту всю эту трансцендентность. Так и казалось, пока однажды меня не спрашивали: «Верите ли вы в Бога?»

Учитывая знаменитый ответ К. Г. Юнга на тот же вопрос, может показаться, что любой член его артели также с готовностью отзовется утвердительно. В интервью Би-би-си 1959 года Юнг, услышав этот вопрос, ответил: «Я знаю. Мне не нужно верить. Я знаю». Это утверждение стало частью духовного наследия. Однако, если бы это интервью транслировалось сегодня, какой-нибудь «Великий Инквизитор Корректности» потребовал бы уточнить, что данное мнение не отражает теоретические принципы современного анализа.

Для Гигериха и Могенсона вопрос о Боге — это не вопрос личной веры аналитика, а вопрос о статусе Духа в психологической работе после того, как религиозная оболочка окончательно распалась. Психология здесь выступает не как замена религии, а как способ интериоризации христианского наследия в саму структуру мышления.

Гигерих В., Могенсон Г. — Юнгианский анализ после смерти Бога

М.: Издательская группа «Альма Матер», 2026. — 226 с. (Методы психологии)

ISBN 978-5-00264-033-1

Гигерих В., Могенсон Г. — Юнгианский анализ post mortem dei — Содержание